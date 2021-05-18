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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3258325932603261> Додано: Сер 19 тра, 2021 15:10 Тракторист написав: новости из Германии новости из Германии

глазами Мордора. глазами Мордора. Hotab

Повідомлень: 3799 З нами з: 15.02.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 15:37 Потенциальная новая вакцина, разработанная сотрудниками Duke Human Vaccine Institute, доказала свою эффективность в защите обезьян и мышей от различных коронавирусных инфекций, включая SARS-CoV-2, а также оригинальный SARS-CoV-1 и родственные коронавирусы летучих мышей, которые потенциально может вызвать следующую пандемию.



Новая вакцина, называемая панкоронавирусной вакциной, запускает нейтрализующие антитела через наночастицы. Наночастица состоит из части коронавируса, которая позволяет ей связываться с рецепторами клеток организма, и содержит химический усилитель, называемый адъювантом. Успех у приматов очень важен для человека.

.....

«... Мы думаем, что именно поэтому эта вакцина эффективна против SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и по крайней мере четырех его распространенных вариантов, а также против коронавирусов животных ».

https://corporate.dukehealth.org/news/new-vaccine-blocks-covid-19-and-variants-plus-other-coronaviruses

Гуглоперевод. Новости от частного исследовательского университета Дьюка (США, Северная Каролина).Гуглоперевод. ЛАД 2 Повідомлень: 18918 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4764 раз. Подякували: 4416 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 15:54 budivelnik написав: Hotab написав: budivelnik , эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??

Нам надо от2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью?? , эта вся информация нам помогает объяснить всплеск смертности в условном 2005 году на 2-3% от средней ??Нам надо от2005 отнимать 70 и искать, что там было с рождаемостью?? Ні

Треба дивитись демографічну піраміду 2005 року і порівнювати її з демографічною пірамідою 2002 року і після порівнянь робити висновки...

При цьому

Я й без порівнянь скажу

Якщо в 2005 були відсутні військові дії,катастрофи і так далі- але при цьому смертність більша ніж в 2002

Значить якась вікова група (наприклад 65+ ) в 2005 була на 3% більша ніж в 2002 .., а раз так значить 65+років тому назад від 2005 була вища народжуваність ніж 65+ років тому назад від 2002

Маєте можливість перевірити це моє твердження.

Може після перевірки зрозумієте що таке демографічний процес. НіТреба дивитись демографічну піраміду 2005 року і порівнювати її з демографічною пірамідою 2002 року і після порівнянь робити висновки...При цьомуЯ й без порівнянь скажуЯкщо в 2005 були відсутні військові дії,катастрофи і так далі- але при цьому смертність більша ніж в 2002.., а раз так значить 65+років тому назад від 2005 була вища народжуваність ніж 65+ років тому назад від 2002Маєте можливість перевірити це моє твердження.Може після перевірки зрозумієте що таке демографічний процес.

Совсем не обязательно.

Стоит проверить, не было ли какой-либо эпидемии (например, того же гриппа), ухудшения социально-экономических условий. Совсем не обязательно.Стоит проверить, не было ли какой-либо эпидемии (например, того же гриппа), ухудшения социально-экономических условий. ЛАД 2 Повідомлень: 18918 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4764 раз. Подякували: 4416 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 16:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Стоит проверить, не было ли какой-либо эпидемии (например, того же гриппа), Стоит проверить, не было ли какой-либо эпидемии (например, того же гриппа),

Очень вероятно.

Если кто-то хочет докопаться до истины, то можно на укрстате посмотреть смертность по месяцам. Не было ли осенью повышенной смертности из-за холодного октября,как пример. И все стали массово болеть. Особенно учитывая, что юг Украины начинает отопительный сезон 1 ноября.

Октябрь 2005

Аномалия началась в третьей декаде месяца со вторжения антициклона с Арктики. В этой декаде месяца в ряде европейских городов столбики термометров показывали отрицательные значения: София −2,1 °C, Вена −0,2 °C, Прага −2,6 °C, Берлин −0,1 °C, Бухарест −2,6 °C, Киев −4,9 °C, Варшава −2,8 °C .



