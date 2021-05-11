yama написав:Hotab все заплюсовал, так как, наконец-то, вы стали делать нормальную подачу информации, цитата ссылка. —----------- просто аргумент, предположение, а не являеться ли эта избыточная смертность естественным стрением, вырождением, сокращением общей средней продолжительности жизни ? хотя Там были у вас были цифры что яко бы во всех возастных групах есть рост. Возможно РФ и у нас падает средняя продолжительность жизни? Как с этим у остальных? Чехия сейчас благополучна для жизни? —---—---------- частная позитивная новость наш бухгалтер женщина около 70 лет, ковид десидент, уже неделю как дома после больницы где время от времени дышала кислородом, частный ввывод ни возраст ни принадлежность к тем кто аметист маски не отягощают болезнь
Вот из-за таких диссидентов и больницы были переполнены, и врачей не хватает, и скорые вовремя не приезжали, и кислородных концентраторов не хватало...
П.С. Если она такая ярая диссидент, зачем она вообще в больницу поперлась, если "этодевсеголишьпростойгрипп" ? Или когда дышать стало тяжело, все ее диссидентство улетучилось, как с белых яблок дым?
tumos написав:изучайте положительный опыт борьбы с ковид.
Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще.
Опять предсказуемый аргумент. Как вариант можно держать его в уме. Однако, приходилось общаться с моряками, ходивших в море еще при СССР. По их словам зубы они всегда лечили в кубинских клиниках, при заходе в порты этого государства. Можно вспомнить как кубинцы лечили пострадавших от чернобольской трагедии. Медицина у них на уровне. Да и собственно говоря медицина у них до сих пор является помощью, а не услугой. Санкции США, либеральная РФ отвернулась от экономически-финансовой поддержки кубинцев еще при Ельцине, а они 10% ВВП умудряются выделять на медицину. Довольно легко понять, что государство, которое получает значительный доход с туризма, находится в зоне риска заражения населения ковидом. Причем большая часть туристов из Италии и Испании где были зафиксированы вспышки ковида. Появились признаки ковида на территории Кубы - перекрыли границы. Тестирование населения. Отменили междугороднее автобусное сообщение. Приостановили деятельность ряда предприятий и учреждений. Свели на нет общественные мероприятия. Изоляция пациентов с выявлением цепочек контактов и изоляцией контактов. Обход квартир студентами медицинских вузов с опросом о состоянии здоровья проживающих. Я озвучен перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине. У них организационные методы работают, у нас нет. Разве, что у них реально существующая фармакология, которая позволила создать к сегодняшнему дню пять вакцин от двух разработчиков. Не знаю насколько эффективных. Пфайзер им не продадут, а спутник похоже они не закупали и закупать не будут. Опора на собственные силы. Посмотрим какой результат будет после вакцинации.
ЛАД написав:antey1969 Такая ситуация (в отделениях интенсивной терапии) из-за ухода врачей? Куда же они делись? За границу? В частные клиники? Неужели они все "помещаются" у частников?
Отток за рубеж идет, но это не основное. Сваливающая молодежь зачастую в наших больницах даже не засвечивается. Киев изобилует частными клиниками, и специалисты массово уходят туда. Всвязи с тем, что масса персонала перешла в ковид, медиков в отделениях и так не хватает. А благодаря оттоку к частникам на этом фоне ситуация становится весьма острой. И поверьте, очень даже помещаются. Специалист по реанимации - идеальный дежурант. В любой критической ситуации всегда зовут анестезиолога-реаниматолога. По сути он сам себе скорая помощь. А опытная сестра интенсивной терапии - это по сути спец на все руки, знает, что делать в критической ситуации и ведет больных нон-стоп.
Спасибо! Просто не представлял себе, что масштабы частной медицины уже настолько велики, что существенно влияют на кадровые возможности государственной.
Извиняюсь если боян, не могу читать параноиков долго.
Но речь не про дисседенство, речь про вакцинацию по-украински. Подкинули информацию на профильном сайте.
Оказывается есть в нашей стране люди-не-такие-как-все. И это не топ-чиновники типа Зеленского демонстрирующего свой 80-летний бицепс, нет. Это львовские айтишники.
Оказывается ещё в марте где-то на на первом этапе вакцинации (второй начался 22-го марта, а новость на сайте опубликована 24-го) львовский ИТ-кластер бодро отчитался о том что получил в обход очереди 50 доз вакцины и привил ими 50 топ-менеджеров из компаний чьи офисы как я понимаю находятся на территории ИТ кластера:
Львівський ІТ Кластер за підтримки Львівської міської ради отримав 50 доз вакцини AstraZeneca (Covishield), якими вже провакцинували представників ІТ компаній асоціації.
В межах кампанії з вакцинації громадських діячів для популяризації вакцини від COVID-19, було провакциновано 50 керівників ІТ компаній Львова.
Я не знаю точно какой из этапов сейчас, но знаю точно что не последний на котором будут прививать всех кто моложе 60 лет, а это возраст подавляющего большинства айтишников и не только во Львове. Но это не мешает львовскому ИТ кластеру анонсировать начало вакцинации айтишников, как и в прошлый раз абсолютно вне очереди:
Сьогодні, 11 травня Львівський ІТ Кластер розпочинає процес вакцинації працівників ІТ-індустрії Львова, зокрема компаній-членів спільноти. Вакциною AstraZeneca планують провакцинувати кілька тисяч ІТ-спеціалістів.
Завдяки тісній співпраці з міською владою та Міністерством охорони здоров’я України, Львівський ІТ Кластер має можливість розпочати спільну ініціативу вакцинації представників ІТ-індустрії Львова вакциною AstraZeneca. Відтак, з 11 травня запускає процес вакцинації, який триватиме до 28 травня (перша доза вакцини). ... Вакцинація відбуватиметься в окремо облаштованому центрі вакцинації на стадіоні Арена Львів, доступ до якого матимуть лише представники ІТ-індустрії за попередньою реєстрацією.
Ну и для полного апофигея комментарий от чиновника:
“Вакцинація – це єдиний дієвий механізм сьогодні зупинити поширення коронавірусу та почати відновлювати нормальне функціонування економіки та життя. Для України важливо значно збільшити темпи вакцинування. Тут окрім роботи медиків, особливо важливим є розуміння наших мешканців та бажання вакцинуватись. В цьому плані Львівський ІТ Кластер подає приклад іншим спільнотам нашого міста”, – прокоментував Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
tumos О Кубе. 1. По данным ВБ по ВВП ППС Куба на 59 месте, Украина на 98 (по данным росс. Вики). Куба - 22000 долл на конец 2015 (https://www.economicdata.ru/country.php?menu=america-country&cu_id=9&cu_ticker=CUB&country_show=economics&ticker=CUB-PerPPPGDP), Украина - 9300 долл. (конец 2018). При этом средняя зарплата примерно 30 долл/мес. 2. Военные расходы - 0,129 млрд. долл. при общих бюджетных расходах 58,7 млрд. - 0,2%. 3. Куба до сих пор вроде как социалистическая. Соответственно, внимание к госмедицине. 4. Вы пишете: "Я озвучил перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине". Разве что "казалось бы". Не всё из Вами перечисленного у нас было сделано. И даже то, что было, было слишком слабо и непоследовательно. Так что...
О вакцинах ("пять вакцин от двух разработчиков"). Вы пишете о вакцинах вообще или именно от ковида?