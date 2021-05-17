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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3250325132523253
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:05

  Starikan написав:
  ЛАД написав: ...
Хорошо расписал komp в viewtopic.php?p=5228310#p5228310.
Кстати, маски с мельтблауном стоят очень недорого - стандартная цена 2 грн., сейчас (?) по акции 0,95 грн. (https://tricolor.com.ua/maska-meditsinskaya-sms-meltblown/). Но они, действительно, одноразовые и краткосрочные (2 часа). У нас так никто ими не пользуется. Не говоря уж о том, что половина носит просто на подбородке.

На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.


Я для длительного полета в самолете заготовил трикотажную маску, в которой легко дышится. Чтоб ненапряжно спать. Перед посадкой уже на воротах объявили, что авиакомпания признает только маски стандарта KN95 и пропускать в самолет будет только в них.
Где взять?
Купить.
В киоске напротив.
По $15 за штуку.
Это же такая мелочь для такого события.
Пусть ваша медицинская мафия не думает, что она самая хитрожёпая. Есть люди, которые на масках рубят бабло посерьезнее.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:06

В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавируса - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат используют для лечения больных коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа".

Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories.
........
Лекарство уже одобрено генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=170521_205933_76421
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:58

Продолжаем рубрику "помирають від старості". , а также вечную рубрику "где Бергамо?", "где трупы по Ганг?".

Чехия.
Смертность по месяцам.

Зображення



Зображення



Взято из стат.бюлетеня CZSO.
https://fex.net/uk/s/sx5xf0c



З.Ы. я конечно,понимаю,что у нас тут писатели, а не читатели, пишут законопроекты :lol: , таблички умеют накидать на коленке ,но не читать. Потому вынужден разжевать.
Обычная смертность в Чехии за год 105-113 человек.
За 6 последних месяцев,за которые есть полные данные, умерло уже 90+ тысяч.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 тра, 2021 23:13, всього редагувалось 6 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:00

  ЛАД написав:
В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавируса - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат используют для лечения больных коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа".
Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories. Лекарство уже одобрено генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=170521_205933_76421

Согласно Вики, этот препарат давно известен как ингибитор метаболизма глюкозы и используется, например, как противораковое средство, так что ничего нового в нем нет.
Как он действует на ковид - непонятно (явно не противовирусный препарат).
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:05

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавируса - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат используют для лечения больных коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа".
Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories. Лекарство уже одобрено генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=170521_205933_76421

Согласно Вики, этот препарат давно известен как ингибитор метаболизма глюкозы и используется, например, как противораковое средство, так что ничего нового в нем нет.
Как он действует на ковид - непонятно (явно не противовирусный препарат).

Спасибо!
Если что, велосипед не мой. :)
А вот проверить в голову не пришло. :oops:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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