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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3244324532463247
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 17:44

  Starikan написав:
  justit написав:.....
+500!
Сквозняк надует отит или радикулит.
Соответственно на "этожепростонасморк" даже внимания не обратишь, когда в ухе стреляет

Доктор К считает, что боязнь сквозняков - это средневековый пережиток :wink:

Вполне возможно, он прав. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 17:57

  justit написав:
  Starikan написав:
  justit написав: Чисто интересно, надолго ли это?
Недавно vlog о зарплатах в Калифорнии смотрел.
Медсестры там на третьем месте (на первом врачи).
А у нас видимо тоже та третьем, но с конца :(
Если у нас за сутки пребывания в больнице будут брать 1-3 тыс. уе - будет как в Калифорнии :)
Так там страховка.
Вряд ли больной платит в сутки столько. Это ж финансовая катастрофа.

Ожидал этой ремарки :wink:
Какая разница, кто платит? Важно, что доходы больницы сумасшедшие по нашим меркам.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:02

  Binimovich написав:
Starikan написав:Страшилка от "Lancet"-a в исполнении Доктора К:
- мыть руки и пользоваться санитайзерами бесполезно
- от "летучего" вируса не спасают ни дистанцирование, ни маски
- приучайтесь жить на сквозняке
Только хотел запостить это видео, вы опередили ;)
Это трындец, товарищи. Какие меры предпринимать? Срочно искать пути для скорейшей вакцинации? Вопрос всем участникам темы.

от аерозолей только противогазы помогают . Вывод один - всюду за пределами дома носить противогаз с клапанами для выдоха чувак был прав
https://i.piccy.info/i9/385fb482847df5f ... 835505.jpg
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  Binimovich написав:Срочно искать пути для скорейшей вакцинации?
Уже как бы не секрет что вакцинация не даёт 100% результат и более того - даже вакцинированные считаются разносчиками тоесть все те меры про которые рассказывали из каждого утюга, а именно "мыть руки", "носить маску", "выходить на улицу лишь по необходимости", все они остаются и после вакцинации.

Хотя если надо, евровиденье там какое-то или какому-тому крупному полит-шишке надо срочно на кладбище к родственникам куда его партия чуть ранее запретила ходить всем - то мерами и ограничениями можно пренебречь.
Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:55

  Binimovich написав:Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.


Интересно, что Вы (и другие ковид-перепуганные) делаете, чтобы преодолеть свой страх перед ковидом :roll:
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