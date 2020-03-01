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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3254325532563257>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Аяяй, как же так? Никто из лидеров не дотягивает даже до 3%?

Аяйай, быть настолько ****. :lol:

И кто тут оспаривал, что средняя летальность около 2%?))))
А, Будивельнык оспаривал))) он говорил, что 0.00**%

Но мы тут говорили немножко о другом. Рассказать ? Или бесполезно?)))
Будивельнык , расскажите своей ученице (она уже вашими бестолковыми ничем не аргументированными обзывалками разговаривает) разницу между летальностью Ковид (около 2%) и ростом годовой смертности , вызванной Ковид (порядка 6%-15%). Она же "избыточная смертность". Почему вы? Потому что я не вижу смысла, не справится она понять.

Хотя...мне кажется у вас тоже могут быть сложности в понимании. В общем, не объясняйте. Disregard.


Но у вас, учителя и ученицы, есть пока возможность обсудить и придти к общему мнению, всё-таки 2% летальность Ковид вы вместе признаете?))
Или это бунт ученицы против гуру?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 тра, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:37

Hotab
Что же тут непонятного? ЭТО ДРУГОЕ - один из стандартных вариантов ответа, когда вам не удается придумать / притянуть за уши/ перекрутить :mrgreen:

Ось вам ще для "затравки" :wink:
Команда вчених з MIT виявила нові докази того, що генетичний матеріал SARS-CoV-2 може інтегруватися в хромосоми. Там він зберігається досить довгий час навіть після того, як людина вже одужала.
Тепер у нас є незаперечний доказ того, що послідовності коронавірусу можуть вбудовуватися в геном, – написав біолог Рудольф Єніш.
Автори статті запевняють, що в окремих випадках фермент в людських клітинах може копіювати послідовності вірусу в ДНК і зберігати їх в хромосомах.
https://www.sciencemag.org/news/2021/05 ... -human-dna

Внимание, вопрос! Может ли вакцина делать то же самое? Ответ скоро узнаем - года через два-три от ученых и прямо сейчас от наших умников :D
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Внимание, вопрос! Может ли вакцина делать то же самое?

Расскажите нам. :lol:

А заодно, "что сказать то хотела" ? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Что же тут непонятного?

Для вас - все! :lol:
Не пишите лучше, вы не представляете уровень своего примитивизма в этих дискуссиях. Честное слово))).
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:56

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Смерті від ковіду в Україні
період____наростаючим___за місяць
11.05.2021 ___ 46987 ___
01.05.2021 ___ 44596 ____ 2391
01.04.2021 ___ 33679 ___ 10917
01.03.2021 ___ 26212 ____ 7467
01.02.2021 ___ 22924 ____ 3288
01.01.2021 ___ 18731 ____ 4193
01.12.2020 ___ 12717 ____ 6014
01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342
01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114
01.09.2020 ____ 2656 ____ 1605
01.08.2020 ____ 1725 ____ 931
01.07.2020 ____ 1185 ____ 540
01.06.2020 _____ 760 ___ 425
01.05.2020 _____ 305 ___ 455
01.04.2020 ______ 23 ___ 282
01.03.2020 _______ 0 ______ 23
............
От тільки коли не вакцинувати - то локдауни це справа безперспективна
........
Вообще-то, Ваша же табличка в Вашем предыдущем посте противоречит этому утверждению. Согласно этой табличке после локдаунов смертность очень заметно снижалась. Кроме самого первого. Но тогда смертность и заболеваемость были очень низкими и объяснялись, по-видимому, в основном завозом болезни из-за границы, который не особо ограничивался (если не сказать, совсем не ограничивался). Поэтому первый локдаун, возможно, ничего особо не дал. Хотя, вроде бы, был самым суровым.
Якщо вже аналізувати то по порядку
1 Я погоджуюсь що перестрахувались і ввели локдаун на 6 місяців швидше ніж варто було
2 Я не погоджуюсь що локдаун позитивно вплинув на ЗАГАЛЬНУ кількість смертей
На кількість смертей від ковіду - так, а загальні втрати?
3 Я не погоджуюсь , що локдаун дозволив краще підготуватись....
Адже зараз ми заявляємо про перехід до зеленої зони при смертях в 150-200 осіб на добу і при цьому ми підготовлені...
А не підготовлені мали 0-80 смертей на добу і були в червоній зоні...
Як по Вашому - за це хтось повинен відповідати?
4 Як по Вашому
Тих хто з піною з рота підтримував локдауни при смертях 0-80 за добу - можна назвати ковід-істеричками?
Нехай вони не знали як будуть розвиватись події, нехай помилялись - але від цього їхні дії/вислови - інакше як паніка/істерика - назвати не можна.
5 Як по Вашому
Сьогодні ми бачимо 85% смертей від ковіду в групах 60+ - невже це знання, не дає нам розуміння що ковід це більше старість ніж хвороба?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:56

