За його словами, у Канпурі з 16 квітня по 5 травня офіційно від коронавірусу померли 196 людей, але дані семи крематоріїв свідчать про майже вісім тисяч кремацій.
"У квітні всі електричні крематорії працювали цілодобово і без вихідних. Але навіть цього було недостатньо, тому влада дозволила спалювати тіла людей біля крематоріїв за допомогою деревини", - сказав він.
"Але крематорії брали тільки тіла, які надходили з лікарень з сертифікатами Covid-19, тому безліч людей вмирали вдома, не здаючи жодних аналізів. Їхні родини відвозили тіла на околиці міста або у сусідні райони. Якщо не могли знайти дрова або місце для кремації, вони просто ховали їх на дні річки", - розповів журналіст.
Уже ж был тут один Тумос, который хотел на стат.данных Кубы строить что-то. Данные Сев.Кореи не надо? Вроде всегда было понимание, что информация от демократических стран в разы правдивее,чем от коммунистических, социалистических и прочих диктатур. Что вдруг поменялось???
Может все же будем опираться на Чехию, Польшу,Британию, Италию. А? Вроде раньше было понимание, что для решения вопроса надо разчленять и упрощать. Зачем вдруг сегодня примешадись Африки с Китаями и прочими Иранами, где никто не знает , что там происходит вообще.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 тра, 2021 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Почему Вы берёте демографическую пирамиду аж за 1989 год? Доверяете больше советской статистике, чем нашей незалежной? Стоит всё же взять диаграмму посвежее.
Но, с другой стороны, то что 80-85-летних больше, чем 75-80-летних само по себе ни о чем не говорит, т.к. у нас их вообще относительно мало и умирают в основном в гораздо более раннем возрасте. К сожалению, не могу сейчас найти более подробные по возрастам. Буду благодарен, если подскажете, где посмотреть.
Посилання укрстатівське є у повідомленні, що Ви цитуєте. http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php Внизу бігунок, що тягається по рокам з 1989 по 2020. Відповідно можна, якщо мати вдоволь часу, будь який рік народження посовати і побачити всю динаміку. Я привів тільки крайні показники - станом на 1989 р. в Україні було найбільше громадян 1936 р.н., а найменше з молодших за них 1946 р.н. Взагалі демографічні хвилі в Україні дуже виразні і багаторазово описані у науковій літературі. Зараз ми шукаємо чергове дно, бо кінець 90-их початок 00-их провал демографії, а ці молоді люди якраз би мали народжувати. Крім того і +80 достатньо чисельний прошарок.
Я вмію аналізувати первинні данні... Я не вмію фантазувати з голови. До речі Офіційно статисти ООН заявляють що з 56 млн щорічних смертей - приблизно 38 млн ( а саме в Африці в основному) погано обліковуються... З іншого боку Мій опонент на підставі цифр Чехії за 6 місяців - будує апокаліпси..забувши що є Китай, який в 100 разів більший від Чехії і в якому ні 100% вакцинації, ні трупів у Янзи чи Хуанхе не спостерігається. Можете пояснити чому?
1. Простите, но данные worldometers это грубые оценки, но никак не реальные данные. 2. Насчёт Китая точно не скажу, но вспомните сообщения об их карантинах, масочном режиме и отслеживании контактов. Мы там и рядом не стояли. Не думаете что причина может быть в этом?
В Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного, сообщила в четверг, 13 февраля, газета Beijing Daily со ссылкой на заявление пекинского суда. Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Кроме того, все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.
Япония обратилась в Китай с просьбой прекратить проверять своих граждан при въезде в страну на COVID-19 с помощью анальных мазков. Китайские ученые говорят, что в заднем проходе или фекалиях коронавирус может выживать дольше, поэтому и ввели такой метод тестирования.
Текущая статистика по коронавирусу на 19.05.2021 (Китай) Население - 1 439 324 тыс. Всего заражений - 90 908 - 0,0 % Смертельные случаи - 4 636 - 5,1 % Выздоровевшие - 85 976 - 94,6 % Сейчас болеют - 296 - 0,3 % из них серьезные и критические случаи - 3 Сделано тестов - 160 000 000 тестов на 1 млн. - 111 163
Ой+ написав:Так що різниця в смертності тільки за 1 роком народження понад 10 тис. на рік, що значно більше ніж 0,1% від загальної смертності.
Ви десь знайшли протиріччя в мене? Я привів приклад 20 тис зайвих народжених (3%), і як їх смерті розподіляються по рокам: зовсім не разом через 70 років, як це тут пробував прикрутити Яма. Це ключове. А народжувалось там десь + сотні тисяч зайвих в якісь роки, ну значить їх смерті мали розподілитись через 60-90 років +- рівномірно. Але точно не впасти всі в один рік, наприклад в 2005. Не зачепивши 2004 та 2006. Чи не так?
Ой+ написав:Зараз 80-85 річних майже вдвічі більше ніж 75-80 річних. З усіма наслідками.
Які наслідки ви бачите в контексті обговорюваного Ямою питання?
Ой+ написав:Хочете порахувати по окремими рокам чи періодам, то інструмент
Це може бути цікаво, якщо потрібна саме така інформація.Але вона зовсім нічого нам не дає , і ніяк не пояснює сплеск смертності в окремі роки, наприклад в 2005-му, на тлі відсутності такого сплеску в сусідні з ним роки.
Ой+ написав:По ночам для здоров'я краще спати,
Коли мені буде потрібна порада у виборі часу для сну, я звернусь за нею до вас. Проте наразі на таку потребу запиту не було.
Відмінності у к-ті новонароджених дуже суттєві по періодам, не 3% а 100%. Відповідно і кореляція зі смертністю вагома в певні періоди років. Наслідки це те що зараз є певні передумови для підвищення смертності: скажімо 80 річних 289 тис. на 2020, а у 1998 р. 114 тис. Років за 3-5 має бути стійка тенденція зниження смертності на декілька років, тоді деякий ріст. Здоров'я на 50% залежить від способу життя (ВООЗ), а нічний сон важлива складова ЗОЖ. На сьогодні я все.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 19 тра, 2021 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Спасибо! Прошу прощения, смотрел на телефоне и бегунок просто не заметил. Я там дописал немного пост. У нас, действительно рост группы 80+, но при этом уменьшение группы 75+. Не берусь судить, как это влияет на смертность. Кроме того, вряд ли такие же сильные демографические волны в той же Чехии или Британии. Так что всё же вероятнее, что повышенная смертность сейчас связана с эпидемией, а не с этими волнами. Да и у нас надо анализировать более подробно.