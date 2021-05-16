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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3249325032513252
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:29

  ЛАД написав:safonovstanislav
Возможно, самое дурацкое видео персонажа.
Продолжайте смотреть такое, сильно "поумнеете".

У этого персонажа постоянная мания на тему "все крадут" и дикая идиосинкразия к слову "ковид". Хотя чисто информационные видео на экономические темы я с интересом смотрю.
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ЛОБ

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