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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3266326732683269> Додано: Суб 22 тра, 2021 14:55 safonovstanislav написав: Hotab написав: yanyura , в общем-то всё то, что мы тут пытаемся внушить здешним Ковид-дисидентам. Но они в бронепоезде.



Удивительным образом ничего не прозвучало про суициды. Неужели их не стало больше?



Вчера через всю страну пилил на машине,куча народа по блаблакар провез, ну и одна тетя лет 45-50 села в добротном такой респираторе и всю дорогу,часа 4 , не снимала. Я ж конечно же поинтересовался, почему она так.

"Я болела полгода назад очень тяжело. Брат болел, -25кг потерял , пока выздоровел, я знаю, что такое Ковид."



Мне кажется очень некрасиво некоторые персонажи называют таких людей "пэрэстрашэни". , в общем-то всё то, что мы тут пытаемся внушить здешним Ковид-дисидентам. Но они в бронепоезде.Удивительным образом ничего не прозвучало про суициды. Неужели их не стало больше?Вчера через всю страну пилил на машине,куча народа по блаблакар провез, ну и одна тетя лет 45-50 села в добротном такой респираторе и всю дорогу,часа 4 , не снимала. Я ж конечно же поинтересовался, почему она так."Я болела полгода назад очень тяжело. Брат болел, -25кг потерял , пока выздоровел, я знаю, что такое Ковид."Мне кажется очень некрасиво некоторые персонажи называют таких людей "пэрэстрашэни".

Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам? Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам?



висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартний у всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило?

наприклад, згідно статистики дтп, у світі щороку гине чимало людей. але ж ніхто не перестає користуватися автотранспортом. адекватні при цьому намагаються буде обережнішими і дотримуватися правил дорожнього руху, і закликають до цього всіх інших, не зовсім адекватних навіть до цього намагаються примушувати. чи ви не користуєтеся авто у зв'язку з цим? висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартнийу всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило?наприклад, згідно статистики дтп, у світі щороку гине чимало людей. але ж ніхто не перестає користуватися автотранспортом. адекватні при цьому намагаються буде обережнішими і дотримуватися правил дорожнього руху, і закликають до цього всіх інших, не зовсім адекватних навіть до цього намагаються примушувати. чи ви не користуєтеся авто у зв'язку з цим? wild.tomcat Повідомлень: 1015 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 15:00 wild.tomcat написав: safonovstanislav написав: Hotab написав: yanyura , в общем-то всё то, что мы тут пытаемся внушить здешним Ковид-дисидентам. Но они в бронепоезде.



Удивительным образом ничего не прозвучало про суициды. Неужели их не стало больше?



Вчера через всю страну пилил на машине,куча народа по блаблакар провез, ну и одна тетя лет 45-50 села в добротном такой респираторе и всю дорогу,часа 4 , не снимала. Я ж конечно же поинтересовался, почему она так.

"Я болела полгода назад очень тяжело. Брат болел, -25кг потерял , пока выздоровел, я знаю, что такое Ковид."



Мне кажется очень некрасиво некоторые персонажи называют таких людей "пэрэстрашэни". , в общем-то всё то, что мы тут пытаемся внушить здешним Ковид-дисидентам. Но они в бронепоезде.Удивительным образом ничего не прозвучало про суициды. Неужели их не стало больше?Вчера через всю страну пилил на машине,куча народа по блаблакар провез, ну и одна тетя лет 45-50 села в добротном такой респираторе и всю дорогу,часа 4 , не снимала. Я ж конечно же поинтересовался, почему она так."Я болела полгода назад очень тяжело. Брат болел, -25кг потерял , пока выздоровел, я знаю, что такое Ковид."Мне кажется очень некрасиво некоторые персонажи называют таких людей "пэрэстрашэни".

Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам? Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам?



висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартний у всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило? висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартнийу всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило?

