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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В цілому спостерігається відємний спад стійкого росту зменьшення підйому числа захворівших на душу померлих після одужаня на ковід-19 !!!
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Эти вопросы пану уже задавались. И про пожар в доме престарелых, и про слетевший с трассы автобус с бабушками, ехавшими в Почаев. Но пан предпочитает игнорить эти вопросы. Бубонит как мантру: если умер старик, так то от старости. А то, что десятки тысяч старичков ещё должны были бы пожить - это предпочитает не замечать.
Интересно, если он автивкой своей на переходе завалит дедушку, то что будет делать? Стащит за ногу с капота, перетащит за нее же на обочину и поедет по делам со словами:" он был старый,там то и оставалось ему полгода".
Додано: Сер 19 тра, 2021 00:11
Додано: Сер 19 тра, 2021 00:27
еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Укране грубо 70 лет.
Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)
1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее
Додано: Сер 19 тра, 2021 00:41
писал это давно , меня приняли на смех. И никто не обратил внимание. Меня в школе учили есть теория что человеческая днк состоит из остатков вирусов и это одина из теорий эволюции .
На основе этого можно построить конспирологическую теорию что путем вакицнации нам изменят ДНК , какие изменения умышленно или по незнанию будут внесены , не известно.
Пример с каждым делением клеток организма укорачиваются теломеры, а если нам их укротят вакциной . Как вакицна нас генномодифицирует ? умышленно или не умышленно . мРНК вакцины вообще новое слов в науке , до этого никто никогда не пробовал и долговременные последствия не озвучены.
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