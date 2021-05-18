budivelnik написав:

Hotab написав: budivelnik , эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??

Нам надо от2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью?? , эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??Нам надо от2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью??

Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002

НіТреба дивитись демографічну піраміду 2005 року і порівнювати її з демографічною пірамідою 2002 року і після порівнянь робити висновки...При цьомуЯ й без порівнянь скажуЯкщо в 2005 були відсутні військові дії,катастрофи і так далі- але при цьому смертність більша ніж в 2002.., а раз так значить 65+років тому назад від 2005 була вища народжуваність ніж 65+ років тому назад від 2002Маєте можливість перевірити це моє твердження.Може після перевірки зрозумієте що таке демографічний процес.