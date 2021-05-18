budivelnik написав:Поясніть мені Яке відношення до вакцинації має ситуація в Україні? Скільки у нас провакциновано і скільки перехворіло(отримало імунітет природним шляхом) Коли кількість провакцинованих хоча б дожене кількість перехворівших ? ( мій прогноз - ніколи) То може давайте розглядати питання які цікавлять Україну і Українців, а не питання сферичного коня у єгипетській пустелі. ПС Кількість повністю провакцинованих на сьогодні в Україні - 27000 Кількість перехворівших на сьогодні(офіційно) - 2 200 000 ____________________________________не офіційно- 15-20 млн Про яку вакцинацію чи її користь/вади - йдеться?
на 18 травня в Україні зафіксовано 4 095 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Ви б новини перевіряли хоч іноді.
Одразу уточню що смертність знижується на 80% після першої дози і на 90+ після другої. Друга доза по суті закріпляє імунну відповідь, щоб антитіля в крові були довгше.
Як у Вас з математикою? Давайте розвяжемо рівняння на основі існуючих цифр... Є 2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно 4095 - захворіло в день 17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших 2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших То як - доженете чи ні?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 18 тра, 2021 21:48, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Як у Вас з математикою? Давайте розвяжемо рівняння на основі існуючих цифр...
В попередніх порівняннях наскільки я памятаю вакцинація мала зайняти кілька років, тепер вже півтора року. Думка що швидкість вакцинації може зростати все ще заскладна для любителя лінійних апроксимацій.
Що доречі з прогнозом ніколи? Реально смішно ж вийшло )))
IgA написав:Що доречі з прогнозом ніколи? Реально смішно ж вийшло )))
Поки ви писали - встиг дописати що є ще реальні..але не офіційні данні. Так от при 15 млн неофіційно перехворівших і 8000 повністю провакцинованих в день.. Вам не вистарчить населення України в 40 млн, щоб вийшло 20млн+1 провакцинований і 20 млн-1 природний імунітет.. То як - далі смієтесь? Наостаток Вакцинації звичайно можуть збільшуватись.. А захворювання природним шляхом приречені тільки вниз?