Hotab
Не говорите мне, что делать, и я вам не скажу, куда пойти.

П.С. Собачиться с вами – так себе удовольствие, но я сегодня в хорошем настроении, день был удачным, много вопросов решила в Киеве, много знакомых людей встретила. Но на этом мои ответы вам на сегодня закончились.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:01

  ЛАД написав:vitaliy_berdinskikh
Уже надоело, но ещё раз приведу цифры по данным Госстата.
Количество смертей по годам:
2002 - 754911;
2003 - 765408;
2004 - 761263;
2005 - 781964;
2006 - 758093;
2007 - 762877;
2008 - 754462;
2009 - 706740;
2010 - 698235;
2011 - 664588;
2012 - 663139;
2013 - 662368;
_-------------
2014 - 632667;
2015 - 594795;
2016 - 583631;
2017 - 574123;
2018 - 587665;
2019 - 581114;
2020 - 616835.
По-моему, очевидно заметное уменьшение количества смертей, начиная примерно с 2005 года и уж, тем более, после 2013.
Некоторая стабилизация в 2016-2019 и заметный рост в 2020.
А чим поясните ріст смертей з 2002 по 2005 ?
Тоді який був ковід?
Чи тоді кількість населення збільшувалось?
А ріст більший ніж в порівнянні 2018 з 2020...
Так що демографічні фактори також треба приймати до уваги.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:08

  fler написав:Внимание, вопрос! Может ли вакцина делать то же самое?


Обсуждали уже флагмана антиваксов Януша, если вкратце, то это нечастая история и если обстоятельства сложились так что вирус или вакцина может встраиваться в ДНК то это самая малая из проблем конкретно этого человека.

Как там кстати евреи поживают, еще пару месяцев назад эксперты писали что они продолжают вымирать несмотря на вакцинацию, а сейчас куда-то пропали. Может Вы как следящая за новостями антивакцинаторов, в курсе их мнения о текущей ситуации в Израиле?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:16

  IgA написав:Как там кстати евреи поживают, еще пару месяцев назад эксперты писали что они продолжают вымирать несмотря на вакцинацию, а сейчас куда-то пропали.
Поясніть мені
Яке відношення до вакцинації має ситуація в Україні?
Скільки у нас провакциновано і скільки перехворіло(отримало імунітет природним шляхом)
Коли кількість провакцинованих хоча б дожене кількість перехворівших ? ( мій прогноз - ніколи)
То може давайте розглядати питання які цікавлять Україну і Українців, а не питання сферичного коня у єгипетській пустелі.
ПС
Кількість повністю провакцинованих на сьогодні в Україні - 27000
Кількість перехворівших на сьогодні(офіційно) - 2 200 000
____________________________________не офіційно- 15-20 млн
Про яку вакцинацію чи її користь/вади - йдеться?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:31

  budivelnik написав:Коли кількість провакцинованих хоча б дожене кількість перехворівших ? ( мій прогноз - ніколи)


Станом на 18 травня в Україні від коронавірусу зробили 975 784 щеплень (+17 232 за попередню добу).
https://zaxid.net/vaktsinatsiya_vid_cov ... i_n1515040

на 18 травня в Україні зафіксовано 4 095 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Ви б новини перевіряли хоч іноді.

Одразу уточню що смертність знижується на 80% після першої дози і на 90+ після другої. Друга доза по суті закріпляє імунну відповідь, щоб антитіля в крові були довгше.
IgA
 
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