Ноябрь 2005

После контрастного октября ноябрь выдался относительно теплым, хотя начало месяца было холодным, почти до конца месяца в России наблюдалась теплая погода, так как холодный воздух ушел далеко на юг (снег и холода пришли в Украину, Болгарию....[3]



Очень вероятно.Если кто-то хочет докопаться до истины, то можно на укрстате посмотреть смертность по месяцам. Не было ли осенью повышенной смертности из-за холодного октября,как пример. И все стали массово болеть. Особенно учитывая, что юг Украины начинает отопительный сезон 1 ноября.Октябрь 2005Аномалия началась в третьей декаде месяца со вторжения антициклона с Арктики. В этой декаде месяца в ряде европейских городов столбики термометров показывали отрицательные значения: София −2,1 °C, Вена −0,2 °C, Прага −2,6 °C, Берлин −0,1 °C, Бухарест −2,6 °C,Варшава −2,8 °C .Ноябрь 2005После контрастного октября ноябрь выдался относительно теплым, хотя начало месяца было холодным, почти до конца месяца в России наблюдалась теплая погода, так как[3] Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3799 З нами з: 15.02.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 16:14 ЛАД написав: yama написав: ........

еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Украине грубо 70 лет.

Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)

1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее ........еще надо вспомнить о рождаемости\ количестве населения начиная где-то с 1932 года , так как средняя продолжительность жизни в Украине грубо 70 лет.Так же надо вспомнить что в 1933 был голодомор который покосил много людей , а значит ( в том числе не рожденных из за голодомора) в 2002 могло умирать значительно больше, просто было некому умирать. Дальше кого не покосил голодомор - тому война 1941-45 ( я о военных действиях на территории Украины)1941+70=2011 1945+70=2015 это значит что в период с 2011 до 2015 тоже смертность будет ниже, так как опять таки некому умирать ибо несколько млн погибло в войне преждевременно и таки да 2011-2015 мы видим снижение смертей. Где-то после второй мировой начало понемногу восстанавливаться количество населения , а значит +70 лет мы будем видеть постепенно увеличивающееся количество смертей . Это очень грубо конечно , но прсто хотел показать что на количество смертей влияет и количество рождений , а не только ковид и прочее В чём Вы и будивельник абсолютно правы, так это в том, что на смертность влияет демографическая ситуация и предыдущая история.

Но дальше Вы всё сильно упрощаете и допускаете ошибки.

.... В чём Вы и будивельник абсолютно правы, так это в том, что на смертность влияет демографическая ситуация и предыдущая история.Но дальше Вы всё сильно упрощаете и допускаете ошибки..... А давайте ще парочку цифр

Давайте глянемо на загальну кількість населення Землі і як воно змінювалось по рокам....

Якщо ковід це щось страшне(нам заявляють про ріст смертей на 20-50% в порівнянні до 2019 року) то ми це побачимо...

рік__загальна кількість__зміна до попереднього року____% змін рік до року

2020 __ 7794798739 __ 81330639 ____________ 0,98729718

2019 __ 7713468100 __ 82377060 ____________ 0,989726862

2018 __ 7631091040 __ 83232115 ____________ 0,992786456

2017 __ 7547858925 __ 83836876 ____________ 0,995392883

2016 __ 7464022049 __ 84224910 ____________ 0,995628601

2015 __ 7379797139 __ 84594707 ____________ 1,019418265

2010 __ 6956823603 __ 82983315 ____________ 1,041422754

2005 __ 6541907027 __ 79682641 ____________ 0,997826993

2000 __ 6143493823 __ 79856169 ____________ 0,957549541

1995 __ 5744212979 __ 83396384 ____________ 0,913814158

1990 __ 5327231061 __ 91261864 ____________ 1,105083991

1985 __ 4870921740 __ 82583645 ____________ 1,090867203

1980 __ 4458003514 __ 75704582 ____________ 0,998626406

1975 __ 4079480606 __ 75808712 ____________ 1,050408583

1970 __ 3700437046 __ 72170690 ____________ 1,184548106

1965 __ 3339583597 __ 60926770 ____________ 1,163036184

1960 __ 3034949748 __ 52385962 ____________

1955 __ 2773019936 __ ____________

__

Що бачимо?

