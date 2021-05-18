глазами Мордора.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:37
Новости от частного исследовательского университета Дьюка (США, Северная Каролина).
Гуглоперевод.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:54
Совсем не обязательно.
Стоит проверить, не было ли какой-либо эпидемии (например, того же гриппа), ухудшения социально-экономических условий.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Очень вероятно.
Если кто-то хочет докопаться до истины, то можно на укрстате посмотреть смертность по месяцам. Не было ли осенью повышенной смертности из-за холодного октября,как пример. И все стали массово болеть. Особенно учитывая, что юг Украины начинает отопительный сезон 1 ноября.
Октябрь 2005
Аномалия началась в третьей декаде месяца со вторжения антициклона с Арктики. В этой декаде месяца в ряде европейских городов столбики термометров показывали отрицательные значения: София −2,1 °C, Вена −0,2 °C, Прага −2,6 °C, Берлин −0,1 °C, Бухарест −2,6 °C, Киев −4,9 °C, Варшава −2,8 °C .
Ноябрь 2005
После контрастного октября ноябрь выдался относительно теплым, хотя начало месяца было холодным, почти до конца месяца в России наблюдалась теплая погода, так как холодный воздух ушел далеко на юг (снег и холода пришли в Украину, Болгарию....[3]
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:14
А давайте ще парочку цифр
Давайте глянемо на загальну кількість населення Землі і як воно змінювалось по рокам....
Якщо ковід це щось страшне(нам заявляють про ріст смертей на 20-50% в порівнянні до 2019 року) то ми це побачимо...
рік__загальна кількість__зміна до попереднього року____% змін рік до року
2020 __ 7794798739 __ 81330639 ____________ 0,98729718
2019 __ 7713468100 __ 82377060 ____________ 0,989726862
2018 __ 7631091040 __ 83232115 ____________ 0,992786456
2017 __ 7547858925 __ 83836876 ____________ 0,995392883
2016 __ 7464022049 __ 84224910 ____________ 0,995628601
2015 __ 7379797139 __ 84594707 ____________ 1,019418265
2010 __ 6956823603 __ 82983315 ____________ 1,041422754
2005 __ 6541907027 __ 79682641 ____________ 0,997826993
2000 __ 6143493823 __ 79856169 ____________ 0,957549541
1995 __ 5744212979 __ 83396384 ____________ 0,913814158
1990 __ 5327231061 __ 91261864 ____________ 1,105083991
1985 __ 4870921740 __ 82583645 ____________ 1,090867203
1980 __ 4458003514 __ 75704582 ____________ 0,998626406
1975 __ 4079480606 __ 75808712 ____________ 1,050408583
1970 __ 3700437046 __ 72170690 ____________ 1,184548106
1965 __ 3339583597 __ 60926770 ____________ 1,163036184
1960 __ 3034949748 __ 52385962 ____________
1955 __ 2773019936 __ ____________
__
Що бачимо?
1 Загальна кількість смертей від ковіду в 2 млн+/- осіб в рік на фоні росту у 81+млн щорічно - величина мізерна
2 Починаючи з 2015 року швидкість росту населення зменшувалась приблизно на 0,2% в рік і 2020 до 2019 - в загальному тренді.
Висновок
З точки зору кількості населення - ковід не вплинув жодним чином на загальні тенденції зміни кількості населення які були в останніх 5 років.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Бог ты мой! Ну кем надо быть , чтобы ставить рядом круглое и теплое??
Человек сравнивает ковидные смерти с изменением населения Земли, на которую влияет рождаемость. Ну вот что бы вы сказали этому человеку?))))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:28
Вам я б сказав що ви повний неадекват і
а -не можете
б - не хочете
в -не збираєтесь
аналізувати думку опонента
Для вас все що сказали не ви - чухня...
Для тих хто має аналітичні здібності
1 В 2015+2016+2017+2018+2019+2020 також була народжуваність
2 З 2015 до 2020 було падіння щорічного збільшення кількості населення в середньому на (+84594707(2015)-81330639(2020)/6=544011осіб
3 В порівнянні 2020 з 2019 є падіння росту в
82377060-81330639=104600 осіб
Падіння в 0,5 млн - є середньостатистичним
Значить вплив ковіду при смертях від ковіду в 2 млн - в загальній кількості населення - 0,5 млн.
Тобто в 4 рази менший ніж кількість смертей...а не в 3 рази більший за рахунок якоїсь міфічної надсмертності...
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:17
budivelnik
Вы правильно сомневаетесь во многих цифрах.
И тут же ссылаетесь на цифры численности населения и рождаемости "в мировом масштабе'. Эти цифры точно "сферический конь в вакууме". Да ещё без ссылки на источник.
Какая может быть точность этих цифр в Африке?
Учитывая, что большие сомнения даже в укр. цифрах.
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:20
Можно ссылки на эти цифры?
А то как-то лень искать вс подробности.
Почему Вы берёте демографическую пирамиду аж за 1989 год? Доверяете больше советской статистике, чем нашей незалежной? Стоит всё же взять диаграмму посвежее.
Здесь -
Здесь -
Но, с другой стороны, то что 80-85-летних больше, чем 75-80-летних само по себе ни о чем не говорит, т.к. у нас их вообще относительно мало и умирают в основном в гораздо более раннем возрасте. К сожалению, не могу сейчас найти более подробные по возрастам. Буду благодарен, если подскажете, где посмотреть.
P.s. Нашёл здесь -
На 01.01.2020 приводят цифры 75-80 лет - 1 225 016 чел., 80 и старше - 1 873 818 чел.
Не знаю, насколько верные цифры. При этом,если взять данные за 2018, 2019 и 2020, то группа 80 и свыше растёт, а 75-79 уменьшается и сумма этих групп (т.е. численность 75+) тоже уменьшается.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 тра, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:40
World Population (2020 and historical)
Я вмію аналізувати первинні данні...
Я не вмію фантазувати з голови.
До речі
Офіційно статисти ООН заявляють що з 56 млн щорічних смертей - приблизно 38 млн ( а саме в Африці в основному) погано обліковуються...
З іншого боку
Мій опонент на підставі цифр Чехії за 6 місяців - будує апокаліпси..забувши що є Китай, який в 100 разів більший від Чехії і в якому ні 100% вакцинації, ні трупів у Янзи чи Хуанхе не спостерігається.
Можете пояснити чому?
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