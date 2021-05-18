budivelnik написав:Поясніть мені Яке відношення до вакцинації має ситуація в Україні? Скільки у нас провакциновано і скільки перехворіло(отримало імунітет природним шляхом) Коли кількість провакцинованих хоча б дожене кількість перехворівших ? ( мій прогноз - ніколи) То може давайте розглядати питання які цікавлять Україну і Українців, а не питання сферичного коня у єгипетській пустелі. ПС Кількість повністю провакцинованих на сьогодні в Україні - 27000 Кількість перехворівших на сьогодні(офіційно) - 2 200 000 ____________________________________не офіційно- 15-20 млн Про яку вакцинацію чи її користь/вади - йдеться?
на 18 травня в Україні зафіксовано 4 095 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Ви б новини перевіряли хоч іноді.
Одразу уточню що смертність знижується на 80% після першої дози і на 90+ після другої. Друга доза по суті закріпляє імунну відповідь, щоб антитіля в крові були довгше.
Як у Вас з математикою? Давайте розвяжемо рівняння на основі існуючих цифр... Є 2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно 4095 - захворіло в день 17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших 2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших То як - доженете чи ні?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 18 тра, 2021 21:48, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Як у Вас з математикою? Давайте розвяжемо рівняння на основі існуючих цифр...
В попередніх порівняннях наскільки я памятаю вакцинація мала зайняти кілька років, тепер вже півтора року. Думка що швидкість вакцинації може зростати все ще заскладна для любителя лінійних апроксимацій.
Що доречі з прогнозом ніколи? Реально смішно ж вийшло )))
IgA написав:Що доречі з прогнозом ніколи? Реально смішно ж вийшло )))
Поки ви писали - встиг дописати що є ще реальні..але не офіційні данні. Так от при 15 млн неофіційно перехворівших і 8000 повністю провакцинованих в день.. Вам не вистарчить населення України в 40 млн, щоб вийшло 20млн+1 провакцинований і 20 млн-1 природний імунітет.. То як - далі смієтесь? Наостаток Вакцинації звичайно можуть збільшуватись.. А захворювання природним шляхом приречені тільки вниз?
budivelnik написав:Так от при 15 млн неофіційно перехворівших
А є якісь викладки що підтверджують цю цифру, без mad math?
Прогноз я так розумію не справдився одразу після його проголошення, що дає привід задуматися щодо практичної цінності застосування математики 4 класу до прогнозування майбутньої ситуації.
Боронь боже високонауковцям користуватись математикою 4 -го класу А також алфавітом першого... От тільки єдине що я знаю Без алфавіту і математики - ще жоден Нобелівський лауреат не обійшовся... Не хочете 15 млн - не проблема. Порахуйте скільки днів треба вакцинувати по 8000 на добу - щоб провакцинувати 40 млн.. В мене виходить 5000 днів А у Вас по високонауковому.. ПС А те що кількість збільшиться...так це ж ваші фантазії які нічим не підкріпленні
То що - отримали тим самим кінцем по тому ж місцю?
fler написав:Не говорите мне, что делать, и я вам не скажу, куда пойти.
Садиковская дразнилка,но из-под вашего пера она смотрится вполне органично.
fler написав:я сегодня в хорошем настроении, день был удачным, много вопросов решила в Киеве, много знакомых людей встретила.
Продолжайте держать нас в курсе.
fler написав:Но на этом мои ответы вам на сегодня закончились.
Лучше бы и не начались. Вы как всегда показали свою ограниченность,и , откровенно, меня это даже опечалило. Не понимать о чём тут говорилось, какую именно статистику принес Зрадио, что пишут здесь другие - это очень плохие признаки. Вы так и не поняли,что это финанс.юа, а не Кидстаф.
budivelnik написав:...... 3 Я не погоджуюсь , що локдаун дозволив краще підготуватись.... Адже зараз ми заявляємо про перехід до зеленої зони при смертях в 150-200 осіб на добу і при цьому ми підготовлені... А не підготовлені мали 0-80 смертей на добу і були в червоній зоні...
К вопросу о подготовке Вспомните, пожалуйста, хотя бы, сколько тогда было мест, оборудованных кислородом, и сколько сегодня. И о СИЗ можно вспомнить.
4 Як по Вашому Тих хто з піною з рота підтримував локдауни при смертях 0-80 за добу - можна назвати ковід-істеричками? Нехай вони не знали як будуть розвиватись події, нехай помилялись - але від цього їхні дії/вислови - інакше як паніка/істерика - назвати не можна.
Совсем не обязательно. Учитывая сообщения из Китая, где началась эпидемия, и меры, принятые там, в худшем случае их можно назвать перестраховщиками, а, скорее, просто осторожными людьми. В самом начале любой эпидемии смертей много не бывает. Эпидемии нужно время, чтобы развернуться.
5 Як по Вашому Сьогодні ми бачимо 85% смертей від ковіду в групах 60+ - невже це знання, не дає нам розуміння що ковід це більше старість ніж хвороба?
Опять же, нет. Просто старики, в общем, слабее молодых и не могут выдержать те же нагрузки. Если поставить на работу в каменоломнях молодых и стариков, и старики умрут от работы раньше, Вы тоже скажете, что они умерли от старости? Или, может, всё же от непосильной работы?
P.s. Спорить и доказывать не буду. Так, несколько замечаний по ходу дела.
budivelnik Лень искать сейчас цифры, но в Израиле на пике проводили и больше 100 тысяч вакцинацией в день. Начинали, как Вы надеюсь понимаете далеко не с таких цифр. У нас проблема в наличии вакцин. Когда они будут, будет вторая проблема - наличие желающих вакцинироваться (спасибо антивакцино-истерикам). При сегодняшних наличных количествах вакцин нет смысла вакцинировать большое количество людей в день, иначе вакцины закончатся за несколько дней. Все это элементарные вещи, которые мне даже неудобно Вам объяснять.