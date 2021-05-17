RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3252325332543255>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:47

  budivelnik написав:............
От тільки коли не вакцинувати - то локдауни це справа безперспективна
........

Вообще-то, Ваша же табличка в Вашем предыдущем посте противоречит этому утверждению. Согласно этой табличке после локдаунов смертность очень заметно снижалась. Кроме самого первого. Но тогда смертность и заболеваемость были очень низкими и объяснялись, по-видимому, в основном завозом болезни из-за границы, который не особо ограничивался (если не сказать, совсем не ограничивался). Поэтому первый локдаун, возможно, ничего особо не дал. Хотя, вроде бы, был самым суровым.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4762 раз.
Подякували: 4413 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:33

  Starikan написав:
  ЛАД написав: ...
Хорошо расписал komp в viewtopic.php?p=5228310#p5228310.
Кстати, маски с мельтблауном стоят очень недорого - стандартная цена 2 грн., сейчас (?) по акции 0,95 грн. (https://tricolor.com.ua/maska-meditsinskaya-sms-meltblown/). Но они, действительно, одноразовые и краткосрочные (2 часа). У нас так никто ими не пользуется. Не говоря уж о том, что половина носит просто на подбородке.

На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.

125 грн за штуку ? дорого
yama
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7213 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И есть респиратор 3М AURA 9332+ ffp3 по 405 грн.

мне предлагают
p351 100 грн\шт + доставка новой почтой или
p391 210 грн\шт + доставка новой почтой

не понял таких цен так как https://rozetka.com.ua/274435873/p274435873/
yama
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7213 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:17

  yama написав:
  Starikan написав: На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.
125 грн за штуку ? дорого

Перечитайте, шевеля губами :wink:
Starikan
2
 
Повідомлень: 18138
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2169 раз.
Подякували: 2965 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:23

Приехали данные по демографии за март. Количество умерших - 64938.

Для референса:
в марте 2020-го - 48326;
в марте 2019-го - 49177.

Как видно по прошлым годам, органический уровень находится в пределах 50 тыс, соответственно, избыточное количество смертей вследствие ковида - не менее 15 тыс человек, или 500 в день. А март - это еще не пик заболеваемости и смертности. По итогам апреля, вероятно будет хуже ((

Еще один неприятный момент - снижение рождаемости. Правда, это, в отличие от смертности, может быть статистической погрешностью (падение не превышает 5%).

Берегите себя и родных!

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/05/57.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10019
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2153 раз.
Подякували: 4699 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:избыточное количество смертей вследствие ковида - не менее 15 тыс человек, или 500 в день

"Какие ваши доказательства, что это от Ковид"(с)
"Ваши доказательства никакие не доказательства" ..
"Что вы нам тут принесли, все знают, что смертность от Ковид вырастает на 3%"
Сарказм.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 тра, 2021 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3780
З нами з: 15.02.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Как видно по прошлым годам, органический уровень находится в пределах 50 тыс

2013 - 55 тыс.
2010 - 58 тыс.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4167
З нами з: 06.08.19
Подякував: 936 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:58

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zРадио написав:Как видно по прошлым годам, органический уровень находится в пределах 50 тыс

2013 - 55 тыс.
2010 - 58 тыс.


Дык население было на 6 млн человек больше. А с ним и естественная смертность. Неужели это неочевидно?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10019
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2153 раз.
Подякували: 4699 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Дык население было на 6 млн человек больше.

Кто его считал?
  zРадио написав:Неужели это неочевидно?
Мне очевидно что короноидная истерика усугубила ситуацию и люди умирают тупо от того что медицина и так дышавшая на ладан и требовавшая за каждый чих взятку - тупо не справляется с задачей и люди умирают просто из-за того что какие-то дебыли от медицины держат на стационаре людей которым помощь не нужно в то время как скорые наматвают круги по городу в поисках места для человека с тяжелым случаем. Но вам это не очевидно.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4167
З нами з: 06.08.19
Подякував: 936 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А ещё мне очевидно что раз в странах первого мир проблема menthal health вдруг стала важней проблем ЛГБТ - карантинные меры явно не способствуют сохранению здоровья. Но их же никто не считает в отдельный список - тех кому стало плохо или кто вообще умер в следствие активнй борьбы с короной (а не от короны).
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4167
З нами з: 06.08.19
Подякував: 936 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3252325332543255>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7482 1797705
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 16:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.