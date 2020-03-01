fler написав:Аяяй, как же так? Никто из лидеров не дотягивает даже до 3%?
Аяйай, быть настолько ****.
И кто тут оспаривал, что средняя летальность около 2%?)))) А, Будивельнык оспаривал))) он говорил, что 0.00**%
Но мы тут говорили немножко о другом. Рассказать ? Или бесполезно?))) Будивельнык , расскажите своей ученице (она уже вашими бестолковыми ничем не аргументированными обзывалками разговаривает) разницу между летальностью Ковид (около 2%) и ростом годовой смертности , вызванной Ковид (порядка 6%-15%). Она же "избыточная смертность". Почему вы? Потому что я не вижу смысла, не справится она понять.
Хотя...мне кажется у вас тоже могут быть сложности в понимании. В общем, не объясняйте. Disregard.
Но у вас, учителя и ученицы, есть пока возможность обсудить и придти к общему мнению, всё-таки 2% летальность Ковид вы вместе признаете?)) Или это бунт ученицы против гуру?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 тра, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Hotab Что же тут непонятного? ЭТО ДРУГОЕ - один из стандартных вариантов ответа, когда вам не удается придумать / притянуть за уши/ перекрутить
Ось вам ще для "затравки" Команда вчених з MIT виявила нові докази того, що генетичний матеріал SARS-CoV-2 може інтегруватися в хромосоми. Там він зберігається досить довгий час навіть після того, як людина вже одужала. Тепер у нас є незаперечний доказ того, що послідовності коронавірусу можуть вбудовуватися в геном, – написав біолог Рудольф Єніш. Автори статті запевняють, що в окремих випадках фермент в людських клітинах може копіювати послідовності вірусу в ДНК і зберігати їх в хромосомах. https://www.sciencemag.org/news/2021/05 ... -human-dna
Внимание, вопрос! Может ли вакцина делать то же самое? Ответ скоро узнаем - года через два-три от ученых и прямо сейчас от наших умников
budivelnik написав:Смерті від ковіду в Україні період____наростаючим___за місяць 11.05.2021 ___ 46987 ___ 01.05.2021 ___ 44596 ____ 2391 01.04.2021 ___ 33679 ___ 10917 01.03.2021 ___ 26212 ____ 7467 01.02.2021 ___ 22924 ____ 3288 01.01.2021 ___ 18731 ____ 4193 01.12.2020 ___ 12717 ____ 6014 01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342 01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114 01.09.2020 ____ 2656 ____ 1605 01.08.2020 ____ 1725 ____ 931 01.07.2020 ____ 1185 ____ 540 01.06.2020 _____ 760 ___ 425 01.05.2020 _____ 305 ___ 455 01.04.2020 ______ 23 ___ 282 01.03.2020 _______ 0 ______ 23 ............ От тільки коли не вакцинувати - то локдауни це справа безперспективна ........
Вообще-то, Ваша же табличка в Вашем предыдущем посте противоречит этому утверждению. Согласно этой табличке после локдаунов смертность очень заметно снижалась. Кроме самого первого. Но тогда смертность и заболеваемость были очень низкими и объяснялись, по-видимому, в основном завозом болезни из-за границы, который не особо ограничивался (если не сказать, совсем не ограничивался). Поэтому первый локдаун, возможно, ничего особо не дал. Хотя, вроде бы, был самым суровым.
Якщо вже аналізувати то по порядку 1 Я погоджуюсь що перестрахувались і ввели локдаун на 6 місяців швидше ніж варто було 2 Я не погоджуюсь що локдаун позитивно вплинув на ЗАГАЛЬНУ кількість смертей На кількість смертей від ковіду - так, а загальні втрати? 3 Я не погоджуюсь , що локдаун дозволив краще підготуватись.... Адже зараз ми заявляємо про перехід до зеленої зони при смертях в 150-200 осіб на добу і при цьому ми підготовлені... А не підготовлені мали 0-80 смертей на добу і були в червоній зоні... Як по Вашому - за це хтось повинен відповідати? 4 Як по Вашому Тих хто з піною з рота підтримував локдауни при смертях 0-80 за добу - можна назвати ковід-істеричками? Нехай вони не знали як будуть розвиватись події, нехай помилялись - але від цього їхні дії/вислови - інакше як паніка/істерика - назвати не можна. 5 Як по Вашому Сьогодні ми бачимо 85% смертей від ковіду в групах 60+ - невже це знання, не дає нам розуміння що ковід це більше старість ніж хвороба?
Hotab Не говорите мне, что делать, и я вам не скажу, куда пойти.
П.С. Собачиться с вами – так себе удовольствие, но я сегодня в хорошем настроении, день был удачным, много вопросов решила в Киеве, много знакомых людей встретила. Но на этом мои ответы вам на сегодня закончились.
ЛАД написав:vitaliy_berdinskikh Уже надоело, но ещё раз приведу цифры по данным Госстата. Количество смертей по годам: 2002 - 754911; 2003 - 765408; 2004 - 761263; 2005 - 781964; 2006 - 758093; 2007 - 762877; 2008 - 754462; 2009 - 706740; 2010 - 698235; 2011 - 664588; 2012 - 663139; 2013 - 662368; _------------- 2014 - 632667; 2015 - 594795; 2016 - 583631; 2017 - 574123; 2018 - 587665; 2019 - 581114; 2020 - 616835. По-моему, очевидно заметное уменьшение количества смертей, начиная примерно с 2005 года и уж, тем более, после 2013. Некоторая стабилизация в 2016-2019 и заметный рост в 2020.
А чим поясните ріст смертей з 2002 по 2005 ? Тоді який був ковід? Чи тоді кількість населення збільшувалось? А ріст більший ніж в порівнянні 2018 з 2020... Так що демографічні фактори також треба приймати до уваги.
fler написав:Внимание, вопрос! Может ли вакцина делать то же самое?
Обсуждали уже флагмана антиваксов Януша, если вкратце, то это нечастая история и если обстоятельства сложились так что вирус или вакцина может встраиваться в ДНК то это самая малая из проблем конкретно этого человека.
Как там кстати евреи поживают, еще пару месяцев назад эксперты писали что они продолжают вымирать несмотря на вакцинацию, а сейчас куда-то пропали. Может Вы как следящая за новостями антивакцинаторов, в курсе их мнения о текущей ситуации в Израиле?
IgA написав:Как там кстати евреи поживают, еще пару месяцев назад эксперты писали что они продолжают вымирать несмотря на вакцинацию, а сейчас куда-то пропали.
Поясніть мені Яке відношення до вакцинації має ситуація в Україні? Скільки у нас провакциновано і скільки перехворіло(отримало імунітет природним шляхом) Коли кількість провакцинованих хоча б дожене кількість перехворівших ? ( мій прогноз - ніколи) То може давайте розглядати питання які цікавлять Україну і Українців, а не питання сферичного коня у єгипетській пустелі. ПС Кількість повністю провакцинованих на сьогодні в Україні - 27000 Кількість перехворівших на сьогодні(офіційно) - 2 200 000 ____________________________________не офіційно- 15-20 млн Про яку вакцинацію чи її користь/вади - йдеться?