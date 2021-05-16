Додано: Пон 17 тра, 2021 18:09

Летел к вам через Европу. Ситуация в ней, если одним словом - ацтой.В аэропорту работает один терминал. Все рестораны, кафе и дьюти-фри закрыты. Такое впечатление, что рейсы только на Америку и только на Косово, Македонию, Румынию и в пр. цыганские регионы, т.к. большинство пассажиров лица цыганской национальности. Каждые 3 минуты объявления об обязательности маски и как правильно ее носить. Кругом срач, бардак и беспорядок. Раньше, когда пассажиров было в 100 раз больше, была чистота, порядок и организованность.Вылетал из Америки, из региона где вакцинировалось большинство населения. Карантинные меры уже были малозаметными. Практически всё работало в обычном режиме. Вакцинированному пиплу официально разрешили ходить без масок, но!!! Все по-прежнему ходили в масках! Сознательность. Орднунг. Саду цвесть, когда в стране Америке такие люди есть!В Киеве, который я покинул зимой в долбаный карантин, тоже мало чего от карантинного духа осталось. Но не по причине тотального вакцинирования, а по причине тотального пофигизма и вашего необузданого свободолюбия. Мне тут уже успели сказать, да ну его нах, мы наверно уже все переболели. Может и я с вами, но на всякий случай еще и вакцинировался. Вируса на привез, на въезде предъявил справку - здоров как бык.