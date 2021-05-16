У этого персонажа постоянная мания на тему "все крадут" и дикая идиосинкразия к слову "ковид". Хотя чисто информационные видео на экономические темы я с интересом смотрю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:29
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:03
Я тоже.
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:16
Прошу прощения, грубо ошибся.
Вы правы.
Хорошо расписал komp в viewtopic.php?p=5228310#p5228310.
Кстати, маски с мельтблауном стоят очень недорого - стандартная цена 2 грн., сейчас (?) по акции 0,95 грн. (
Но они, действительно, одноразовые и краткосрочные (2 часа). У нас так никто ими не пользуется. Не говоря уж о том, что половина носит просто на подбородке.
Додано: Пон 17 тра, 2021 16:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ничего, что вторую вакцину надо колоть через 90 суток после первой? Как раз к началу нового учебного года и закончат полностью вакцинировать учителей, если сейчас нормально за это дело возьмутся.
Додано: Пон 17 тра, 2021 16:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
После выходных каждую неделю всегда падение. Откройте любой регион любой страны за любой период на ворлдометре. Особенности статистики. На выходных меньше часов лаборатории работают.
Додано: Пон 17 тра, 2021 17:50
"Ковид для детей" подвезли:
Singapore to close schools, warns new COVID-19 strains infecting children
Кроме этого:
Как ковидологи это пояснят?
Сингапур плохо привился, или вильнолюди виноваты и там?
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:09
Летел к вам через Европу. Ситуация в ней, если одним словом - ацтой.
В аэропорту работает один терминал. Все рестораны, кафе и дьюти-фри закрыты. Такое впечатление, что рейсы только на Америку и только на Косово, Македонию, Румынию и в пр. цыганские регионы, т.к. большинство пассажиров лица цыганской национальности. Каждые 3 минуты объявления об обязательности маски и как правильно ее носить. Кругом срач, бардак и беспорядок. Раньше, когда пассажиров было в 100 раз больше, была чистота, порядок и организованность.
Вылетал из Америки, из региона где вакцинировалось большинство населения. Карантинные меры уже были малозаметными. Практически всё работало в обычном режиме. Вакцинированному пиплу официально разрешили ходить без масок, но!!! Все по-прежнему ходили в масках! Сознательность. Орднунг. Саду цвесть, когда в стране Америке такие люди есть!
В Киеве, который я покинул зимой в долбаный карантин, тоже мало чего от карантинного духа осталось. Но не по причине тотального вакцинирования, а по причине тотального пофигизма и вашего необузданого свободолюбия. Мне тут уже успели сказать, да ну его нах, мы наверно уже все переболели. Может и я с вами, но на всякий случай еще и вакцинировался. Вируса на привез, на въезде предъявил справку - здоров как бык.
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:24
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:33
Як не нагадує?
В Бергамо і Делі свято переконані що трупи пливуть по Дніпру...
Так само як в Києві і Бергамо свято переконані що трупи пливуть по Гангу
Так само як в Делі і Києві свято переконані що трупи пливуть по Тібру....
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:52
На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.
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