1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно - величина мізерна

2 Починаючи з 2015 року швидкість росту населення зменшувалась приблизно на 0,2% в рік і 2020 до 2019 - в загальному тренді.



Висновок

З точки зору кількості населення - ковід не вплинув жодним чином на загальні тенденції зміни кількості населення які були в останніх 5 років. А давайте ще парочку цифрДавайте глянемо на загальну кількість населення Землі і як воно змінювалось по рокам....Якщо ковід це щось страшне(нам заявляють про ріст смертей на 20-50% в порівнянні до 2019 року) то ми це побачимо...рік__загальна кількість__зміна до попереднього року____% змін рік до року2020 __ 7794798739 __ 81330639 ____________ 0,987297182019 __ 7713468100 __ 82377060 ____________ 0,9897268622018 __ 7631091040 __ 83232115 ____________ 0,9927864562017 __ 7547858925 __ 83836876 ____________ 0,9953928832016 __ 7464022049 __ 84224910 ____________ 0,9956286012015 __ 7379797139 __ 84594707 ____________ 1,0194182652010 __ 6956823603 __ 82983315 ____________ 1,0414227542005 __ 6541907027 __ 79682641 ____________ 0,9978269932000 __ 6143493823 __ 79856169 ____________ 0,9575495411995 __ 5744212979 __ 83396384 ____________ 0,9138141581990 __ 5327231061 __ 91261864 ____________ 1,1050839911985 __ 4870921740 __ 82583645 ____________ 1,0908672031980 __ 4458003514 __ 75704582 ____________ 0,9986264061975 __ 4079480606 __ 75808712 ____________ 1,0504085831970 __ 3700437046 __ 72170690 ____________ 1,1845481061965 __ 3339583597 __ 60926770 ____________ 1,1630361841960 __ 3034949748 __ 52385962 ____________1955 __ 2773019936 __ ______________Що бачимо?1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно - величина мізерна2 Починаючи з 2015 року швидкість росту населення зменшувалась приблизно на 0,2% в рік і 2020 до 2019 - в загальному тренді.ВисновокЗ точки зору кількості населення - ковід не вплинув жодним чином на загальні тенденції зміни кількості населення які були в останніх 5 років. budivelnik

Повідомлень: 24438 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 16:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно - 1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно -

Бог ты мой! Ну кем надо быть , чтобы ставить рядом круглое и теплое??

Человек сравнивает ковидные смерти с изменением населения Земли, на которую влияет рождаемость. Ну вот что бы вы сказали этому человеку?)))) Бог ты мой! Ну кем надо быть , чтобы ставить рядом круглое и теплое??Человек сравнивает ковидные смерти с изменением населения Земли, на которую влияет рождаемость. Ну вот что бы вы сказали этому человеку?)))) Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 17:29, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3799 З нами з: 15.02.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 16:28 Hotab написав: budivelnik написав: 1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно - 1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно - Бог ты мой! Ну кем надо быть , чтобы ставить рядом круглое и теплое??

Человек сравнивает смерти с изменением населения Земли, на которую влияет рождаемость. Ну вот что бы вы сказали этому человеку?)))) Бог ты мой! Ну кем надо быть , чтобы ставить рядом круглое и теплое??Человек сравнивает смерти с изменением населения Земли, на которую влияет рождаемость. Ну вот что бы вы сказали этому человеку?)))) Вам я б сказав що ви повний неадекват і

а -не можете

б - не хочете

в -не збираєтесь

аналізувати думку опонента

Для вас все що сказали не ви - чухня...



