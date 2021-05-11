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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3239324032413242
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:Hotab все заплюсовал, так как, наконец-то, вы стали делать нормальную подачу информации, цитата ссылка.
—-----------
просто аргумент, предположение, а не являеться ли эта избыточная смертность естественным стрением, вырождением, сокращением общей средней продолжительности жизни ? хотя Там были у вас были цифры что яко бы во всех возастных групах есть рост. Возможно РФ и у нас падает средняя продолжительность жизни? Как с этим у остальных? Чехия сейчас благополучна для жизни?
—---—----------
частная позитивная новость наш бухгалтер женщина около 70 лет, ковид десидент, уже неделю как дома после больницы где время от времени дышала кислородом, частный ввывод ни возраст ни принадлежность к тем кто аметист маски не отягощают болезнь :) :mrgreen:
Вот из-за таких диссидентов и больницы были переполнены, и врачей не хватает, и скорые вовремя не приезжали, и кислородных концентраторов не хватало...

П.С. Если она такая ярая диссидент, зачем она вообще в больницу поперлась, если "этодевсеголишьпростойгрипп" ? Или когда дышать стало тяжело, все ее диссидентство улетучилось, как с белых яблок дым?
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:59

  Hotab написав:
  tumos написав:изучайте положительный опыт борьбы с ковид.

Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще. :lol:

Опять предсказуемый аргумент. Как вариант можно держать его в уме. Однако, приходилось общаться с моряками, ходивших в море еще при СССР. По их словам зубы они всегда лечили в кубинских клиниках, при заходе в порты этого государства. Можно вспомнить как кубинцы лечили пострадавших от чернобольской трагедии. Медицина у них на уровне. Да и собственно говоря медицина у них до сих пор является помощью, а не услугой. Санкции США, либеральная РФ отвернулась от экономически-финансовой поддержки кубинцев еще при Ельцине, а они 10% ВВП умудряются выделять на медицину. Довольно легко понять, что государство, которое получает значительный доход с туризма, находится в зоне риска заражения населения ковидом. Причем большая часть туристов из Италии и Испании где были зафиксированы вспышки ковида. Появились признаки ковида на территории Кубы - перекрыли границы. Тестирование населения. Отменили междугороднее автобусное сообщение. Приостановили деятельность ряда предприятий и учреждений. Свели на нет общественные мероприятия. Изоляция пациентов с выявлением цепочек контактов и изоляцией контактов. Обход квартир студентами медицинских вузов с опросом о состоянии здоровья проживающих. Я озвучен перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине. У них организационные методы работают, у нас нет. Разве, что у них реально существующая фармакология, которая позволила создать к сегодняшнему дню пять вакцин от двух разработчиков. Не знаю насколько эффективных. Пфайзер им не продадут, а спутник похоже они не закупали и закупать не будут. Опора на собственные силы. Посмотрим какой результат будет после вакцинации.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:23

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Такая ситуация (в отделениях интенсивной терапии) из-за ухода врачей?
Куда же они делись? За границу? В частные клиники? Неужели они все "помещаются" у частников?

Отток за рубеж идет, но это не основное. Сваливающая молодежь зачастую в наших больницах даже не засвечивается.
Киев изобилует частными клиниками, и специалисты массово уходят туда.
Всвязи с тем, что масса персонала перешла в ковид, медиков в отделениях и так не хватает. А благодаря оттоку к частникам на этом фоне ситуация становится весьма острой.
И поверьте, очень даже помещаются. Специалист по реанимации - идеальный дежурант. В любой критической ситуации всегда зовут анестезиолога-реаниматолога. По сути он сам себе скорая помощь. А опытная сестра интенсивной терапии - это по сути спец на все руки, знает, что делать в критической ситуации и ведет больных нон-стоп.

Спасибо!
Просто не представлял себе, что масштабы частной медицины уже настолько велики, что существенно влияют на кадровые возможности государственной.
ЛАД
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