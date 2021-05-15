Starikan написав:Страшилка от "Lancet"-a в исполнении Доктора К: - мыть руки и пользоваться санитайзерами бесполезно - от "летучего" вируса не спасают ни дистанцирование, ни маски - приучайтесь жить на сквозняке
Только хотел запостить это видео, вы опередили Это трындец, товарищи. Какие меры предпринимать? Срочно искать пути для скорейшей вакцинации? Вопрос всем участникам темы.
Binimovich написав:Срочно искать пути для скорейшей вакцинации?
Уже как бы не секрет что вакцинация не даёт 100% результат и более того - даже вакцинированные считаются разносчиками тоесть все те меры про которые рассказывали из каждого утюга, а именно "мыть руки", "носить маску", "выходить на улицу лишь по необходимости", все они остаются и после вакцинации.
Хотя если надо, евровиденье там какое-то или какому-тому крупному полит-шишке надо срочно на кладбище к родственникам куда его партия чуть ранее запретила ходить всем - то мерами и ограничениями можно пренебречь.
Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.
К вопросу "а вот немцы смогли...". Общался только что с коллегой, он в Германии на учебе на заводе Airbus. Ему удалось меня удивить. В магазины только в продуктовые можно ходить. В остальные только с тестом. Который действует сутки. Самому не верится, но если это действительно так, то боюсь что нашим вильнолюдям десидентам не понравилось бы такое. Низкие цифры смертности в Германии имеют свою цену.
Вкладчик1234 написав:Так это ж заслуга вакцинации?
В Британии с понедельника открывают выставки и музеи, рестораны внутри помещения. Заболеваемость после первого этапа снятия ограничений не выросла, как раз благодаря вакцинации. Страшно подумать но ходят разговоры про отмену масок этим летом, как жить то дальше без масок то? А вот на что ограничения остались, так это на поездки заграницу, после них нужно делать платные ПЦР тесты, 100-200 фунтов, в случае красного списка стран - отсидка на карантине в отеле за 1500ф. При том что при малейшем чихе внутри страны эти самые ПЦР тесты без вопросов делают бесплатно, сам проверял. Это все потому что заграницей живут любители коллективного иммунитета, которые выводят всякие бразильские, индийские и прочие штаммы и от них лучше держаться подальше.
Вчера делал прививку пфайзером, астразенека закончилась. Ощущения как после удара палкой по плечу, больше ничего.