Додано: Сер 12 тра, 2021 08:59

Hotab написав: tumos написав: изучайте положительный опыт борьбы с ковид. изучайте положительный опыт борьбы с ковид.

Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще. Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще.

Опять предсказуемый аргумент. Как вариант можно держать его в уме. Однако, приходилось общаться с моряками, ходивших в море еще при СССР. По их словам зубы они всегда лечили в кубинских клиниках, при заходе в порты этого государства. Можно вспомнить как кубинцы лечили пострадавших от чернобольской трагедии. Медицина у них на уровне. Да и собственно говоря медицина у них до сих пор является помощью, а не услугой. Санкции США, либеральная РФ отвернулась от экономически-финансовой поддержки кубинцев еще при Ельцине, а они 10% ВВП умудряются выделять на медицину. Довольно легко понять, что государство, которое получает значительный доход с туризма, находится в зоне риска заражения населения ковидом. Причем большая часть туристов из Италии и Испании где были зафиксированы вспышки ковида. Появились признаки ковида на территории Кубы - перекрыли границы. Тестирование населения. Отменили междугороднее автобусное сообщение. Приостановили деятельность ряда предприятий и учреждений. Свели на нет общественные мероприятия. Изоляция пациентов с выявлением цепочек контактов и изоляцией контактов. Обход квартир студентами медицинских вузов с опросом о состоянии здоровья проживающих. Я озвучен перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине. У них организационные методы работают, у нас нет. Разве, что у них реально существующая фармакология, которая позволила создать к сегодняшнему дню пять вакцин от двух разработчиков. Не знаю насколько эффективных. Пфайзер им не продадут, а спутник похоже они не закупали и закупать не будут. Опора на собственные силы. Посмотрим какой результат будет после вакцинации.