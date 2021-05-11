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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3239324032413242
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:Hotab все заплюсовал, так как, наконец-то, вы стали делать нормальную подачу информации, цитата ссылка.
—-----------
просто аргумент, предположение, а не являеться ли эта избыточная смертность естественным стрением, вырождением, сокращением общей средней продолжительности жизни ? хотя Там были у вас были цифры что яко бы во всех возастных групах есть рост. Возможно РФ и у нас падает средняя продолжительность жизни? Как с этим у остальных? Чехия сейчас благополучна для жизни?
—---—----------
частная позитивная новость наш бухгалтер женщина около 70 лет, ковид десидент, уже неделю как дома после больницы где время от времени дышала кислородом, частный ввывод ни возраст ни принадлежность к тем кто аметист маски не отягощают болезнь :) :mrgreen:
Вот из-за таких диссидентов и больницы были переполнены, и врачей не хватает, и скорые вовремя не приезжали, и кислородных концентраторов не хватало...

П.С. Если она такая ярая диссидент, зачем она вообще в больницу поперлась, если "этодевсеголишьпростойгрипп" ? Или когда дышать стало тяжело, все ее диссидентство улетучилось, как с белых яблок дым?
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:59

  Hotab написав:
  tumos написав:изучайте положительный опыт борьбы с ковид.

Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще. :lol:

Опять предсказуемый аргумент. Как вариант можно держать его в уме. Однако, приходилось общаться с моряками, ходивших в море еще при СССР. По их словам зубы они всегда лечили в кубинских клиниках, при заходе в порты этого государства. Можно вспомнить как кубинцы лечили пострадавших от чернобольской трагедии. Медицина у них на уровне. Да и собственно говоря медицина у них до сих пор является помощью, а не услугой. Санкции США, либеральная РФ отвернулась от экономически-финансовой поддержки кубинцев еще при Ельцине, а они 10% ВВП умудряются выделять на медицину. Довольно легко понять, что государство, которое получает значительный доход с туризма, находится в зоне риска заражения населения ковидом. Причем большая часть туристов из Италии и Испании где были зафиксированы вспышки ковида. Появились признаки ковида на территории Кубы - перекрыли границы. Тестирование населения. Отменили междугороднее автобусное сообщение. Приостановили деятельность ряда предприятий и учреждений. Свели на нет общественные мероприятия. Изоляция пациентов с выявлением цепочек контактов и изоляцией контактов. Обход квартир студентами медицинских вузов с опросом о состоянии здоровья проживающих. Я озвучен перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине. У них организационные методы работают, у нас нет. Разве, что у них реально существующая фармакология, которая позволила создать к сегодняшнему дню пять вакцин от двух разработчиков. Не знаю насколько эффективных. Пфайзер им не продадут, а спутник похоже они не закупали и закупать не будут. Опора на собственные силы. Посмотрим какой результат будет после вакцинации.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:23

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Такая ситуация (в отделениях интенсивной терапии) из-за ухода врачей?
Куда же они делись? За границу? В частные клиники? Неужели они все "помещаются" у частников?

Отток за рубеж идет, но это не основное. Сваливающая молодежь зачастую в наших больницах даже не засвечивается.
Киев изобилует частными клиниками, и специалисты массово уходят туда.
Всвязи с тем, что масса персонала перешла в ковид, медиков в отделениях и так не хватает. А благодаря оттоку к частникам на этом фоне ситуация становится весьма острой.
И поверьте, очень даже помещаются. Специалист по реанимации - идеальный дежурант. В любой критической ситуации всегда зовут анестезиолога-реаниматолога. По сути он сам себе скорая помощь. А опытная сестра интенсивной терапии - это по сути спец на все руки, знает, что делать в критической ситуации и ведет больных нон-стоп.

Спасибо!
Просто не представлял себе, что масштабы частной медицины уже настолько велики, что существенно влияют на кадровые возможности государственной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Извиняюсь если боян, не могу читать параноиков долго.

Но речь не про дисседенство, речь про вакцинацию по-украински. Подкинули информацию на профильном сайте.

Оказывается есть в нашей стране люди-не-такие-как-все. И это не топ-чиновники типа Зеленского демонстрирующего свой 80-летний бицепс, нет. Это львовские айтишники.

