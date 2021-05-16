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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3247324832493250
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 01:20

Пфайзер на днях весь уйдет учителям, говорят. Болеющим бессимптомно молодым учителям при том, что через неделю, вообще, конец учебного года, Карл. При том, что старики не вакцинированы. В какой-то стране еще такое делают?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 06:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hxbbgaf написав:Или британцам, где перед новым годом умирали по 1000 человек в день, а вчера 3 человека.
В Британии победили воспаление легких? Поздравляю.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 06:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот, кстати, экономический эксперт высказывает мнение, что коронавирус - это обычный грипп, и как только начнутся холода, будут фальсифицировать третью волну, чтоб продолжать дальше красть на эпидемии.

Что подозрительно, у всех заболевших знакомых и родственников, которые сдавали тест пцр на коронавирус, он оказывался положительным. Есть вероятность того, что к-во заболевающих ковидом значительно сфальсифицировано в большую сторону.
safonovstanislav
 
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