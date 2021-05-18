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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3256325732583259
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:42

budivelnik , эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??
Нам надо от 2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью??
Или может надо посмотреть для начала,а именно среди 70-летних в 2005 году был всплеск смертей?? Конечно не найдем (потому что всплеск будет по всем пожилым группам, равно как и Ковид не именно 70-летних выкашивает) и успокоимся??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 07:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:46

  Hotab написав:budivelnik , эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??
Нам надо от2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью??
Ні
Треба дивитись демографічну піраміду 2005 року і порівнювати її з демографічною пірамідою 2002 року і після порівнянь робити висновки...
При цьому
Я й без порівнянь скажу
Якщо в 2005 були відсутні військові дії,катастрофи і так далі- але при цьому смертність більша ніж в 2002
Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002.., а раз так значить 65+років тому назад від 2005 була вища народжуваність ніж 65+ років тому назад від 2002
Маєте можливість перевірити це моє твердження.
Може після перевірки зрозумієте що таке демографічний процес.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002..

И они,эти 3%, отметив свой 70-летний юбилей в 2005 году встали из-за стола и пошли умирать? :lol:



Ну почему вы такой примитивный,а?)))
Почему не способен понять,что если в каком-то 1935 году году были "лишние" рождённые 20 тысяч человек , то они будут умирать точно так же "плавно" разбросанно по всем старческим возрастным группам, как и "не лишние". Не вырастет смертность на 20 тысяч в группе 70-летних в 2005 году, она вырастет на 1-2 тысячи во всех старческих возрастных группах. И мы это не увидим в виде всплеска в 2005 году на 3%. Мы это увидим в виде роста на 0.0*% на протяжении 1995-2015 годов. По-че-му!! столько примитивизма???

Ну почему, все,что вы утверждаете, оказывается таким неверным???

Хорошего дня и мудрости,Будивельнык. На сегодня ликбез закончен.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 09:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тоді який був ковід?

Думать над цифрами - это удел ковид-диссидентов. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  budivelnik написав:Тоді який був ковід?

Думать над цифрами - это удел ковид-диссидентов. :mrgreen:

Но Виталий такой необычный диссидент. Он просто спорит со всем,что читает, но когда выдвигает что-то своё, то хочется ржать всем форумом.
Бесплатный совет: самое выгодное - это быть диссидентом, который только критикует, но ничего своего не выдает на-гора. Тогда все думают "он наверняка знает много , но не считает нужным говорить". Такая себе таинственность. Но у вас так не выйдет. Вы свою пустоту уже показали.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:09

Юрысты с Виталиями уже нажаловались Ирине. :lol:
Смешные такие у нас мужички, плюшевые)).
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