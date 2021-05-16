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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3249325032513252
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:29

  ЛАД написав:safonovstanislav
Возможно, самое дурацкое видео персонажа.
Продолжайте смотреть такое, сильно "поумнеете".

У этого персонажа постоянная мания на тему "все крадут" и дикая идиосинкразия к слову "ковид". Хотя чисто информационные видео на экономические темы я с интересом смотрю.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:03

  Starikan написав:
  ЛАД написав:safonovstanislav
Возможно, самое дурацкое видео персонажа.
Продолжайте смотреть такое, сильно "поумнеете".

У этого персонажа постоянная мания на тему "все крадут" и дикая идиосинкразия к слову "ковид". Хотя чисто информационные видео на экономические темы я с интересом смотрю.

Я тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:16

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Если Вы об аэрозолях, то "качественные дорогие маски" не помогут. Как писал yama, нужны противогазы.
...

Странно: тут
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194956/
пишут, что FFP2 фильтрует 94% именно аэрозолей, а FFP3 00 99%...

Прошу прощения, грубо ошибся. :oops:
Вы правы.
Хорошо расписал komp в viewtopic.php?p=5228310#p5228310.
Кстати, маски с мельтблауном стоят очень недорого - стандартная цена 2 грн., сейчас (?) по акции 0,95 грн. (https://tricolor.com.ua/maska-meditsinskaya-sms-meltblown/).
Но они, действительно, одноразовые и краткосрочные (2 часа). У нас так никто ими не пользуется. Не говоря уж о том, что половина носит просто на подбородке.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

hxbbgaf написав:
  ЛАД написав:
  hxbbgaf написав:Пфайзер на днях весь уйдет учителям, говорят. Болеющим бессимптомно молодым учителям при том, что через неделю, вообще, конец учебного года, Карл. При том, что старики не вакцинированы. В какой-то стране еще такое делают?

Тут вопрос сложный.
С одной стороны, понимаю Ваше удивление.
С другой стороны... Приходит больной учитель в школу, заражает детишек, а они приносят домой бабушкам и дедушкам. Не говоря уж о том, что у нас довольно много учителей достаточно преклонного возраста.

Неделя до окончания учебного года, Карл. Школы вообще можно было и не открывать на 2 недели.
Так не проще вакцинировать сразу тех, кому за?
Ничего, что вторую вакцину надо колоть через 90 суток после первой? Как раз к началу нового учебного года и закончат полностью вакцинировать учителей, если сейчас нормально за это дело возьмутся.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Украинская вакцина начала действовать:
Падение после выходных. За сутки в Украине официально выявили чуть больше 2 000 новых зараженных
После выходных каждую неделю всегда падение. Откройте любой регион любой страны за любой период на ворлдометре. Особенности статистики. На выходных меньше часов лаборатории работают.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:50

"Ковид для детей" подвезли:

Singapore to close schools, warns new COVID-19 strains infecting children
https://english.alarabiya.net/coronavirus/2021/05/17/Singapore-to-close-schools-warns-new-COVID-19-strains-infecting-children

Кроме этого:
"Форум в Давосі" скасовано в Сингапурі цьогоріч через #СOVID19


Как ковидологи это пояснят?
Сингапур плохо привился, или вильнолюди виноваты и там?
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:09

Летел к вам через Европу. Ситуация в ней, если одним словом - ацтой.
В аэропорту работает один терминал. Все рестораны, кафе и дьюти-фри закрыты. Такое впечатление, что рейсы только на Америку и только на Косово, Македонию, Румынию и в пр. цыганские регионы, т.к. большинство пассажиров лица цыганской национальности. Каждые 3 минуты объявления об обязательности маски и как правильно ее носить. Кругом срач, бардак и беспорядок. Раньше, когда пассажиров было в 100 раз больше, была чистота, порядок и организованность.
Вылетал из Америки, из региона где вакцинировалось большинство населения. Карантинные меры уже были малозаметными. Практически всё работало в обычном режиме. Вакцинированному пиплу официально разрешили ходить без масок, но!!! Все по-прежнему ходили в масках! Сознательность. Орднунг. Саду цвесть, когда в стране Америке такие люди есть!
В Киеве, который я покинул зимой в долбаный карантин, тоже мало чего от карантинного духа осталось. Но не по причине тотального вакцинирования, а по причине тотального пофигизма и вашего необузданого свободолюбия. Мне тут уже успели сказать, да ну его нах, мы наверно уже все переболели. Может и я с вами, но на всякий случай еще и вакцинировался. Вируса на привез, на въезде предъявил справку - здоров как бык.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:24

  Libo написав:В Киеве, который я покинул зимой в долбаный карантин, тоже мало чего от карантинного духа осталось. Но не по причине тотального вакцинирования, а по причине тотального пофигизма и вашего необузданого свободолюбия

В чём секрет того, что Киев не напоминает Бергамо или Индию?
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:33

  Вкладчик1234 написав:
  Libo написав:В Киеве, который я покинул зимой в долбаный карантин, тоже мало чего от карантинного духа осталось. Но не по причине тотального вакцинирования, а по причине тотального пофигизма и вашего необузданого свободолюбия
В чём секрет того, что Киев не напоминает Бергамо или Индию?
Як не нагадує?
В Бергамо і Делі свято переконані що трупи пливуть по Дніпру...
Так само як в Києві і Бергамо свято переконані що трупи пливуть по Гангу
Так само як в Делі і Києві свято переконані що трупи пливуть по Тібру....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:52

  ЛАД написав: ...
Хорошо расписал komp в viewtopic.php?p=5228310#p5228310.
Кстати, маски с мельтблауном стоят очень недорого - стандартная цена 2 грн., сейчас (?) по акции 0,95 грн. (https://tricolor.com.ua/maska-meditsinskaya-sms-meltblown/). Но они, действительно, одноразовые и краткосрочные (2 часа). У нас так никто ими не пользуется. Не говоря уж о том, что половина носит просто на подбородке.

На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.
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ЛОБ

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