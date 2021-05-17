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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3251325232533254
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:47

  budivelnik написав:............
От тільки коли не вакцинувати - то локдауни це справа безперспективна
........

Вообще-то, Ваша же табличка в Вашем предыдущем посте противоречит этому утверждению. Согласно этой табличке после локдаунов смертность очень заметно снижалась. Кроме самого первого. Но тогда смертность и заболеваемость были очень низкими и объяснялись, по-видимому, в основном завозом болезни из-за границы, который не особо ограничивался (если не сказать, совсем не ограничивался). Поэтому первый локдаун, возможно, ничего особо не дал. Хотя, вроде бы, был самым суровым.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:33

  Starikan написав:
  ЛАД написав: ...
Хорошо расписал komp в viewtopic.php?p=5228310#p5228310.
Кстати, маски с мельтблауном стоят очень недорого - стандартная цена 2 грн., сейчас (?) по акции 0,95 грн. (https://tricolor.com.ua/maska-meditsinskaya-sms-meltblown/). Но они, действительно, одноразовые и краткосрочные (2 часа). У нас так никто ими не пользуется. Не говоря уж о том, что половина носит просто на подбородке.

На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.

125 грн за штуку ? дорого
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И есть респиратор 3М AURA 9332+ ffp3 по 405 грн.

мне предлагают
p351 100 грн\шт + доставка новой почтой или
p391 210 грн\шт + доставка новой почтой

не понял таких цен так как https://rozetka.com.ua/274435873/p274435873/
yama
 
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