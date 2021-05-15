Starikan написав:Страшилка от "Lancet"-a в исполнении Доктора К: - мыть руки и пользоваться санитайзерами бесполезно - от "летучего" вируса не спасают ни дистанцирование, ни маски - приучайтесь жить на сквозняке
Только хотел запостить это видео, вы опередили Это трындец, товарищи. Какие меры предпринимать? Срочно искать пути для скорейшей вакцинации? Вопрос всем участникам темы.
Binimovich написав:Срочно искать пути для скорейшей вакцинации?
Уже как бы не секрет что вакцинация не даёт 100% результат и более того - даже вакцинированные считаются разносчиками тоесть все те меры про которые рассказывали из каждого утюга, а именно "мыть руки", "носить маску", "выходить на улицу лишь по необходимости", все они остаются и после вакцинации.
Хотя если надо, евровиденье там какое-то или какому-тому крупному полит-шишке надо срочно на кладбище к родственникам куда его партия чуть ранее запретила ходить всем - то мерами и ограничениями можно пренебречь.
Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.