Додано: Сер 19 тра, 2021 02:11

yama написав: так как средняя продолжительность жизни в Укране грубо 70 лет. так как средняя продолжительность жизни в Укране грубо 70 лет.

Гигантская ошибка заложена на этом этапе. Фраза "средняя продолжительность жизни 70 лет" вовсе не означает,что через эти 70 лет умрут все эти рождённые в данном году люди. И даже не означает,что именно через эти 70 лет умрет большинство людей, рождённых в любом выбранном навскидку году. Эти "70 лет" получают вследствие размазывания смертей на протяжения всего периода их жизни после рождения. В большей степени, конечно, между 55 и 80 лет. Но никакого пика именно в 70 лет не наблюдается.Более того,сама цифра "70" очень прммерна. Так как это СЕЙЧАС средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении такая. А вот в довоенные и военные годы она была очень другая. Не в последнюю очередь благодаря самой войне.В любом случае искать "провалы" в смертности через 70 лет после провалов рождаемости - это тупня полная. (равно как и искать всплески смертности через 70 лет после всплесков рождаемости).Давно уже обсудили , вам необходимо просто принять как догму и запомнить: инициаторами всплесков рождаемости являются сами люди.Инициаторами всплесков смертности являются внешние факторы: аномальная жара или холод, эпидемии , войны. Связи с всплеском рождаемости ** лет назад - нет.З.Ы. Чтобы убедиться в моих словах, пройдите по кладбищу и посмотрите на возраст умерших. Он просто самый разный. Нет там "основной массе было 70 лет")).