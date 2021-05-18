Додано: Сер 19 тра, 2021 13:24

yama написав: повторюсь сложно доказуемо повторюсь сложно доказуемо

Здесь нет необходимости ничего доказывать.Если все факторы (кроме Ковид) остались прежние, а есть рост смертности на 30-50% месяц к месяцу, то только упоротому непонятно, что это вызвало. Солнечные активности имели место всю историю человечества. Но в статистических данных любых лет за время наблюдений нет необъяснимых всплесков смертности на десятки процентов на протяжении полугода и больше.Как говорил Будивельнык: если оно зелёное , как лягушка, квакает как лягушка, то это лягушка)).Впрочем мне глубоко **** на вашу убежденность или не убежденность. Вменяемым все понятно давно,а диссиденты все равно не признают никогда.Но это не значит ,что я перестану вас бить цифрами дальше.