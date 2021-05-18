|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:42
budivelnik , эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??
Нам надо от 2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью??
Или может надо посмотреть для начала,а именно среди 70-летних в 2005 году был всплеск смертей?? Конечно не найдем (потому что всплеск будет по всем пожилым группам, равно как и Ковид не именно 70-летних выкашивает) и успокоимся??
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 19 тра, 2021 07:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3793
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1269 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:46
Hotab написав:budivelnik
, эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??
Нам надо от2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью??
Ні
Треба дивитись демографічну піраміду 2005 року і порівнювати її з демографічною пірамідою 2002 року і після порівнянь робити висновки...
При цьому
Я й без порівнянь скажу
Якщо в 2005 були відсутні військові дії,катастрофи і так далі- але при цьому смертність більша ніж в 2002
Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002.., а раз так значить 65+років тому назад від 2005 була вища народжуваність ніж 65+ років тому назад від 2002
Маєте можливість перевірити це моє твердження.
Може після перевірки зрозумієте що таке демографічний процес.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24435
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 2607 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:48
budivelnik написав:
Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002..
И они,эти 3%, отметив свой 70-летний юбилей в 2005 году встали из-за стола и пошли умирать?
Ну почему вы такой примитивный,а?)))
Почему не способен понять,что если в каком-то 1935 году году были "лишние" рождённые 20 тысяч человек , то они будут умирать точно так же "плавно" разбросанно по всем старческим возрастным группам, как и "не лишние". Не вырастет смертность на 20 тысяч в группе 70-летних в 2005 году, она вырастет на 1-2 тысячи во всех старческих возрастных группах. И мы это не увидим в виде всплеска в 2005 году на 3%. Мы это увидим в виде роста на 0.0*% на протяжении 1995-2015 годов. По-че-му!! столько примитивизма???
Ну почему, все,что вы утверждаете, оказывается таким неверным???
Хорошего дня и мудрости,Будивельнык. На сегодня ликбез закончен.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 19 тра, 2021 09:02, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3793
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1269 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:17
vitaliy_berdinskikh написав: budivelnik написав:
Тоді який був ковід?
Думать над цифрами - это удел ковид-диссидентов.
Но Виталий такой необычный диссидент. Он просто спорит со всем,что читает, но когда выдвигает что-то своё, то хочется ржать всем форумом.
Бесплатный совет: самое выгодное - это быть диссидентом, который только критикует, но ничего своего не выдает на-гора. Тогда все думают "он наверняка знает много , но не считает нужным говорить". Такая себе таинственность. Но у вас так не выйдет. Вы свою пустоту уже показали.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3793
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1269 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:09
Юрысты с Виталиями уже нажаловались Ирине.
Смешные такие у нас мужички, плюшевые)).
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3793
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1269 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7483
|1798210
|
Сер 19 тра, 2021 09:07
ЛОБ
|