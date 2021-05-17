На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.
Я для длительного полета в самолете заготовил трикотажную маску, в которой легко дышится. Чтоб ненапряжно спать. Перед посадкой уже на воротах объявили, что авиакомпания признает только маски стандарта KN95 и пропускать в самолет будет только в них. Где взять? Купить. В киоске напротив. По $15 за штуку. Это же такая мелочь для такого события. Пусть ваша медицинская мафия не думает, что она самая хитрожёпая. Есть люди, которые на масках рубят бабло посерьезнее.
В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавируса - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат используют для лечения больных коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа".
Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories. ........ Лекарство уже одобрено генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.
З.Ы. я конечно,понимаю,что у нас тут писатели, а не читатели, пишут законопроекты , таблички умеют накидать на коленке ,но не читать. Потому вынужден разжевать. Обычная смертность в Чехии за год 105-113 человек. За 6 последних месяцев,за которые есть полные данные, умерло уже 90+ тысяч.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 тра, 2021 23:13, всього редагувалось 6 разів.
В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавируса - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат используют для лечения больных коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа". Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories. Лекарство уже одобрено генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.
Согласно Вики, этот препарат давно известен как ингибитор метаболизма глюкозы и используется, например, как противораковое средство, так что ничего нового в нем нет. Как он действует на ковид - непонятно (явно не противовирусный препарат).
В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавируса - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат используют для лечения больных коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа". Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories. Лекарство уже одобрено генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.
Согласно Вики, этот препарат давно известен как ингибитор метаболизма глюкозы и используется, например, как противораковое средство, так что ничего нового в нем нет. Как он действует на ковид - непонятно (явно не противовирусный препарат).
Спасибо! Если что, велосипед не мой. А вот проверить в голову не пришло.