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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В цілому спостерігається відємний спад стійкого росту зменьшення підйому числа захворівших на душу померлих після одужаня на ковід-19 !!!
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Эти вопросы пану уже задавались. И про пожар в доме престарелых, и про слетевший с трассы автобус с бабушками, ехавшими в Почаев. Но пан предпочитает игнорить эти вопросы. Бубонит как мантру: если умер старик, так то от старости. А то, что десятки тысяч старичков ещё должны были бы пожить - это предпочитает не замечать.
Интересно, если он автивкой своей на переходе завалит дедушку, то что будет делать? Стащит за ногу с капота, перетащит за нее же на обочину и поедет по делам со словами:" он был старый,там то и оставалось ему полгода".
Додано: Сер 19 тра, 2021 00:11
Додано: Сер 19 тра, 2021 00:27
еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Укране грубо 70 лет.
Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)
1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее
Додано: Сер 19 тра, 2021 00:41
писал это давно , меня приняли на смех. И никто не обратил внимание. Меня в школе учили есть теория что человеческая днк состоит из остатков вирусов и это одина из теорий эволюции .
На основе этого можно построить конспирологическую теорию что путем вакицнации нам изменят ДНК , какие изменения умышленно или по незнанию будут внесены , не известно.
Пример с каждым делением клеток организма укорачиваются теломеры, а если нам их укротят вакциной . Как вакицна нас генномодифицирует ? умышленно или не умышленно . мРНК вакцины вообще новое слов в науке , до этого никто никогда не пробовал и долговременные последствия не озвучены.
Додано: Сер 19 тра, 2021 02:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Гигантская ошибка заложена на этом этапе. Фраза "средняя продолжительность жизни 70 лет" вовсе не означает,что через эти 70 лет умрут все эти рождённые в данном году люди. И даже не означает,что именно через эти 70 лет умрет большинство людей, рождённых в любом выбранном навскидку году. Эти "70 лет" получают вследствие размазывания смертей на протяжения всего периода их жизни после рождения. В большей степени, конечно, между 55 и 80 лет. Но никакого пика именно в 70 лет не наблюдается.
Более того,сама цифра "70" очень прммерна. Так как это СЕЙЧАС средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении такая. А вот в довоенные и военные годы она была очень другая. Не в последнюю очередь благодаря самой войне.
В любом случае искать "провалы" в смертности через 70 лет после провалов рождаемости - это тупня полная. (равно как и искать всплески смертности через 70 лет после всплесков рождаемости).
Давно уже обсудили , вам необходимо просто принять как догму и запомнить: инициаторами всплесков рождаемости являются сами люди.Инициаторами всплесков смертности являются внешние факторы: аномальная жара или холод, эпидемии , войны. Связи с всплеском рождаемости ** лет назад - нет.
З.Ы. Чтобы убедиться в моих словах, пройдите по кладбищу и посмотрите на возраст умерших. Он просто самый разный. Нет там "основной массе было 70 лет")).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 07:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:10
Давно відомо
1 Кількість смертей в групі по віку - напряму повязана з кількістю осіб певного віку в групі
2 Кількість осіб певного віку в групі - напряму повязана з кількістю народжень в цій групі десятки років тому.
3 Тому в тій самій Німеччині є група в 100+ і кількість смертей в ній по відношенню до кількості осіб - найвища.
У нас найвища смертність в групі 90+...тому що групи 100+ у нас навіть не має в статистичних данних(хоча пару десятків людей є, на відміну від пари десятків тисяч в групі 100+ в Німеччині)
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:24
budivelnik И?? К чему это??
Просто ответьте коллеге Яме: "средний возраст жизни в Украине 70 лет" , означает, что "основная масса людей умирает именно на 70 году жизни"?
А цитировать меня и заявлять какой-то свой факт "сегодня 19 мая" - это так по будивельниковски.
У вас он Флер плохому учится. Читает "смертность март к марту выросла на 30%", а приносит возражения "вы все дураки, летальность Ковид 2%". Диссиденты, тщательнее надо!
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:34
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Як до чого?
Є демографічна піраміда
Вона будується на основі данних про наявність людей певного віку...
Тому
Прямого звязку з 22 червня 1941 чи 1 вересня 1939 чи березнем 1933 - не має...
Але
Чим більше людей народилось в проміжку 1930-1940 в порівнянні з кількістю народжень в 1940-1950 - тим більше людей помре в 2000-2010 в порівнянні з 2010-2020...
При цьому будуть пікові смерті будуть в якісь певні роки...
Це називається демографічний вплив народжуванності на кількість смертей.
Якщо ви настільки примітивні що
а -не розумієте що писав опонент
б - перекручуєте його фрази у відповідність до свого примітивізму
То це ваша проблема чи опонента?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 тра, 2021 07:43, всього редагувалось 1 раз.
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