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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3255325632573258 Додано: Вів 18 тра, 2021 23:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире В цілому спостерігається відємний спад стійкого росту зменьшення підйому числа захворівших на душу померлих після одужаня на ковід-19 !!! yama Повідомлень: 3539 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7220 раз. Подякували: 774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 23:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Если поставить на работу в каменоломнях молодых и стариков, и старики умрут от работы раньше, Вы тоже скажете, что они умерли от старости? Или, может, всё же от непосильной работы? Если поставить на работу в каменоломнях молодых и стариков, и старики умрут от работы раньше, Вы тоже скажете, что они умерли от старости? Или, может, всё же от непосильной работы?

Эти вопросы пану уже задавались. И про пожар в доме престарелых, и про слетевший с трассы автобус с бабушками, ехавшими в Почаев. Но пан предпочитает игнорить эти вопросы. Бубонит как мантру: если умер старик, так то от старости. А то, что десятки тысяч старичков ещё должны были бы пожить - это предпочитает не замечать.



Интересно, если он автивкой своей на переходе завалит дедушку, то что будет делать? Стащит за ногу с капота, перетащит за нее же на обочину и поедет по делам со словами:" он был старый,там то и оставалось ему полгода". Эти вопросы пану уже задавались. И про пожар в доме престарелых, и про слетевший с трассы автобус с бабушками, ехавшими в Почаев. Но пан предпочитает игнорить эти вопросы. Бубонит как мантру: если умер старик, так то от старости. А то, что десятки тысяч старичков ещё должны были бы пожить - это предпочитает не замечать.Интересно, если он автивкой своей на переходе завалит дедушку, то что будет делать? Стащит за ногу с капота, перетащит за нее же на обочину и поедет по делам со словами:" он был старый,там то и оставалось ему полгода". Hotab

Повідомлень: 3787 З нами з: 15.02.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 00:11 Starikan написав: yama написав: Starikan написав: На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук. На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн за штуку ? дорого 125 грн за штуку ? дорого

Перечитайте, шевеля губами Перечитайте, шевеля губами

так дайте ссылку , можно в личку, есть категории родственников которых я обеспечиваю масками респираторами так дайте ссылку , можно в личку, есть категории родственников которых я обеспечиваю масками респираторами yama Повідомлень: 3539 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7220 раз. Подякували: 774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 00:27 ЛАД написав: vitaliy_berdinskikh

Уже надоело, но ещё раз приведу цифры по данным Госстата.

Количество смертей по годам:

2002 - 754911;

2003 - 765408;

2004 - 761263;

2005 - 781964;

2006 - 758093;

2007 - 762877;

2008 - 754462;

2009 - 706740;

2010 - 698235;

2011 - 664588;

2012 - 663139;

2013 - 662368;

_-------------

2014 - 632667;

2015 - 594795;

2016 - 583631;

2017 - 574123;

2018 - 587665;

2019 - 581114;

2020 - 616835.

По-моему, очевидно заметное уменьшение количества смертей, начиная примерно с 2005 года и уж, тем более, после 2013.

Некоторая стабилизация в 2016-2019 и заметный рост в 2020. Уже надоело, но ещё раз приведу цифры по данным Госстата.Количество смертей по годам:2002 - 754911;2003 - 765408;2004 - 761263;2005 - 781964;2006 - 758093;2007 - 762877;2008 - 754462;2009 - 706740;2010 - 698235;2016 - 583631;2017 - 574123;2018 - 587665;2019 - 581114;2020 - 616835.По-моему, очевидно заметное уменьшение количества смертей, начиная примерно с 2005 года и уж, тем более, после 2013.Некоторая стабилизация в 2016-2019 и заметный рост в 2020.

еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Укране грубо 70 лет.

Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)

1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Укране грубо 70 лет.Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее yama Повідомлень: 3539 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7220 раз. Подякували: 774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 00:41 fler написав: Hotab

Что же тут непонятного? ЭТО ДРУГОЕ - один из стандартных вариантов ответа, когда вам не удается придумать / притянуть за уши/ перекрутить



Ось вам ще для "затравки"

Команда вчених з MIT виявила нові докази того, що генетичний матеріал SARS-CoV-2 може інтегруватися в хромосоми. Там він зберігається досить довгий час навіть після того, як людина вже одужала.

Тепер у нас є незаперечний доказ того, що послідовності коронавірусу можуть вбудовуватися в геном, – написав біолог Рудольф Єніш.

Автори статті запевняють, що в окремих випадках фермент в людських клітинах може копіювати послідовності вірусу в ДНК і зберігати їх в хромосомах.

https://www.sciencemag.org/news/2021/05 ... -human-dna



Внимание, вопрос! Может ли вакцина делать то же самое? Ответ скоро узнаем - года через два-три от ученых и прямо сейчас от наших умников Что же тут непонятного? ЭТО ДРУГОЕ - один из стандартных вариантов ответа, когда вам не удается придумать / притянуть за уши/ перекрутитьОсь вам ще для "затравки"Команда вчених з MIT виявила нові докази того, що генетичний матеріал SARS-CoV-2 може інтегруватися в хромосоми. Там він зберігається досить довгий час навіть після того, як людина вже одужала.Тепер у нас є незаперечний доказ того, що послідовності коронавірусу можуть вбудовуватися в геном, – написав біолог Рудольф Єніш.Автори статті запевняють, що в окремих випадках фермент в людських клітинах може копіювати послідовності вірусу в ДНК і зберігати їх в хромосомах.Внимание, вопрос! Может ли вакцина делать то же самое? Ответ скоро узнаем - года через два-три от ученых и прямо сейчас от наших умников

писал это давно , меня приняли на смех. И никто не обратил внимание. Меня в школе учили есть теория что человеческая днк состоит из остатков вирусов и это одина из теорий эволюции .

На основе этого можно построить конспирологическую теорию что путем вакицнации нам изменят ДНК , какие изменения умышленно или по незнанию будут внесены , не известно.

Пример с каждым делением клеток организма укорачиваются теломеры, а если нам их укротят вакциной . Как вакицна нас генномодифицирует ? умышленно или не умышленно . мРНК вакцины вообще новое слов в науке , до этого никто никогда не пробовал и долговременные последствия не озвучены. писал это давно , меня приняли на смех. И никто не обратил внимание. Меня в школе учили есть теория что человеческая днк состоит из остатков вирусов и это одина из теорий эволюции .На основе этого можно построить конспирологическую теорию что путем вакицнации нам изменят ДНК , какие изменения умышленно или по незнанию будут внесены , не известно.Пример с каждым делением клеток организма укорачиваются теломеры, а если нам их укротят вакциной . Как вакицна нас генномодифицирует ? умышленно или не умышленно . мРНК вакцины вообще новое слов в науке , до этого никто никогда не пробовал и долговременные последствия не озвучены. yama Повідомлень: 3539 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7220 раз. Подякували: 774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3255325632573258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7482 1798083

ЛОБ Вів 18 тра, 2021 16:29