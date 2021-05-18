RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3256325732583259>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В цілому спостерігається відємний спад стійкого росту зменьшення підйому числа захворівших на душу померлих після одужаня на ковід-19 !!!
yama
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7220 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если поставить на работу в каменоломнях молодых и стариков, и старики умрут от работы раньше, Вы тоже скажете, что они умерли от старости? Или, может, всё же от непосильной работы?

Эти вопросы пану уже задавались. И про пожар в доме престарелых, и про слетевший с трассы автобус с бабушками, ехавшими в Почаев. Но пан предпочитает игнорить эти вопросы. Бубонит как мантру: если умер старик, так то от старости. А то, что десятки тысяч старичков ещё должны были бы пожить - это предпочитает не замечать.

Интересно, если он автивкой своей на переходе завалит дедушку, то что будет делать? Стащит за ногу с капота, перетащит за нее же на обочину и поедет по делам со словами:" он был старый,там то и оставалось ему полгода".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 15.02.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 00:11

  Starikan написав:
  yama написав:
  Starikan написав: На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.
125 грн за штуку ? дорого

Перечитайте, шевеля губами :wink:

так дайте ссылку , можно в личку, есть категории родственников которых я обеспечиваю масками респираторами :roll:
yama
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7220 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 00:27

  ЛАД написав:vitaliy_berdinskikh
Уже надоело, но ещё раз приведу цифры по данным Госстата.
Количество смертей по годам:
2002 - 754911;
2003 - 765408;
2004 - 761263;
2005 - 781964;
2006 - 758093;
2007 - 762877;
2008 - 754462;
2009 - 706740;
2010 - 698235;
2011 - 664588;
2012 - 663139;
2013 - 662368;
_-------------
2014 - 632667;
2015 - 594795;
2016 - 583631;
2017 - 574123;
2018 - 587665;
2019 - 581114;
2020 - 616835.
По-моему, очевидно заметное уменьшение количества смертей, начиная примерно с 2005 года и уж, тем более, после 2013.
Некоторая стабилизация в 2016-2019 и заметный рост в 2020.

еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Укране грубо 70 лет.
Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)
1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее
yama
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7220 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 00:41

  fler написав:Hotab
Что же тут непонятного? ЭТО ДРУГОЕ - один из стандартных вариантов ответа, когда вам не удается придумать / притянуть за уши/ перекрутить :mrgreen:

Ось вам ще для "затравки" :wink:
Команда вчених з MIT виявила нові докази того, що генетичний матеріал SARS-CoV-2 може інтегруватися в хромосоми. Там він зберігається досить довгий час навіть після того, як людина вже одужала.
Тепер у нас є незаперечний доказ того, що послідовності коронавірусу можуть вбудовуватися в геном, – написав біолог Рудольф Єніш.
Автори статті запевняють, що в окремих випадках фермент в людських клітинах може копіювати послідовності вірусу в ДНК і зберігати їх в хромосомах.
https://www.sciencemag.org/news/2021/05 ... -human-dna

Внимание, вопрос! Может ли вакцина делать то же самое? Ответ скоро узнаем - года через два-три от ученых и прямо сейчас от наших умников :D

писал это давно , меня приняли на смех. И никто не обратил внимание. Меня в школе учили есть теория что человеческая днк состоит из остатков вирусов и это одина из теорий эволюции .
На основе этого можно построить конспирологическую теорию что путем вакицнации нам изменят ДНК , какие изменения умышленно или по незнанию будут внесены , не известно.
Пример с каждым делением клеток организма укорачиваются теломеры, а если нам их укротят вакциной . Как вакицна нас генномодифицирует ? умышленно или не умышленно . мРНК вакцины вообще новое слов в науке , до этого никто никогда не пробовал и долговременные последствия не озвучены.
yama
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7220 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 02:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:так как средняя продолжительность жизни в Укране грубо 70 лет.