Оказывается ещё в марте где-то на на первом этапе вакцинации (второй начался 22-го марта, а новость на сайте опубликована 24-го) львовский ИТ-кластер бодро отчитался о том что получил в обход очереди 50 доз вакцины и привил ими 50 топ-менеджеров из компаний чьи офисы как я понимаю находятся на территории ИТ кластера:
Львівський ІТ Кластер за підтримки Львівської міської ради отримав 50 доз вакцини AstraZeneca (Covishield), якими вже провакцинували представників ІТ компаній асоціації.

В межах кампанії з вакцинації громадських діячів для популяризації вакцини від COVID-19, було провакциновано 50 керівників ІТ компаній Львова.


Я не знаю точно какой из этапов сейчас, но знаю точно что не последний на котором будут прививать всех кто моложе 60 лет, а это возраст подавляющего большинства айтишников и не только во Львове. Но это не мешает львовскому ИТ кластеру анонсировать начало вакцинации айтишников, как и в прошлый раз абсолютно вне очереди:
Сьогодні, 11 травня Львівський ІТ Кластер розпочинає процес вакцинації працівників ІТ-індустрії Львова, зокрема компаній-членів спільноти. Вакциною AstraZeneca планують провакцинувати кілька тисяч ІТ-спеціалістів.

Завдяки тісній співпраці з міською владою та Міністерством охорони здоров’я України, Львівський ІТ Кластер має можливість розпочати спільну ініціативу вакцинації представників ІТ-індустрії Львова вакциною AstraZeneca. Відтак, з 11 травня запускає процес вакцинації, який триватиме до 28 травня (перша доза вакцини).
...
Вакцинація відбуватиметься в окремо облаштованому центрі вакцинації на стадіоні Арена Львів, доступ до якого матимуть лише представники ІТ-індустрії за попередньою реєстрацією.


Ну и для полного апофигея комментарий от чиновника:
“Вакцинація – це єдиний дієвий механізм сьогодні зупинити поширення коронавірусу та почати відновлювати нормальне функціонування економіки та життя. Для України важливо значно збільшити темпи вакцинування. Тут окрім роботи медиків, особливо важливим є розуміння наших мешканців та бажання вакцинуватись. В цьому плані Львівський ІТ Кластер подає приклад іншим спільнотам нашого міста”, – прокоментував Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:40

tumos
О Кубе.
1. По данным ВБ по ВВП ППС Куба на 59 месте, Украина на 98 (по данным росс. Вики). Куба - 22000 долл на конец 2015 (https://www.economicdata.ru/country.php?menu=america-country&cu_id=9&cu_ticker=CUB&country_show=economics&ticker=CUB-PerPPPGDP), Украина - 9300 долл. (конец 2018).
При этом средняя зарплата примерно 30 долл/мес.
2. Военные расходы - 0,129 млрд. долл. при общих бюджетных расходах 58,7 млрд. - 0,2%.
3. Куба до сих пор вроде как социалистическая. Соответственно, внимание к госмедицине.
4. Вы пишете: "Я озвучил перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине". Разве что "казалось бы". Не всё из Вами перечисленного у нас было сделано. И даже то, что было, было слишком слабо и непоследовательно.
Так что...

О вакцинах ("пять вакцин от двух разработчиков"). Вы пишете о вакцинах вообще или именно от ковида?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:14

  vitaliy_berdinskikh написав:Извиняюсь если боян, не могу читать параноиков долго.

Но речь не про дисседенство, речь про вакцинацию по-украински. Подкинули информацию на профильном сайте.

Оказывается есть в нашей стране люди-не-такие-как-все. И это не топ-чиновники типа Зеленского демонстрирующего свой 80-летний бицепс, нет. Это львовские айтишники.

Оказывается ещё в марте где-то на на первом этапе вакцинации (второй начался 22-го марта, а новость на сайте опубликована 24-го) львовский ИТ-кластер бодро отчитался о том что получил в обход очереди 50 доз вакцины и привил ими 50 топ-менеджеров из компаний чьи офисы как я понимаю находятся на территории ИТ кластера:


Та фиг с ними -- с топ-менеджарами -- я тут слышал, что блох в свитере прививают, если они пост (что бы это ни было) за вакцину запостят :lol:
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