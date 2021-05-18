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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3256325732583259
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Согласно этой картинке и линейно-арифметическому подходу у нас смертность должна плавно расти ближайшие лет 40, начиная с 2015. Как видим, такого тоже не наблюдалось.

Там благодаря обиженным и жалующимся, затерялась моя информация. Но я то имею копии)).

Так вот,для Будивельныка и Ямы:
Если в каком-то году есть всплеск рождаемости на 20 тыс человек, то смерти этих 20-ти тысяч размажутся по всему их жизненному пути. А особенно на возраст 60..90 лет.
И потому по факту через 70 лет смертность вырастет не на 3% , а на 0.1% (цифра примерная, так как умирают от 60 до 90 лет неравномерно). В общем всплески рождаемости не вызывают резкие всплески смертности через n лет. Всплески смертей вызываются другими факторами: война, эпидемия, аномальная жара, аномальный мороз.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:48

  yama написав:
  Starikan написав:
  yama написав:_________________________________________
Starikan
На Розетке есть респираторы FFP3 - 125 грн 10 штук.
________________________________________
125 грн за штуку ? дорого

Перечитайте, шевеля губами :wink:

так дайте ссылку , можно в личку, есть категории родственников которых я обеспечиваю масками респираторами :roll:

https://rozetka.com.ua/287671603/p287671603/, https://tricolor.com.ua/respirator-mik-ffp3-s-klapanom/ - ffp3 по 12,50 с клапаном.
https://rozetka.com.ua/244247089/p244247089/- по 7 грн ffp2 без клапана.
https://rozetka.com.ua/286923228/p286923228/ - по 11 грн ffp2 c клапаном.
https://rozetka.com.ua/medicalspan_202010/p276479268/ - по 125 грн за 10 шт. ffp3 без клапана.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Итак, ковидных официальных 6.8 тыс, избыточных 15 тыс. В общем,коллега Яма,
скажу проще : записывать ВСЮ "избыточную" смертность в смертность от неучтенного Ковида это упрощение \ упущение ничем не лучше чем мой тезис о средней продолжительности жизни 70 лет :) . Что бы это утверждать надо\можно наверное кандидатскую написать . Надо поднять структуру населения ( пирамиду) за период минус 55-70 лет .. ну и так далее ...
По этому не надо нагнетать ! Избыточную смертность можно списать на что угодно в том числе и на не учтенный ковид и на ухудшения качества жизни и с солнечными цыклами можно попробовать связать , вам хочется ( или выгодно) считать что это Ковид ! повторюсь сложно доказуемо
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:повторюсь сложно доказуемо

Здесь нет необходимости ничего доказывать.
Если все факторы (кроме Ковид) остались прежние, а есть рост смертности на 30-50% месяц к месяцу, то только упоротому непонятно, что это вызвало. Солнечные активности имели место всю историю человечества. Но в статистических данных любых лет за время наблюдений нет необъяснимых всплесков смертности на десятки процентов на протяжении полугода и больше.
Как говорил Будивельнык: если оно зелёное , как лягушка, квакает как лягушка, то это лягушка)).

Впрочем мне глубоко **** на вашу убежденность или не убежденность. Вменяемым все понятно давно,а диссиденты все равно не признают никогда.
Но это не значит ,что я перестану вас бить цифрами дальше. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:упрощение \ упущение ничем не лучше чем мой тезис о средней продолжительности жизни 70 лет

А вот это уже ооочень печально, что до вас не дошло, что это у вас не упрощение, а глубокое заблуждение. Настолько глубокое,что не может даже рассматриваться как гипотеза.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:диссиденты
приятно, сначала были ковид-идиоты, теперь стали десиденты :) уровень культуры форума растет :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:уровень культуры форума растет

Увы - нет. Диссидентами вашу братию называют уже этак полгода. А вот Будивельныки с лэдями и их клонами так ни разу не аргументировав, называют всех,у кого голова не в песке, перэсирашэными. Так что с культурой все так же плохо.


  yama написав:Избыточную смертность можно списать на что угодно

Конкретики,я так понимаю,у вас, как и от всех здесь, не будет)))
Вы не первый ее искали и среди суицидов,и среди убийств. Все не нашло подтверждения.

При этом я охотно соглашусь, что есть некоторое количество людей, не получившие своевременную помощь из-за нехватки скорых, персонала и т.д. И они могли умереть,не имея Ковид.
Но это все равно смерти , вызванные Ковид. Так как Ковид положил медицинскую систему.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:35

  yama написав:
  Hotab написав:Итак, ковидных официальных 6.8 тыс, избыточных 15 тыс. В общем,коллега Яма,
скажу проще : записывать ВСЮ "избыточную" смертность в смертность от неучтенного Ковида это упрощение \ упущение ничем не лучше чем мой тезис о средней продолжительности жизни 70 лет :) . Что бы это утверждать надо\можно наверное кандидатскую написать . Надо поднять структуру населения ( пирамиду) за период минус 55-70 лет .. ну и так далее ...
По этому не надо нагнетать ! Избыточную смертность можно списать на что угодно в том числе и на не учтенный ковид и на ухудшения качества жизни и с солнечными цыклами можно попробовать связать , вам хочется ( или выгодно) считать что это Ковид ! повторюсь сложно доказуемо

Безусловно, причин роста смертности может быть много. Но здесь уже обсуждалось, что одновременный рост смертности в разных странах с разной историей, разной экономикой и разной демографией наверняка в основном (пусть даже не на 100%) обусловлен эпидемией.
ЛАД
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