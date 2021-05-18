ЛАД написав:Согласно этой картинке и линейно-арифметическому подходу у нас смертность должна плавно расти ближайшие лет 40, начиная с 2015. Как видим, такого тоже не наблюдалось.
Там благодаря обиженным и жалующимся, затерялась моя информация. Но я то имею копии)).
Так вот,для Будивельныка и Ямы: Если в каком-то году есть всплеск рождаемости на 20 тыс человек, то смерти этих 20-ти тысяч размажутся по всему их жизненному пути. А особенно на возраст 60..90 лет. И потому по факту через 70 лет смертность вырастет не на 3% , а на 0.1% (цифра примерная, так как умирают от 60 до 90 лет неравномерно). В общем всплески рождаемости не вызывают резкие всплески смертности через n лет. Всплески смертей вызываются другими факторами: война, эпидемия, аномальная жара, аномальный мороз.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Итак, ковидных официальных 6.8 тыс, избыточных 15 тыс. В общем,коллега Яма,
скажу проще : записывать ВСЮ "избыточную" смертность в смертность от неучтенного Ковида это упрощение \ упущение ничем не лучше чем мой тезис о средней продолжительности жизни 70 лет . Что бы это утверждать надо\можно наверное кандидатскую написать . Надо поднять структуру населения ( пирамиду) за период минус 55-70 лет .. ну и так далее ... По этому не надо нагнетать ! Избыточную смертность можно списать на что угодно в том числе и на не учтенный ковид и на ухудшения качества жизни и с солнечными цыклами можно попробовать связать , вам хочется ( или выгодно) считать что это Ковид ! повторюсь сложно доказуемо
Здесь нет необходимости ничего доказывать. Если все факторы (кроме Ковид) остались прежние, а есть рост смертности на 30-50% месяц к месяцу, то только упоротому непонятно, что это вызвало. Солнечные активности имели место всю историю человечества. Но в статистических данных любых лет за время наблюдений нет необъяснимых всплесков смертности на десятки процентов на протяжении полугода и больше. Как говорил Будивельнык: если оно зелёное , как лягушка, квакает как лягушка, то это лягушка)).
Впрочем мне глубоко **** на вашу убежденность или не убежденность. Вменяемым все понятно давно,а диссиденты все равно не признают никогда. Но это не значит ,что я перестану вас бить цифрами дальше.
Увы - нет. Диссидентами вашу братию называют уже этак полгода. А вот Будивельныки с лэдями и их клонами так ни разу не аргументировав, называют всех,у кого голова не в песке, перэсирашэными. Так что с культурой все так же плохо.
yama написав:Избыточную смертность можно списать на что угодно
Конкретики,я так понимаю,у вас, как и от всех здесь, не будет))) Вы не первый ее искали и среди суицидов,и среди убийств. Все не нашло подтверждения.
При этом я охотно соглашусь, что есть некоторое количество людей, не получившие своевременную помощь из-за нехватки скорых, персонала и т.д. И они могли умереть,не имея Ковид. Но это все равно смерти , вызванные Ковид. Так как Ковид положил медицинскую систему.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Итак, ковидных официальных 6.8 тыс, избыточных 15 тыс. В общем,коллега Яма,
скажу проще : записывать ВСЮ "избыточную" смертность в смертность от неучтенного Ковида это упрощение \ упущение ничем не лучше чем мой тезис о средней продолжительности жизни 70 лет . Что бы это утверждать надо\можно наверное кандидатскую написать . Надо поднять структуру населения ( пирамиду) за период минус 55-70 лет .. ну и так далее ... По этому не надо нагнетать ! Избыточную смертность можно списать на что угодно в том числе и на не учтенный ковид и на ухудшения качества жизни и с солнечными цыклами можно попробовать связать , вам хочется ( или выгодно) считать что это Ковид ! повторюсь сложно доказуемо
Безусловно, причин роста смертности может быть много. Но здесь уже обсуждалось, что одновременный рост смертности в разных странах с разной историей, разной экономикой и разной демографией наверняка в основном (пусть даже не на 100%) обусловлен эпидемией.