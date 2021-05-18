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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08

новости из Германии

Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:10

  Тракторист написав:новости из Германии

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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:37

Новости от частного исследовательского университета Дьюка (США, Северная Каролина).
Потенциальная новая вакцина, разработанная сотрудниками Duke Human Vaccine Institute, доказала свою эффективность в защите обезьян и мышей от различных коронавирусных инфекций, включая SARS-CoV-2, а также оригинальный SARS-CoV-1 и родственные коронавирусы летучих мышей, которые потенциально может вызвать следующую пандемию.

Новая вакцина, называемая панкоронавирусной вакциной, запускает нейтрализующие антитела через наночастицы. Наночастица состоит из части коронавируса, которая позволяет ей связываться с рецепторами клеток организма, и содержит химический усилитель, называемый адъювантом. Успех у приматов очень важен для человека.
.....
«... Мы думаем, что именно поэтому эта вакцина эффективна против SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и по крайней мере четырех его распространенных вариантов, а также против коронавирусов животных ».

https://corporate.dukehealth.org/news/new-vaccine-blocks-covid-19-and-variants-plus-other-coronaviruses
Гуглоперевод.
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