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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3257325832593260
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:08

новости из Германии

Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:10

  Тракторист написав:новости из Германии

глазами Мордора. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:37

Новости от частного исследовательского университета Дьюка (США, Северная Каролина).
Потенциальная новая вакцина, разработанная сотрудниками Duke Human Vaccine Institute, доказала свою эффективность в защите обезьян и мышей от различных коронавирусных инфекций, включая SARS-CoV-2, а также оригинальный SARS-CoV-1 и родственные коронавирусы летучих мышей, которые потенциально может вызвать следующую пандемию.

Новая вакцина, называемая панкоронавирусной вакциной, запускает нейтрализующие антитела через наночастицы. Наночастица состоит из части коронавируса, которая позволяет ей связываться с рецепторами клеток организма, и содержит химический усилитель, называемый адъювантом. Успех у приматов очень важен для человека.
.....
«... Мы думаем, что именно поэтому эта вакцина эффективна против SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и по крайней мере четырех его распространенных вариантов, а также против коронавирусов животных ».

https://corporate.dukehealth.org/news/new-vaccine-blocks-covid-19-and-variants-plus-other-coronaviruses
Гуглоперевод.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:54

  budivelnik написав:
  Hotab написав:budivelnik , эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??
Нам надо от2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью??
Ні
Треба дивитись демографічну піраміду 2005 року і порівнювати її з демографічною пірамідою 2002 року і після порівнянь робити висновки...
При цьому
Я й без порівнянь скажу
Якщо в 2005 були відсутні військові дії,катастрофи і так далі- але при цьому смертність більша ніж в 2002
Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002.., а раз так значить 65+років тому назад від 2005 була вища народжуваність ніж 65+ років тому назад від 2002
Маєте можливість перевірити це моє твердження.
Може після перевірки зрозумієте що таке демографічний процес.

Совсем не обязательно.
Стоит проверить, не было ли какой-либо эпидемии (например, того же гриппа), ухудшения социально-экономических условий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Стоит проверить, не было ли какой-либо эпидемии (например, того же гриппа),

Очень вероятно.
Если кто-то хочет докопаться до истины, то можно на укрстате посмотреть смертность по месяцам. Не было ли осенью повышенной смертности из-за холодного октября,как пример. И все стали массово болеть. Особенно учитывая, что юг Украины начинает отопительный сезон 1 ноября.
Октябрь 2005
Аномалия началась в третьей декаде месяца со вторжения антициклона с Арктики. В этой декаде месяца в ряде европейских городов столбики термометров показывали отрицательные значения: София −2,1 °C, Вена −0,2 °C, Прага −2,6 °C, Берлин −0,1 °C, Бухарест −2,6 °C, Киев −4,9 °C, Варшава −2,8 °C .

Ноябрь 2005
После контрастного октября ноябрь выдался относительно теплым, хотя начало месяца было холодным, почти до конца месяца в России наблюдалась теплая погода, так как холодный воздух ушел далеко на юг (снег и холода пришли в Украину, Болгарию....[3]

Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:14

  ЛАД написав:
  yama написав:........
еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Украине грубо 70 лет.
Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)
1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее
В чём Вы и будивельник абсолютно правы, так это в том, что на смертность влияет демографическая ситуация и предыдущая история.
Но дальше Вы всё сильно упрощаете и допускаете ошибки.
....
А давайте ще парочку цифр
Давайте глянемо на загальну кількість населення Землі і як воно змінювалось по рокам....
Якщо ковід це щось страшне(нам заявляють про ріст смертей на 20-50% в порівнянні до 2019 року) то ми це побачимо...
рік__загальна кількість__зміна до попереднього року____% змін рік до року
2020 __ 7794798739 __ 81330639 ____________ 0,98729718
2019 __ 7713468100 __ 82377060 ____________ 0,989726862
2018 __ 7631091040 __ 83232115 ____________ 0,992786456
2017 __ 7547858925 __ 83836876 ____________ 0,995392883
2016 __ 7464022049 __ 84224910 ____________ 0,995628601
2015 __ 7379797139 __ 84594707 ____________ 1,019418265
2010 __ 6956823603 __ 82983315 ____________ 1,041422754
2005 __ 6541907027 __ 79682641 ____________ 0,997826993
2000 __ 6143493823 __ 79856169 ____________ 0,957549541
1995 __ 5744212979 __ 83396384 ____________ 0,913814158
1990 __ 5327231061 __ 91261864 ____________ 1,105083991
1985 __ 4870921740 __ 82583645 ____________ 1,090867203
1980 __ 4458003514 __ 75704582 ____________ 0,998626406
1975 __ 4079480606 __ 75808712 ____________ 1,050408583
1970 __ 3700437046 __ 72170690 ____________ 1,184548106
1965 __ 3339583597 __ 60926770 ____________ 1,163036184
1960 __ 3034949748 __ 52385962 ____________
1955 __ 2773019936 __ ____________
__
Що бачимо?
1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно - величина мізерна
2 Починаючи з 2015 року швидкість росту населення зменшувалась приблизно на 0,2% в рік і 2020 до 2019 - в загальному тренді.

Висновок
З точки зору кількості населення - ковід не вплинув жодним чином на загальні тенденції зміни кількості населення які були в останніх 5 років.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно -

Бог ты мой! Ну кем надо быть , чтобы ставить рядом круглое и теплое??
Человек сравнивает смерти с изменением населения Земли, на которую влияет рождаемость. Ну вот что бы вы сказали этому человеку?))))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:28

  Hotab написав:
  budivelnik написав:1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно -
Бог ты мой! Ну кем надо быть , чтобы ставить рядом круглое и теплое??
Человек сравнивает смерти с изменением населения Земли, на которую влияет рождаемость. Ну вот что бы вы сказали этому человеку?))))
Вам я б сказав що ви повний неадекват і
а -не можете
б - не хочете
в -не збираєтесь
аналізувати думку опонента
Для вас все що сказали не ви - чухня...

Для тих хто має аналітичні здібності
1 В 2015+2016+2017+2018+2019+2020 також була народжуваність
2 З 2015 до 2020 було падіння щорічного збільшення кількості населення в середньому на (+84594707(2015)-81330639(2020)/6=544011осіб
3 В порівнянні 2020 з 2019 є падіння росту в
82377060-81330639=104600 осіб
Падіння в 0,5 млн - є середньостатистичним
Значить вплив ковіду при смертях від ковіду в 2 млн - в загальній кількості населення - 0,5 млн.
Тобто в 4 рази менший ніж кількість смертей...а не в 3 рази більший за рахунок якоїсь міфічної надсмертності...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:17

budivelnik
Вы правильно сомневаетесь во многих цифрах.
И тут же ссылаетесь на цифры численности населения и рождаемости "в мировом масштабе'. Эти цифры точно "сферический конь в вакууме".
Какая может быть точность этих цифр в Африке?
Учитывая, что большие сомнения даже в укр. цифрах.
ЛАД
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