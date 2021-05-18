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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В цілому спостерігається відємний спад стійкого росту зменьшення підйому числа захворівших на душу померлих після одужаня на ковід-19 !!!
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Эти вопросы пану уже задавались. И про пожар в доме престарелых, и про слетевший с трассы автобус с бабушками, ехавшими в Почаев. Но пан предпочитает игнорить эти вопросы. Бубонит как мантру: если умер старик, так то от старости. А то, что десятки тысяч старичков ещё должны были бы пожить - это предпочитает не замечать.
Интересно, если он автивкой своей на переходе завалит дедушку, то что будет делать? Стащит за ногу с капота, перетащит за нее же на обочину и поедет по делам со словами:" он был старый,там то и оставалось ему полгода".
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