Додано: Нед 16 тра, 2021 11:03

Вкладчик1234 написав: Так это ж заслуга вакцинации? Так это ж заслуга вакцинации?

В Британии с понедельника открывают выставки и музеи, рестораны внутри помещения. Заболеваемость после первого этапа снятия ограничений не выросла, как раз благодаря вакцинации.Страшно подумать но ходят разговоры про отмену масок этим летом, как жить то дальше без масок то?А вот на что ограничения остались, так это на поездки заграницу, после них нужно делать платные ПЦР тесты, 100-200 фунтов, в случае красного списка стран - отсидка на карантине в отеле за 1500ф. При том что при малейшем чихе внутри страны эти самые ПЦР тесты без вопросов делают бесплатно, сам проверял. Это все потому что заграницей живут любители коллективного иммунитета, которые выводят всякие бразильские, индийские и прочие штаммы и от них лучше держаться подальше.Вчера делал прививку пфайзером, астразенека закончилась. Ощущения как после удара палкой по плечу, больше ничего.