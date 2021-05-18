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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3255325632573258
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В цілому спостерігається відємний спад стійкого росту зменьшення підйому числа захворівших на душу померлих після одужаня на ковід-19 !!!
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если поставить на работу в каменоломнях молодых и стариков, и старики умрут от работы раньше, Вы тоже скажете, что они умерли от старости? Или, может, всё же от непосильной работы?

Эти вопросы пану уже задавались. И про пожар в доме престарелых, и про слетевший с трассы автобус с бабушками, ехавшими в Почаев. Но пан предпочитает игнорить эти вопросы. Бубонит как мантру: если умер старик, так то от старости. А то, что десятки тысяч старичков ещё должны были бы пожить - это предпочитает не замечать.

Интересно, если он автивкой своей на переходе завалит дедушку, то что будет делать? Стащит за ногу с капота, перетащит за нее же на обочину и поедет по делам со словами:" он был старый,там то и оставалось ему полгода".
Hotab
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ЛОБ

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