Гигантская ошибка заложена на этом этапе. Фраза "средняя продолжительность жизни 70 лет" вовсе не означает,что через эти 70 лет умрут все эти рождённые в данном году люди. И даже не означает,что именно через эти 70 лет умрет большинство людей, рождённых в любом выбранном навскидку году. Эти "70 лет" получают вследствие размазывания смертей на протяжения всего периода их жизни после рождения. В большей степени, конечно, между 55 и 80 лет. Но никакого пика именно в 70 лет не наблюдается.
Более того,сама цифра "70" очень прммерна. Так как это СЕЙЧАС средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении такая. А вот в довоенные и военные годы она была очень другая. Не в последнюю очередь благодаря самой войне.
В любом случае искать "провалы" в смертности через 70 лет после провалов рождаемости - это тупня полная. (равно как и искать всплески смертности через 70 лет после всплесков рождаемости).

Давно уже обсудили , вам необходимо просто принять как догму и запомнить: инициаторами всплесков рождаемости являются сами люди.Инициаторами всплесков смертности являются внешние факторы: аномальная жара или холод, эпидемии , войны. Связи с всплеском рождаемости ** лет назад - нет.
З.Ы. Чтобы убедиться в моих словах, пройдите по кладбищу и посмотрите на возраст умерших. Он просто самый разный. Нет там "основной массе было 70 лет")).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 07:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 15.02.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:10

  Hotab написав:Давно уже обсудили , вам необходимо просто принять как догму и запомнить: инициаторами всплесков рождаемости являются сами люди.Инициаторами всплесков смертности являются внешние факторы: аномальная жара или холод, эпидемии , войны. Связи с всплеском рождаемости ** лет назад - нет.
Давно відомо
1 Кількість смертей в групі по віку - напряму повязана з кількістю осіб певного віку в групі
2 Кількість осіб певного віку в групі - напряму повязана з кількістю народжень в цій групі десятки років тому.
3 Тому в тій самій Німеччині є група в 100+ і кількість смертей в ній по відношенню до кількості осіб - найвища.
У нас найвища смертність в групі 90+...тому що групи 100+ у нас навіть не має в статистичних данних(хоча пару десятків людей є, на відміну від пари десятків тисяч в групі 100+ в Німеччині)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24435
З нами з: 15.01.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 2607 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:24

budivelnik И?? К чему это??
Просто ответьте коллеге Яме: "средний возраст жизни в Украине 70 лет" , означает, что "основная масса людей умирает именно на 70 году жизни"?

А цитировать меня и заявлять какой-то свой факт "сегодня 19 мая" - это так по будивельниковски.
У вас он Флер плохому учится. Читает "смертность март к марту выросла на 30%", а приносит возражения "вы все дураки, летальность Ковид 2%". Диссиденты, тщательнее надо! :lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 15.02.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:34

  ЛАД написав:При сегодняшних наличных количествах вакцин нет смысла вакцинировать большое количество людей в день, иначе вакцины закончатся за несколько дней.
Все это элементарные вещи, которые мне даже неудобно Вам объяснять.


:lol: :lol: :lol:
Ну разве это не перл?! Какое глубокомыслие! :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 07.08.09
Подякував: 470 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:budivelnik И?? К чему это??
Як до чого?
Є демографічна піраміда
Вона будується на основі данних про наявність людей певного віку...
Тому
Прямого звязку з 22 червня 1941 чи 1 вересня 1939 чи березнем 1933 - не має...
Але
Чим більше людей народилось в проміжку 1930-1940 в порівнянні з кількістю народжень в 1940-1950 - тим більше людей помре в 2000-2010 в порівнянні з 2010-2020...
При цьому будуть пікові смерті будуть в якісь певні роки...
Це називається демографічний вплив народжуванності на кількість смертей.
  Hotab написав:Просто ответьте коллеге Яме: "средний возраст жизни в Украине 70 лет" , означает, что "основная масса людей умирает именно на 70 году жизни"?
Якщо ви настільки примітивні що
а -не розумієте що писав опонент
б - перекручуєте його фрази у відповідність до свого примітивізму
То це ваша проблема чи опонента?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 тра, 2021 07:43, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24435
З нами з: 15.01.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 2607 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3256325732583259>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, Олежан, Patr1ot, Цифра, Чукча2 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7483 1798210
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 09:07
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19035)
19.05.2021 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.