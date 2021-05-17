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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:08
vitaliy_berdinskikh написав: zРадио написав:
Как видно по прошлым годам, органический уровень находится в пределах 50 тыс
2013 - 55 тыс.
2010 - 58 тыс.
Ну что же вы, Виталий, на таком мякише ловитесь.
Что-то диссидент уже совсем примитивный пошел.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:12
vitaliy_berdinskikh написав:
дебыли от медицины держат на стационаре людей которым помощь не нужно
У нас тут скрытые специалисты широкого профиля. Через интернет определяют, кого надо в стац, а кто и дома полечится со своим "насморком"
А в карты Таро тоже умеете?
zРадио написав:
снижение рождаемости......падение не превышает 5%).
Там вродь это доковидная тенденция падать на 5%. Вот если падение сильнее, тут можно рассматривать как влияние Ковид и переживаний, с ним связанных.
detroytred написав:
Краще б на питання відповіли: що це - захоплююче заняття видаляти пам'ять чи амнезія?
Бо яке могло бути перевантаження медсистеми, якщо з самого початку почали гасити поширення Ковіду. Та продовжували.
Навіть зарано почали.
Також готували медзаклади для прийому ковідних.
От дійсно не розумію, ви опонентів читаєте?
Вказано ж, що спочатку не знали, тому й перестрахуватися, а потім локдаунили вже при рості, який загрожував невтримання ситуації медсистемою.
Звісно витримали з тією ж кількістю лікарів. Тільки витримали за умов збиття піків локдаунами.
За умов покращення оснащення медзакладів, набуття досвіду ... в порівнянні з "до жовтя 2020".
З.и. ну і в чому саме конкретно проявляється істерія в опонентів, ви й досі ніяк не наважитесь вказати, але використовуєте ярлик "ковідістерики".
В чому ж конкретно полягає "де їх як останніх лохів розвели" для конкретних форумчан мабуть нема сенсу й питати...
Получили ответы?)))
Будивельнык пЕсатель, а не читатель))
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:25
Hotab написав: vitaliy_berdinskikh написав:
дебыли от медицины держат на стационаре людей которым помощь не нужно
У нас тут скрытые специалисты широкого профиля. Через интернет определяют, кого надо в стац, а кто и дома полечится со своим "насморком"
А в карты Таро тоже умеете?
Есть еще такой нюанс - самые большие критиканы медиков первыми со своими соплями бегут в больницы и кричат "срочно спасайте меня"
Не знаю, с чем это связано, но неоднократно наблюдал)
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:31
Hotab написав:
А в карты Таро тоже умеете?
По этому вопросу лучше обратиться в признанному эксперту zРадио
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:40
vitaliy_berdinskikh написав: Hotab написав:
А в карты Таро тоже умеете?
По этому вопросу лучше обратиться в признанному эксперту zРадио
Зрадио оперирует статинформацией. Это все неинтересно и постно.
А вот вы, сидя у компа, умеете на расстоянии видеть , кого возят машины скорой, и не зря ли. Таких спецов надо ценить. А Зрадио то так, скукота.
Так подскажете мне,у меня в подвеске заскрипел какой-то сайлентблок. Что там у вас, не видно,какой именно?
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