Для тих хто має аналітичні здібності

1 В 2015+2016+2017+2018+2019+2020 також була народжуваність

2 З 2015 до 2020 було падіння щорічного збільшення кількості населення в середньому на (+84594707(2015)-81330639(2020)/6=544011осіб

3 В порівнянні 2020 з 2019 є падіння росту в

82377060-81330639=104600 осіб

Падіння в 0,5 млн - є середньостатистичним

Значить вплив ковіду при смертях від ковіду в 2 млн - в загальній кількості населення - 0,5 млн.

Тобто в 4 рази менший ніж кількість смертей...а не в 3 рази більший за рахунок якоїсь міфічної надсмертності... Вам я б сказав що ви повний неадекват іа -не можетеб - не хочетев -не збираєтесьаналізувати думку опонентаДля вас все що сказали не ви - чухня...Для тих хто має аналітичні здібності1 В 2015+2016+2017+2018+2019+2020 також була народжуваність2 З 2015 до 2020 було падіння щорічного збільшення кількості населення в середньому на (+84594707(2015)-81330639(2020)/6=544011осіб3 В порівнянні 2020 з 2019 є падіння росту в82377060-81330639=104600 осібПадіння в 0,5 млн - є середньостатистичнимЗначить вплив ковіду при смертях від ковіду в 2 млн - в загальній кількості населення - 0,5 млн.Тобто в 4 рази менший ніж кількість смертей...а не в 3 рази більший за рахунок якоїсь міфічної надсмертності... budivelnik

Повідомлень: 24438 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2611 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 17:17 budivelnik

Вы правильно сомневаетесь во многих цифрах.

И тут же ссылаетесь на цифры численности населения и рождаемости "в мировом масштабе'. Эти цифры точно "сферический конь в вакууме". Да ещё без ссылки на источник.

Какая может быть точность этих цифр в Африке?

Учитывая, что большие сомнения даже в укр. цифрах. ЛАД 2 Повідомлень: 18918 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4764 раз. Подякували: 4416 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 17:20 Ой+ написав: .....

Наприклад, 1936 р.н. на 1 січня 1989 р. було 429 тис. чол. і 490 тис. жін., а 1946 р.н. на цю дату 181/202.

До 74 років відповідно дожили 1936 р.н. 156/314 майже пів мільйона за 22 роки відійшли, на 1 січня 2020 їх 74/192.

А з народжених 1946 р. є 65/132. Так що різниця в смертності тільки за 1 роком народження понад 10 тис. на рік, що значно більше ніж 0,1% від загальної смертності. .....Наприклад, 1936 р.н. на 1 січня 1989 р. було 429 тис. чол. і 490 тис. жін., а 1946 р.н. на цю дату 181/202.До 74 років відповідно дожили 1936 р.н. 156/314 майже пів мільйона за 22 роки відійшли, на 1 січня 2020 їх 74/192.А з народжених 1946 р. є 65/132. Так що різниця в смертності тільки за 1 роком народження понад 10 тис. на рік, що значно більше ніж 0,1% від загальної смертності.

Можно ссылки на эти цифры?

А то как-то лень искать вс подробности.



http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php

Зараз 80-85 річних майже вдвічі більше ніж 75-80 річних. З усіма наслідками. Хочете порахувати по окремими рокам чи періодам, то інструментЗараз 80-85 річних майже вдвічі більше ніж 75-80 річних. З усіма наслідками.

Почему Вы берёте демографическую пирамиду аж за 1989 год? Доверяете больше советской статистике, чем нашей незалежной? Стоит всё же взять диаграмму посвежее.

Здесь - https://www.populationpyramid.net/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/2020/ , например, пирамида значительно более сглаженная. Правда, не знаю, откуда данные.

Здесь - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/missions/Armenia09/Ukraine2-rus.pdf&ved=2ahUKEwiq9fXM99XwAhVlpYsKHYkZDW4QFjAPegQICxAC&usg=AOvVaw1mam8ZGUB3H0j1DtM8EnLe&cshid=1621434707049 , по-видимому, более реальные.

