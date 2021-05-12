fler написав:В Украине за год пандемии число миллионеров выросло на 6% по сравнению с 2019 г. и составило почти 8,5 тыс.человек. Кроме того, один житель Киева задекларировал более 1 миллиарда гривен доходов. Всего миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 миллиарда гривен, из них налога на доходы физических лиц удержат в размере 1,6 миллиарда гривен и еще 0,2 миллиарда военного сбора. https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/467891.html При этом число предпринимателей юрлиц в 2020 году сократилось на 20% по сравнению с 2019-м годом из-за пандемии. В 2020 году закрылось ФОПов на 16% больше, чем в 2019-м. Не удивительно, правда? Пока одних закрыли на карантин, другие - набивали свои карманы
Ничего удивительного не вижу. Квалифицированный ITшник с зарплатой $3000/мес за год зарабатывает миллион гривен.