Что касается вакцины Sinovac. Обращаю ваше внимание, что с ней не очень все хорошо. Не в плане ее безопасности – она как раз абсолютно безопасна. Она переносится из всех вакцин лучше всего, потому что эта вакцина – по традиционной технологии, она похожа на вакцины от гриппа, которые нам всем хорошо известны. Тем не менее, в Чили, где 80 % населения получила первую дозу Sinovac и 20 % населения получила две дозы, там нет свободных мест ни в одном стационаре и ни в одной реанимации. У Sinovac нет эффективности между дозами. То есть, только через две-три недели после второй дозы возникает защита. Уровень защиты после первой дозы повышается не более, чем на 3 %. Те, кто больше всего боятся осложнений, им надо рекомендовать Sinovac. Но обращайте внимание на то, что защита от коронавируса будет только после второй дозы вакцины.

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80 % ЛЕКАРСТВ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ – кормление аптеки. Это не имеет никакого отношения к лечению. Везде уже, казалось бы, кричат о том, что чуть ли не самое опасное, что можно сделать при коронавирусной инфекции – это при первых симптомах назначить антибиотик. И все равно в Украине назначают по два и даже по три.



А сейчас у нас новая мода – перед прививками рекомендуют пить кроворазжижающие препараты, чтобы не было осложнений. Эти кроворазжижающие препараты убьют в 10 раз больше людей, чем коронавирус потому, что пользоваться ими не так просто. Препарат, разжижающий кровь, в котором низкомолекулярный гепарин, во всем мире – это лекарство госпитальной медицины. У нас его можно в любой аптеке купить без рецепта. Нужно перестать играть в демократию и просто категорически запретить врачам делать глупости.



НАДЕЖДЫ НА ТО, ЧТО КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ будет установлен естественным путем, не оправдались. Коллективный иммунитет возможен только, если будет сочетаться циркулирующей вирус и вакцинация не менее 70 % активного населения. Мы видим сейчас, что в тех странах, где очень много людей переболело, все равно там идет вторая волна. .....Если бы кого-нибудь, кто рассказывает сказки про то, как его сосед после вакцинации стал глухим, слепыми и перестал пить коровье молоко, их всех брали за горло и наказывали. К сожалению, у нас можно писать все, что угодно.