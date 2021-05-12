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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3240324132423243
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:24

  fler написав:Не удивительно, правда? Пока одних закрыли на карантин, другие - набивали свои карманы :evil:

Ви зробили це разом
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:32

  fler написав:В Украине за год пандемии число миллионеров выросло на 6% по сравнению с 2019 г. и составило почти 8,5 тыс.человек. Кроме того, один житель Киева задекларировал более 1 миллиарда гривен доходов. Всего миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 миллиарда гривен, из них налога на доходы физических лиц удержат в размере 1,6 миллиарда гривен и еще 0,2 миллиарда военного сбора.
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/467891.html
При этом число предпринимателей юрлиц в 2020 году сократилось на 20% по сравнению с 2019-м годом из-за пандемии.
В 2020 году закрылось ФОПов на 16% больше, чем в 2019-м.
Не удивительно, правда? Пока одних закрыли на карантин, другие - набивали свои карманы :evil:

Ничего удивительного не вижу.
Квалифицированный ITшник с зарплатой $3000/мес за год зарабатывает миллион гривен.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:47

  Starikan написав:
  fler написав:В Украине за год пандемии число миллионеров выросло на 6% по сравнению с 2019 г. и составило почти 8,5 тыс.человек. ...

Ничего удивительного не вижу.
Квалифицированный ITшник с зарплатой $3000/мес за год зарабатывает миллион гривен.


Не уверена, что прирост миллионеров дали именно ИТ-шники :roll: Они жаловались, что из-за пандемии количество заказов сильно сократилось и многим порезали зарплаты. Хотя в целом по отрасли цифры были +20% и более. Надо смотреть детальнее, что именно дало такой прирост и кому.
fler
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