Hotab написав:

Ой+ написав: Так що різниця в смертності тільки за 1 роком народження понад 10 тис. на рік, що значно більше ніж 0,1% від загальної смертності. Так що різниця в смертності тільки за 1 роком народження понад 10 тис. на рік, що значно більше ніж 0,1% від загальної смертності.

Ой+ написав: Зараз 80-85 річних майже вдвічі більше ніж 75-80 річних.

З усіма наслідками. Зараз 80-85 річних майже вдвічі більше ніж 75-80 річних.З усіма наслідками.

Ой+ написав: Хочете порахувати по окремими рокам чи періодам, то інструмент Хочете порахувати по окремими рокам чи періодам, то інструмент

Ой+ написав: По ночам для здоров'я краще спати, По ночам для здоров'я краще спати,

Ви десь знайшли протиріччя в мене? Я привів приклад 20 тис зайвих народжених (3%), і як їх смерті розподіляються по рокам: зовсім не разом через 70 років, як це тут пробував прикрутити Яма. Це ключове. А народжувалось там десь + сотні тисяч зайвих в якісь роки, ну значить їх смерті мали розподілитись через 60-90 років +- рівномірно. Але точно не впасти всі в один рік, наприклад в 2005. Не зачепивши 2004 та 2006.Чи не так?Які наслідки ви бачите в контексті обговорюваного Ямою питання?Це може бути цікаво, якщо потрібна саме така інформація.Але вона зовсім нічого нам не дає , і ніяк не пояснює сплеск смертності в окремі роки, наприклад в 2005-му, на тлі відсутності такого сплеску в сусідні з ним роки.Коли мені буде потрібна порада у виборі часу для сну, я звернусь за нею до вас. Проте наразі на таку потребу запиту не було.