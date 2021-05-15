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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3244324532463247
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 17:44

  Starikan написав:
  justit написав:.....
+500!
Сквозняк надует отит или радикулит.
Соответственно на "этожепростонасморк" даже внимания не обратишь, когда в ухе стреляет

Доктор К считает, что боязнь сквозняков - это средневековый пережиток :wink:

Вполне возможно, он прав. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 17:57

  justit написав:
  Starikan написав:
  justit написав: Чисто интересно, надолго ли это?
Недавно vlog о зарплатах в Калифорнии смотрел.
Медсестры там на третьем месте (на первом врачи).
А у нас видимо тоже та третьем, но с конца :(
Если у нас за сутки пребывания в больнице будут брать 1-3 тыс. уе - будет как в Калифорнии :)
Так там страховка.
Вряд ли больной платит в сутки столько. Это ж финансовая катастрофа.

Ожидал этой ремарки :wink:
Какая разница, кто платит? Важно, что доходы больницы сумасшедшие по нашим меркам.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:02

  Binimovich написав:
Starikan написав:Страшилка от "Lancet"-a в исполнении Доктора К:
- мыть руки и пользоваться санитайзерами бесполезно
- от "летучего" вируса не спасают ни дистанцирование, ни маски
- приучайтесь жить на сквозняке
Только хотел запостить это видео, вы опередили ;)
Это трындец, товарищи. Какие меры предпринимать? Срочно искать пути для скорейшей вакцинации? Вопрос всем участникам темы.

от аерозолей только противогазы помогают . Вывод один - всюду за пределами дома носить противогаз с клапанами для выдоха чувак был прав
https://i.piccy.info/i9/385fb482847df5f ... 835505.jpg
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  Binimovich написав:Срочно искать пути для скорейшей вакцинации?
Уже как бы не секрет что вакцинация не даёт 100% результат и более того - даже вакцинированные считаются разносчиками тоесть все те меры про которые рассказывали из каждого утюга, а именно "мыть руки", "носить маску", "выходить на улицу лишь по необходимости", все они остаются и после вакцинации.

Хотя если надо, евровиденье там какое-то или какому-тому крупному полит-шишке надо срочно на кладбище к родственникам куда его партия чуть ранее запретила ходить всем - то мерами и ограничениями можно пренебречь.
Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:55

  Binimovich написав:Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.


Интересно, что Вы (и другие ковид-перепуганные) делаете, чтобы преодолеть свой страх перед ковидом :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 07:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  Binimovich написав:Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.


Интересно, что Вы (и другие ковид-перепуганные) делаете, чтобы преодолеть свой страх перед ковидом :roll:
Вы побороли в себе страх смерти? Апплодирую стоя.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 08:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:То есть - плати ЕСВ не с минималки, и будет тебе пенсия больше.
Не все "ФОПы" знаю что можно платить больше минималки.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 08:16

  Binimovich написав:Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.

Ну, некоторые вот до сих пор не заразились. Вопрос про "умереть" тем более не на повестке дня.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:26

К вопросу "а вот немцы смогли...".
Общался только что с коллегой, он в Германии на учебе на заводе Airbus. Ему удалось меня удивить. В магазины только в продуктовые можно ходить. В остальные только с тестом. Который действует сутки.
Самому не верится, но если это действительно так, то боюсь что нашим вильнолюдям десидентам не понравилось бы такое.
Низкие цифры смертности в Германии имеют свою цену.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:03

  Вкладчик1234 написав:Так это ж заслуга вакцинации?


В Британии с понедельника открывают выставки и музеи, рестораны внутри помещения. Заболеваемость после первого этапа снятия ограничений не выросла, как раз благодаря вакцинации.
Страшно подумать но ходят разговоры про отмену масок этим летом, как жить то дальше без масок то?
А вот на что ограничения остались, так это на поездки заграницу, после них нужно делать платные ПЦР тесты, 100-200 фунтов, в случае красного списка стран - отсидка на карантине в отеле за 1500ф. При том что при малейшем чихе внутри страны эти самые ПЦР тесты без вопросов делают бесплатно, сам проверял. Это все потому что заграницей живут любители коллективного иммунитета, которые выводят всякие бразильские, индийские и прочие штаммы и от них лучше держаться подальше.

Вчера делал прививку пфайзером, астразенека закончилась. Ощущения как после удара палкой по плечу, больше ничего.
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П'ят 14 тра, 2021 10:13
ЛОБ

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