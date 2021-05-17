budivelnik написав:............ От тільки коли не вакцинувати - то локдауни це справа безперспективна ........
Вообще-то, Ваша же табличка в Вашем предыдущем посте противоречит этому утверждению. Согласно этой табличке после локдаунов смертность очень заметно снижалась. Кроме самого первого. Но тогда смертность и заболеваемость были очень низкими и объяснялись, по-видимому, в основном завозом болезни из-за границы, который не особо ограничивался (если не сказать, совсем не ограничивался). Поэтому первый локдаун, возможно, ничего особо не дал. Хотя, вроде бы, был самым суровым.
Приехали данные по демографии за март. Количество умерших - 64938.
Для референса: в марте 2020-го - 48326; в марте 2019-го - 49177.
Как видно по прошлым годам, органический уровень находится в пределах 50 тыс, соответственно, избыточное количество смертей вследствие ковида - не менее 15 тыс человек, или 500 в день. А март - это еще не пик заболеваемости и смертности. По итогам апреля, вероятно будет хуже ((
Еще один неприятный момент - снижение рождаемости. Правда, это, в отличие от смертности, может быть статистической погрешностью (падение не превышает 5%).
zРадио написав:Дык население было на 6 млн человек больше.
Кто его считал?
zРадио написав:Неужели это неочевидно?
Мне очевидно что короноидная истерика усугубила ситуацию и люди умирают тупо от того что медицина и так дышавшая на ладан и требовавшая за каждый чих взятку - тупо не справляется с задачей и люди умирают просто из-за того что какие-то дебыли от медицины держат на стационаре людей которым помощь не нужно в то время как скорые наматвают круги по городу в поисках места для человека с тяжелым случаем. Но вам это не очевидно.
А ещё мне очевидно что раз в странах первого мир проблема menthal health вдруг стала важней проблем ЛГБТ - карантинные меры явно не способствуют сохранению здоровья. Но их же никто не считает в отдельный список - тех кому стало плохо или кто вообще умер в следствие активнй борьбы с короной (а не от короны).