Но, с другой стороны, то что 80-85-летних больше, чем 75-80-летних само по себе ни о чем не говорит, т.к. у нас их вообще относительно мало и умирают в основном в гораздо более раннем возрасте. К сожалению, не могу сейчас найти более подробные по возрастам. Буду благодарен, если подскажете, где посмотреть.



P.s. Нашёл здесь - http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/Saveshow.asp .

На 01.01.2020 приводят цифры 75-80 лет - 1 225 016 чел., 80 и старше - 1 873 818 чел.

Не знаю, насколько верные цифры. При этом,если взять данные за 2018, 2019 и 2020, то группа 80 и свыше растёт, а 75-79 уменьшается и сумма этих групп (т.е. численность 75+) тоже уменьшается. Можно ссылки на эти цифры?А то как-то лень искать вс подробности.Почему Вы берёте демографическую пирамиду аж за 1989 год? Доверяете больше советской статистике, чем нашей незалежной? Стоит всё же взять диаграмму посвежее.Здесь -, например, пирамида значительно более сглаженная. Правда, не знаю, откуда данные.Здесь -, по-видимому, более реальные.Но, с другой стороны, то что 80-85-летних больше, чем 75-80-летних само по себе ни о чем не говорит, т.к. у нас их вообще относительно мало и умирают в основном в гораздо более раннем возрасте. К сожалению, не могу сейчас найти более подробные по возрастам. Буду благодарен, если подскажете, где посмотреть.P.s. Нашёл здесь -На 01.01.2020 приводят цифры 75-80 лет - 1 225 016 чел., 80 и старше - 1 873 818 чел.Не знаю, насколько верные цифры. При этом,если взять данные за 2018, 2019 и 2020, то группа 80 и свыше растёт, а 75-79 уменьшается и сумма этих групп (т.е. численность 75+) тоже уменьшается. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 тра, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18918 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4764 раз. Подякували: 4416 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 тра, 2021 17:40 ЛАД написав: budivelnik

Вы правильно сомневаетесь во многих цифрах.

И тут же ссылаетесь на цифры численности населения и рождаемости "в мировом масштабе'. Эти цифры точно "сферический конь в вакууме". Да ещё без ссылки на источник.

Какая может быть точность этих цифр в Африке?

Учитывая, что большие сомнения даже в укр. цифрах. Вы правильно сомневаетесь во многих цифрах.И тут же ссылаетесь на цифры численности населения и рождаемости "в мировом масштабе'. Эти цифры точно "сферический конь в вакууме". Да ещё без ссылки на источник.Какая может быть точность этих цифр в Африке?Учитывая, что большие сомнения даже в укр. цифрах. https://www.worldometers.info/world-population/

World Population (2020 and historical)



Я вмію аналізувати первинні данні...

Я не вмію фантазувати з голови.

До речі

Офіційно статисти ООН заявляють що з 56 млн щорічних смертей - приблизно 38 млн ( а саме в Африці в основному) погано обліковуються...

З іншого боку

Мій опонент на підставі цифр Чехії за 6 місяців - будує апокаліпси..забувши що є Китай, який в 100 разів більший від Чехії і в якому ні 100% вакцинації, ні трупів у Янзи чи Хуанхе не спостерігається.

Можете пояснити чому? World Population (2020 and historical)Я вмію аналізувати первинні данні...Я не вмію фантазувати з голови.До речіОфіційно статисти ООН заявляють що з 56 млн щорічних смертей - приблизно 38 млн ( а саме в Африці в основному) погано обліковуються...З іншого бокуМій опонент на підставі цифр Чехії за 6 місяців - будує апокаліпси..забувши що є Китай, який в 100 разів більший від Чехії і в якому ні 100% вакцинації, ні трупів у Янзи чи Хуанхе не спостерігається.Можете пояснити чому? budivelnik

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7484 1798609

ЛОБ Сер 19 тра, 2021 09:49