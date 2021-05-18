Новости от частного исследовательского университета Дьюка (США, Северная Каролина).
Потенциальная новая вакцина, разработанная сотрудниками Duke Human Vaccine Institute, доказала свою эффективность в защите обезьян и мышей от различных коронавирусных инфекций, включая SARS-CoV-2, а также оригинальный SARS-CoV-1 и родственные коронавирусы летучих мышей, которые потенциально может вызвать следующую пандемию.
Новая вакцина, называемая панкоронавирусной вакциной, запускает нейтрализующие антитела через наночастицы. Наночастица состоит из части коронавируса, которая позволяет ей связываться с рецепторами клеток организма, и содержит химический усилитель, называемый адъювантом. Успех у приматов очень важен для человека. ..... «... Мы думаем, что именно поэтому эта вакцина эффективна против SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и по крайней мере четырех его распространенных вариантов, а также против коронавирусов животных ».