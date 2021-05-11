yama написав:Hotab все заплюсовал, так как, наконец-то, вы стали делать нормальную подачу информации, цитата ссылка. —----------- просто аргумент, предположение, а не являеться ли эта избыточная смертность естественным стрением, вырождением, сокращением общей средней продолжительности жизни ? хотя Там были у вас были цифры что яко бы во всех возастных групах есть рост. Возможно РФ и у нас падает средняя продолжительность жизни? Как с этим у остальных? Чехия сейчас благополучна для жизни? —---—---------- частная позитивная новость наш бухгалтер женщина около 70 лет, ковид десидент, уже неделю как дома после больницы где время от времени дышала кислородом, частный ввывод ни возраст ни принадлежность к тем кто аметист маски не отягощают болезнь
Вот из-за таких диссидентов и больницы были переполнены, и врачей не хватает, и скорые вовремя не приезжали, и кислородных концентраторов не хватало...
П.С. Если она такая ярая диссидент, зачем она вообще в больницу поперлась, если "этодевсеголишьпростойгрипп" ? Или когда дышать стало тяжело, все ее диссидентство улетучилось, как с белых яблок дым?
tumos написав:изучайте положительный опыт борьбы с ковид.
Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще.
Опять предсказуемый аргумент. Как вариант можно держать его в уме. Однако, приходилось общаться с моряками, ходивших в море еще при СССР. По их словам зубы они всегда лечили в кубинских клиниках, при заходе в порты этого государства. Можно вспомнить как кубинцы лечили пострадавших от чернобольской трагедии. Медицина у них на уровне. Да и собственно говоря медицина у них до сих пор является помощью, а не услугой. Санкции США, либеральная РФ отвернулась от экономически-финансовой поддержки кубинцев еще при Ельцине, а они 10% ВВП умудряются выделять на медицину. Довольно легко понять, что государство, которое получает значительный доход с туризма, находится в зоне риска заражения населения ковидом. Причем большая часть туристов из Италии и Испании где были зафиксированы вспышки ковида. Появились признаки ковида на территории Кубы - перекрыли границы. Тестирование населения. Отменили междугороднее автобусное сообщение. Приостановили деятельность ряда предприятий и учреждений. Свели на нет общественные мероприятия. Изоляция пациентов с выявлением цепочек контактов и изоляцией контактов. Обход квартир студентами медицинских вузов с опросом о состоянии здоровья проживающих. Я озвучен перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине. У них организационные методы работают, у нас нет. Разве, что у них реально существующая фармакология, которая позволила создать к сегодняшнему дню пять вакцин от двух разработчиков. Не знаю насколько эффективных. Пфайзер им не продадут, а спутник похоже они не закупали и закупать не будут. Опора на собственные силы. Посмотрим какой результат будет после вакцинации.