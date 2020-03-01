Додано: Вів 18 тра, 2021 20:56

ЛАД написав: budivelnik написав: Смерті від ковіду в Україні

період____наростаючим___за місяць

11.05.2021 ___ 46987 ___

01.05.2021 ___ 44596 ____ 2391

01.04.2021 ___ 33679 ___ 10917

01.03.2021 ___ 26212 ____ 7467

01.02.2021 ___ 22924 ____ 3288

01.01.2021 ___ 18731 ____ 4193

01.12.2020 ___ 12717 ____ 6014

01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342

01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114

01.09.2020 ____ 2656 ____ 1605

01.08.2020 ____ 1725 ____ 931

01.07.2020 ____ 1185 ____ 540

01.06.2020 _____ 760 ___ 425

01.05.2020 _____ 305 ___ 455

01.04.2020 ______ 23 ___ 282

01.03.2020 _______ 0 ______ 23

............

От тільки коли не вакцинувати - то локдауни це справа безперспективна

........ Смерті від ковіду в Україніперіод____наростаючим___за місяць11.05.2021 ___ 46987 ___01.05.2021 ___ 44596 ____ 239101.04.2021 ___ 33679 ___ 1091701.03.2021 ___ 26212 ____ 746701.02.2021 ___ 22924 ____ 328801.01.2021 ___ 18731 ____ 419301.12.2020 ___ 12717 ____ 601401.11.2020 ____ 7375 ____ 534201.10.2020 ____ 4261 ____ 311401.09.2020 ____ 2656 ____ 160501.08.2020 ____ 1725 ____ 93101.07.2020 ____ 1185 ____ 54001.06.2020 _____ 760 ___ 42501.05.2020 _____ 305 ___ 45501.04.2020 ______ 23 ___ 28201.03.2020 _______ 0 ______ 23............От тільки коли не вакцинувати - то локдауни це справа безперспективна........ Вообще-то, Ваша же табличка в Вашем предыдущем посте противоречит этому утверждению. Согласно этой табличке после локдаунов смертность очень заметно снижалась. Кроме самого первого. Но тогда смертность и заболеваемость были очень низкими и объяснялись, по-видимому, в основном завозом болезни из-за границы, который не особо ограничивался (если не сказать, совсем не ограничивался). Поэтому первый локдаун, возможно, ничего особо не дал. Хотя, вроде бы, был самым суровым. Вообще-то, Ваша же табличка в Вашем предыдущем посте противоречит этому утверждению. Согласно этой табличке после локдаунов смертность очень заметно снижалась. Кроме самого первого. Но тогда смертность и заболеваемость были очень низкими и объяснялись, по-видимому, в основном завозом болезни из-за границы, который не особо ограничивался (если не сказать, совсем не ограничивался). Поэтому первый локдаун, возможно, ничего особо не дал. Хотя, вроде бы, был самым суровым.

Якщо вже аналізувати то по порядку1 Я погоджуюсь що перестрахувались і ввели локдаун на 6 місяців швидше ніж варто було2 Я не погоджуюсь що локдаун позитивно вплинув на ЗАГАЛЬНУ кількість смертейНа кількість смертей від ковіду - так, а загальні втрати?3 Я не погоджуюсь , що локдаун дозволив краще підготуватись....Адже зараз ми заявляємо про перехід до зеленої зони при смертях в 150-200 осіб на добу і при цьому ми підготовлені...А не підготовлені мали 0-80 смертей на добу і були в червоній зоні...Як по Вашому - за це хтось повинен відповідати?4 Як по ВашомуТих хто з піною з рота підтримував локдауни при смертях 0-80 за добу - можна назвати ковід-істеричками?Нехай вони не знали як будуть розвиватись події, нехай помилялись - але від цього їхні дії/вислови - інакше як паніка/істерика - назвати не можна.5 Як по ВашомуСьогодні ми бачимо 85% смертей від ковіду в групах 60+ - невже це знання, не дає нам розуміння що ковід це більше старість ніж хвороба?