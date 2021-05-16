safonovstanislav написав:

ЛАД написав: safonovstanislav написав: .....

Особенно, после того, как обосрались с масками, дезинфекцией и социальной дистанцией, которые, согласно последним исследованиям, как это изначально было очевидно любому здравомыслящему человеку, показывают околонулевую эффективность. .....Особенно, после того, как обосрались с масками, дезинфекцией и социальной дистанцией, которые, согласно последним исследованиям, как это изначально было очевидно любому здравомыслящему человеку, показывают околонулевую эффективность.

Можно ссылки на "последние исследования", показывающие "околонулевую эффективность" масок и социальной дистанции? Можно ссылки на "последние исследования", показывающие "околонулевую эффективность" масок и социальной дистанции?

Тут уже выложили резюме от Комаровского. Если интересно более подробно, почитайте его источники и источники источников.Если вкратце, на счёт масок, чтоб они были хоть сколько-нибудь эффективны, нужно использовать качественные дорогие маски, а не то, что носит 99.999% людей. Эффективность масок по 3 гривны из атб и сильпо ровно нулевая.Насчёт социальной дистанции. Вирус заражает через воздух. Чтоб заразиться, вам достаточно подышать тем же воздухом, что и больной, а для этого не обязательно находиться к нему близко, достаточно пройтись с ним одним маршрутом, например, через кассу супермаркета, и неважно на сколько метров вы от него до этого держались.Но, это всегда были очевидные вещи, к сожалению, не для всех. Кому-то было настолько выгодно продавать тряпочки на резинках по $1 за штуку, что это дело поставили на поток, и протолкнули ношение намордников на законодательном уровне. Как говориться, деньги не пахнут. Хорошо, что хоть ношение перчаток не особенно узаконили, а то, экология сделала бы себе харакири в процессе утилизации всего этого ненужного дерьма