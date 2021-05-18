Додано: Сер 19 тра, 2021 07:48

budivelnik написав: Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002.. Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002..

И они,эти 3%, отметив свой 70-летний юбилей в 2005 году встали из-за стола и пошли умирать?Ну почему вы такой примитивный,а?)))Почему не способен понять,что если в каком-то 1935 году году были "лишние" рождённые 20 тысяч человек , то они будут умирать точно так же "плавно" разбросанно по всем старческим возрастным группам, как и "не лишние". Не вырастет смертность на 20 тысяч в группе 70-летних в 2005 году, она вырастет на 1-2 тысячи во всех старческих возрастных группах. И мы это не увидим в виде всплеска в 2005 году на 3%. Мы это увидим в виде роста на 0.0*% на протяжении 1995-2015 годов. По-че-му!! столько примитивизма???Ну почему, все,что вы утверждаете, оказывается таким неверным???Хорошего дня и мудрости,Будивельнык. На сегодня ликбез закончен.