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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3255325632573258>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:42

  IgA написав:
  budivelnik написав:Поясніть мені
Яке відношення до вакцинації має ситуація в Україні?
Скільки у нас провакциновано і скільки перехворіло(отримало імунітет природним шляхом)
Коли кількість провакцинованих хоча б дожене кількість перехворівших ? ( мій прогноз - ніколи)
То може давайте розглядати питання які цікавлять Україну і Українців, а не питання сферичного коня у єгипетській пустелі.
ПС
Кількість повністю провакцинованих на сьогодні в Україні - 27000
Кількість перехворівших на сьогодні(офіційно) - 2 200 000
____________________________________не офіційно- 15-20 млн
Про яку вакцинацію чи її користь/вади - йдеться?
Станом на 18 травня в Україні від коронавірусу зробили 975 784 щеплень (+17 232 за попередню добу).
https://zaxid.net/vaktsinatsiya_vid_cov ... i_n1515040

на 18 травня в Україні зафіксовано 4 095 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Ви б новини перевіряли хоч іноді.

Одразу уточню що смертність знижується на 80% після першої дози і на 90+ після другої. Друга доза по суті закріпляє імунну відповідь, щоб антитіля в крові були довгше.
Як у Вас з математикою?
Давайте розвяжемо рівняння на основі існуючих цифр...
Є
2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно
4095 - захворіло в день
17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших
2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших
То як - доженете чи ні?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 18 тра, 2021 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:48

  budivelnik написав:Як у Вас з математикою?
Давайте розвяжемо рівняння на основі існуючих цифр...


В попередніх порівняннях наскільки я памятаю вакцинація мала зайняти кілька років, тепер вже півтора року. Думка що швидкість вакцинації може зростати все ще заскладна для любителя лінійних апроксимацій.

Що доречі з прогнозом ніколи? Реально смішно ж вийшло )))
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Що доречі з прогнозом ніколи? Реально смішно ж вийшло )))
Поки ви писали - встиг дописати що є ще реальні..але не офіційні данні.
Так от при 15 млн неофіційно перехворівших і 8000 повністю провакцинованих в день..
Вам не вистарчить населення України в 40 млн, щоб вийшло 20млн+1 провакцинований і 20 млн-1 природний імунітет..
То як - далі смієтесь?
Наостаток
Вакцинації звичайно можуть збільшуватись..
А захворювання природним шляхом приречені тільки вниз?

Висновок
Сміється той , хто сміється правильно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:В попередніх порівняннях наскільки я памятаю вакцинація мала зайняти кілька років, тепер вже півтора року.
За 1,5 року при 8000 повністю провакцинованих - ви провакцинуєте 10% від 40 млн...
Вчіться аналізувати прочитане.
Я писав що доженете кількість перехворівших і кількість провакцинованих...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:57

  budivelnik написав:Так от при 15 млн неофіційно перехворівших


А є якісь викладки що підтверджують цю цифру, без mad math?

Прогноз я так розумію не справдився одразу після його проголошення, що дає привід задуматися щодо практичної цінності застосування математики 4 класу до прогнозування майбутньої ситуації.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 22:02

  IgA написав:
  budivelnik написав:Так от при 15 млн неофіційно перехворівших
А є якісь викладки що підтверджують цю цифру, без mad math?

Прогноз я так розумію не справдився одразу після його проголошення, що дає привід задуматися щодо практичної цінності застосування математики 4 класу до прогнозування майбутньої ситуації.
Боронь боже високонауковцям користуватись математикою 4 -го класу
А також алфавітом першого...
От тільки єдине що я знаю
Без алфавіту і математики - ще жоден Нобелівський лауреат не обійшовся...
Не хочете 15 млн - не проблема.
Порахуйте скільки днів треба вакцинувати по 8000 на добу - щоб провакцинувати 40 млн..
В мене виходить 5000 днів
А у Вас по високонауковому..
ПС
А те що кількість збільшиться...так це ж ваші фантазії які нічим не підкріпленні

То що - отримали тим самим кінцем по тому ж місцю?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Не говорите мне, что делать, и я вам не скажу, куда пойти.

Садиковская дразнилка,но из-под вашего пера она смотрится вполне органично. :)

  fler написав:я сегодня в хорошем настроении, день был удачным, много вопросов решила в Киеве, много знакомых людей встретила.

Продолжайте держать нас в курсе.
:lol:

  fler написав:Но на этом мои ответы вам на сегодня закончились.


Лучше бы и не начались.
Вы как всегда показали свою ограниченность,и , откровенно, меня это даже опечалило. Не понимать о чём тут говорилось, какую именно статистику принес Зрадио, что пишут здесь другие - это очень плохие признаки. Вы так и не поняли,что это финанс.юа, а не Кидстаф.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:23

  budivelnik написав:Я писав що доженете кількість перехворівших і кількість провакцинованих...


З них першу дозу отримали 948 330 людей
- вакцинація йде 3 місяці

Перехворіло 2 135 886, хворіють вже більше року.

Можна застосовувати математику 4 класу.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:30

  budivelnik написав:......
3 Я не погоджуюсь , що локдаун дозволив краще підготуватись....
Адже зараз ми заявляємо про перехід до зеленої зони при смертях в 150-200 осіб на добу і при цьому ми підготовлені...
А не підготовлені мали 0-80 смертей на добу і були в червоній зоні...

К вопросу о подготовке
Вспомните, пожалуйста, хотя бы, сколько тогда было мест, оборудованных кислородом, и сколько сегодня. И о СИЗ можно вспомнить.

4 Як по Вашому
Тих хто з піною з рота підтримував локдауни при смертях 0-80 за добу - можна назвати ковід-істеричками?
Нехай вони не знали як будуть розвиватись події, нехай помилялись - але від цього їхні дії/вислови - інакше як паніка/істерика - назвати не можна.

Совсем не обязательно.
Учитывая сообщения из Китая, где началась эпидемия, и меры, принятые там, в худшем случае их можно назвать перестраховщиками, а, скорее, просто осторожными людьми.
В самом начале любой эпидемии смертей много не бывает. Эпидемии нужно время, чтобы развернуться.

5 Як по Вашому
Сьогодні ми бачимо 85% смертей від ковіду в групах 60+ - невже це знання, не дає нам розуміння що ковід це більше старість ніж хвороба?

Опять же, нет.
Просто старики, в общем, слабее молодых и не могут выдержать те же нагрузки.
Если поставить на работу в каменоломнях молодых и стариков, и старики умрут от работы раньше, Вы тоже скажете, что они умерли от старости? Или, может, всё же от непосильной работы?

P.s. Спорить и доказывать не буду. Так, несколько замечаний по ходу дела.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:43

budivelnik
Лень искать сейчас цифры, но в Израиле на пике проводили и больше 100 тысяч вакцинацией в день. Начинали, как Вы надеюсь понимаете далеко не с таких цифр.
У нас проблема в наличии вакцин. Когда они будут, будет вторая проблема - наличие желающих вакцинироваться (спасибо антивакцино-истерикам).
При сегодняшних наличных количествах вакцин нет смысла вакцинировать большое количество людей в день, иначе вакцины закончатся за несколько дней.
Все это элементарные вещи, которые мне даже неудобно Вам объяснять.
ЛАД
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