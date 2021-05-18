yama написав:

........еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Украине грубо 70 лет.Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее