Додано: Сер 19 тра, 2021 18:54

Ой+ написав: Наслідки це те що зараз є певні передумови для підвищення смертності: скажімо 80 річних 289 тис. на 2020

Наслідки це те що зараз є певні передумови для підвищення смертності: скажімо 80 річних 289 тис. на 2020

Здоров'я на 50% залежить від способу життя (ВООЗ), а нічний сон важлива складова ЗОЖ.



Років за 3-5 має бути стійка тенденція зниження смертності



Ой+ написав: На сьогодні я все. На сьогодні я все.

Ці передумови з'явились саме в 2020 році, і їх не було в 2019?? Саме факт, що їм виповнилось 80 років , вони відсвяткували і пішли помирати?? Чи в 79 років здоров'я у них було принципово інше??І якось особливо дивно виглядає, коли ця армада зайвих 80-річних помирає від старості саме в ті місяці, коли країну охоплює ковід?Чи не могло щось інше, крім старості, все-таки спровокувати їх смерть саме в 2020 році?? І саме в деякі місяці? І не тільки 80-річних?Це така ж загальновідома істина, як і "сьогодні 19.05.2021", проте якщо у вас не питають,який сьогодні день - то зовсім не обов'язково повідомляти це кожному,кого зустрінете.Якщо (і коли) ковід здолають (не важливо як: колективний імунітет, вакцинація, помруть всі, хто мав (2%?) ) - тоді може і 10 років буде спад смертності. Все-таки помруть ті, хто мав померти найближчі роки. Але знову таки спад так розмажеться на роки, що це буде непомітно.Заходьте. А то негарно виглядає, коли ви щось понаписували мені і в кущі. При цьому іншим відповідаєте.Це наше заглянув у двері, щось викрикнув і втік)). Я впевнений,що ви не такий.