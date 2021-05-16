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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:35
antey1969 написав:
В Киеве все больше больных идет на выписку из клиник.
Некоторые больницы в течение месяца закроют свои ковидные отделения и перейдут к своей обычной деятельности.
Природный /стадный / коллективный иммунитет таки працюють
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fler
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:28
fler написав: vitaliy_berdinskikh написав: Binimovich написав:
Вопрос уже не стоит, чтобы не заразиться. А в том, чтобы не умереть, когда заразишься.
Ну, некоторые вот до сих пор не заразились. Вопрос про "умереть" тем более не на повестке дня.
Некоторые могли переболеть бессимптомно и не знать об этом
И тест на антитела мог ничего не показать...
Про "умереть" - на все воля Божья, нет смысла бояться или думать об этом. Надо жить "здесь" и "сейчас".
Как показывает ворлдомитер, на 3+ миллиона стало жить "здесь и сейчас" меньше ...
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Binimovich
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:42
fler написав:
Природный /стадный / коллективный иммунитет таки працюють
С нетерпением жду мнений "экспертов" что в Украине уже переболело 50% населения и еще одного локдауна осенью уже точно не будет.
Самое лучшее что сейчас можно сделать - на волне оптимизма профилонить вакцинацию в начале осени, когда золотой миллиард доколется и даст доступ к вакцине всем желающим.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:00
safonovstanislav написав: ЛАД написав: safonovstanislav написав:
.....
Особенно, после того, как обосрались с масками, дезинфекцией и социальной дистанцией, которые, согласно последним исследованиям, как это изначально было очевидно любому здравомыслящему человеку, показывают околонулевую эффективность.
Можно ссылки на "последние исследования", показывающие "околонулевую эффективность" масок и социальной дистанции?
Тут уже выложили резюме от Комаровского. Если интересно более подробно, почитайте его источники и источники источников.
Если вкратце, на счёт масок, чтоб они были хоть сколько-нибудь эффективны, нужно использовать качественные дорогие маски, а не то, что носит 99.999% людей. Эффективность масок по 3 гривны из атб и сильпо ровно нулевая.
Насчёт социальной дистанции. Вирус заражает через воздух. Чтоб заразиться, вам достаточно подышать тем же воздухом, что и больной, а для этого не обязательно находиться к нему близко, достаточно пройтись с ним одним маршрутом, например, через кассу супермаркета, и неважно на сколько метров вы от него до этого держались.
Но, это всегда были очевидные вещи, к сожалению, не для всех. Кому-то было настолько выгодно продавать тряпочки на резинках по $1 за штуку, что это дело поставили на поток, и протолкнули ношение намордников на законодательном уровне. Как говориться, деньги не пахнут. Хорошо, что хоть ношение перчаток не особенно узаконили, а то, экология сделала бы себе харакири в процессе утилизации всего этого ненужного дерьма
Если Вы об аэрозолях, то "качественные дорогие маски" не помогут. Как писал yama
, нужны противогазы.
Комаровский, конечно, молодец, но он иногда забывает о том, кто его слушает.
Он сказал об аэрозолях, но и воздушно-капельный путь не отвергал. В этом случае помогают в какой-то мере и самые дешёвые маски.
Насчёт социальной дистанции.
В случае аэрозоля её роль несколько меньше, но тем не менее далеко ненулевая. Концентрация вируса вблизи источника будет заметно выше, чем вдали от него. Особенно на открытом воздухе.
Так что Ваши рассуждения об "околонулевой эффективности" масок и социальной дистанции - явное преувеличение.
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ЛАД
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:45
ЛАД написав:
Так что Ваши рассуждения об "околонулевой эффективности" масок и социальной дистанции - явное преувеличение.
Коллега из Pune, Maharashtra пишет
Hi Justit,
Thanks for your concern.
Unfortunately the situation here was very bad as the virus spread very rapidly.
I know people who never ventured outside of the house but still got positive.
It was very strange that even after using PPE kits the persons were affected....
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:48
budivelnik написав:
в березні 2020 на рік країну засунули в карантин ,при смертях в 10осіб на добу
А в травні 2021 - країну випускають з карантину при смертях 300+ за добу
Ты не понимаешь, это другое!!!1111 (с)
При трех умерших останавливаюь даже пригородный транспорт, при сотнях не останавливают даже харьковское метро.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 21:50
IgA написав:
Это все потому что заграницей живут любители коллективного иммунитета, которые выводят всякие бразильские, индийские и прочие штаммы и от них лучше держаться подальше
Сказал житель страны вывевшей британский штамм более страшный чем южно-африканский, из-за чего Великобритании огораживали частоколом так же как и сейчас Индию. И куча польских водителей-дальнобойщков приехавших в эту дикую страну застряли на границе и потом правительство Польши предпринимало специальные меры для эвакуации водителей.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:27
vitaliy_berdinskikh написав:
При трех умерших останавливаюь даже пригородный транспорт, при сотнях не останавливают даже харьковское метро.
Мне вот интересно, это у ковид-дисидентов такое увлекательное занятие: обнулять память, амнезия? Или это в принципе отсутствие логического мышления??
Уже жевали раз 20 ,и снова те же вопросы?
1. Никто понятия не имел о степени опасности. Вы бы не истерили,если бы эта хрень выкашивала, как чума,а никто ничего не предпринял? Вы бы не говорили "почему прозевали??"
2. Неужели не понятно, что сейчас мед.система готова принимать тысячи стационарных пневмонийщиков. Есть кислород,есть аппараты, есть натасканные люди. На тот момент ничего из этого не было. Такой уровень заражения,как сейчас, привел бы к тому,что не вытаскивали бы не по 400 в день,а по тысяче.
Неужели не ясно,что локдаунят лишь тогда, когда система на грани?? А как только спад,и есть возможность лечить всех (и только уже от больного зависит, выкарабкается, или нет... но помощь ему предоставят, шанс ему дадут) , то локдаун снимают.
Это сложно для восприятия??
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:52
vitaliy_berdinskikh написав:
Сказал житель страны вывевшей британский штамм более страшный чем южно-африканский, из-за чего Великобритании огораживали частоколом так же как и сейчас Индию.
Так ведь сама концепция herd immunity разработана в имперском колледже и Борис поначалу топил за нее, но потом передумал когда понял что оно не работает.
Борис учится на своих ошибках, а не задает на форуме одни и те же вопросы, забывая или игнорируя ответы.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 01:19
Расскажите про "хворобу старости" Израилю, где несколько месяцев назад случаев было больше чем у нас, а вчера заболели 2 человека. Или британцам, где перед новым годом умирали по 1000 человек в день, а вчера 3 человека.
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