Скорее - везучим. Многие десятилетиями занимаются воркаутом, выполняют экстремально-опасные трюки на турниках, и не ломают себе ничего. А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт Скорее - везучим. Многие десятилетиями занимаются воркаутом, выполняют экстремально-опасные трюки на турниках, и не ломают себе ничего. А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт safonovstanislav Повідомлень: 3200 З нами з: 10.05.14 Подякував: 289 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 15:13 safonovstanislav написав: wild.tomcat написав: safonovstanislav написав: Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам? Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам?



висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартний у всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило? висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартнийу всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило?

Скорее - везучим. Многие десятилетиями занимаются воркаутом, выполняют экстремально-опасные трюки на турниках, и не ломают себе ничего. А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт . А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт



та ну ладно. щонайменше, страхові компані, по всьому світу, будуть з вами не згідні. спробуйте застрахуватися при заняттях екстремальними видами спорту чи небезпечними професіями. якщо вас і застрахують, тарифом ви будете не дуже приємно здивовані. і таки так, люди, що займаються подібним, у 99,9 випадків переламані вздовж і впоперек неодноразово, а чимала частина з них вже знаходяться метра на 1.5 нижче рівня землі. може комусь, в одиничних випадках і повезе, але ж це не означає, що всім слід цим займатися, і повезе теж всім, чи не так? та ну ладно. щонайменше, страхові компані, по всьому світу, будуть з вами не згідні. спробуйте застрахуватися при заняттях екстремальними видами спорту чи небезпечними професіями. якщо вас і застрахують, тарифом ви будете не дуже приємно здивовані. і таки так, люди, що займаються подібним, у 99,9 випадків переламані вздовж і впоперек неодноразово, а чимала частина з них вже знаходяться метра на 1.5 нижче рівня землі. може комусь, в одиничних випадках і повезе, але ж це не означає, що всім слід цим займатися, і повезе теж всім, чи не так? wild.tomcat Повідомлень: 1015 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 15:39 wild.tomcat написав: safonovstanislav написав: wild.tomcat написав: висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартний у всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило? висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартнийу всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило? Скорее - везучим. Многие десятилетиями занимаются воркаутом, выполняют экстремально-опасные трюки на турниках, и не ломают себе ничего. А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт . А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт та ну ладно. щонайменше, страхові компані, по всьому світу, будуть з вами не згідні. спробуйте застрахуватися при заняттях екстремальними видами спорту чи небезпечними професіями. якщо вас і застрахують, тарифом ви будете не дуже приємно здивовані. і таки так, люди, що займаються подібним, у 99,9 випадків переламані вздовж і впоперек неодноразово, а чимала частина з них вже знаходяться метра на 1.5 нижче рівня землі. може комусь, в одиничних випадках і повезе, але ж це не означає, що всім слід цим займатися, і повезе теж всім, чи не так? та ну ладно. щонайменше, страхові компані, по всьому світу, будуть з вами не згідні. спробуйте застрахуватися при заняттях екстремальними видами спорту чи небезпечними професіями. якщо вас і застрахують, тарифом ви будете не дуже приємно здивовані. і таки так, люди, що займаються подібним, у 99,9 випадків переламані вздовж і впоперек неодноразово, а чимала частина з них вже знаходяться метра на 1.5 нижче рівня землі. може комусь, в одиничних випадках і повезе, але ж це не означає, що всім слід цим займатися, і повезе теж всім, чи не так? Що таке - небезпечно?

Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...

Можна вдаягнути рятувальний жилет....

Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...

Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)

Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабану

Якщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпеку

Якщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...

Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі. Що таке - небезпечно?Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...Можна вдаягнути рятувальний жилет....Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабануЯкщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпекуЯкщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі. budivelnik

Повідомлень: 24455 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2616 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 15:57 budivelnik написав: Що таке - небезпечно?

Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...

Можна вдаягнути рятувальний жилет....

Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...

Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)

Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабану

Якщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпеку

Якщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...

Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі. Що таке - небезпечно?Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...Можна вдаягнути рятувальний жилет....Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабануЯкщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпекуЯкщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі.



що небезпечно а що ні - в кожному випадку залиште визначати фахівцям, які мають, на відміну від вас, профільні підготовку та досвід, чи взагалі мають хоч якісь підготовку і досвід. в даному випадку - медикам та біологам. а вам вам вже слід притримуватися їх рекомендацій, а не виробляти власні, профанські. чи може ви і в цьому питанні фахівець і знову "будівельник завжди правий"?

і, між іншим, про маску в лісі самі придумали? для більшого хайпу і придання власним словам більшої ваги? я таких рекомендацій щось ніде не зустрічав. про уникання скупчення людей зустрічав. при скупченні людей більше ніж певна кількість користуватися маскою теж. а про масу і ліс щось не пригадую такого. що небезпечно а що ні - в кожному випадку залиште визначати фахівцям, які мають, на відміну від вас, профільні підготовку та досвід, чи взагалі мають хоч якісь підготовку і досвід. в даному випадку - медикам та біологам. а вам вам вже слід притримуватися їх рекомендацій, а не виробляти власні, профанські. чи може ви і в цьому питанні фахівець і знову "будівельник завжди правий"?і, між іншим, про маску в лісі самі придумали? для більшого хайпу і придання власним словам більшої ваги? я таких рекомендацій щось ніде не зустрічав. про уникання скупчення людей зустрічав. при скупченні людей більше ніж певна кількість користуватися маскою теж. а про масу і ліс щось не пригадую такого. wild.tomcat Повідомлень: 1015 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 16:10 wild.tomcat написав: budivelnik написав: Що таке - небезпечно?

Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...

Можна вдаягнути рятувальний жилет....

Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...

Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)

Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабану

Якщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпеку

Якщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...

Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі. Що таке - небезпечно?Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...Можна вдаягнути рятувальний жилет....Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабануЯкщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпекуЯкщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі. що небезпечно а що ні - в кожному випадку залиште визначати фахівцям, які мають, на відміну від вас, профільні підготовку та досвід, чи взагалі мають хоч якісь підготовку і досвід. в даному випадку - медикам та біологам. а вам вам вже слід притримуватися їх рекомендацій, а не виробляти власні, профанські. чи може ви і в цьому питанні фахівець і знову "будівельник завжди правий"? що небезпечно а що ні - в кожному випадку залиште визначати фахівцям, які мають, на відміну від вас, профільні підготовку та досвід, чи взагалі мають хоч якісь підготовку і досвід. в даному випадку - медикам та біологам. а вам вам вже слід притримуватися їх рекомендацій, а не виробляти власні, профанські. чи може ви і в цьому питанні фахівець і знову "будівельник завжди правий"? Йосиф Вісаріонович Сталін - був найкращим фахівцем в СРСР в період 1932-1953....от тільки ті хто виконував його вказівки - першими були розстріляні(Єжов,Берія,Ягода)...

А ті хто з його вказівками боровся - змогли вижити(хоча й не усі)

Янукович також був проФФесором...

Тепер вже Ківа кандидат наук...

Їх вказівки також виконувати?

А що тоді робити з генсеком ООН Гутієрищом.який мене начитався і закликає розвинуті країни не вакцинувати молодших від 40 років зараз,а передати тим країнам в яких не провакциновані 60+... wild.tomcat написав: і, між іншим, про маску в лісі самі придумали? для більшого хайпу і придання власним словам більшої ваги? я таких рекомендацій щось ніде не зустрічав. про уникання скупчення людей зустрічав. при скупченні людей більше ніж певна кількість користуватися маскою теж. а про масу і ліс щось не пригадую такого. і, між іншим, про маску в лісі самі придумали? для більшого хайпу і придання власним словам більшої ваги? я таких рекомендацій щось ніде не зустрічав. про уникання скупчення людей зустрічав. при скупченні людей більше ніж певна кількість користуватися маскою теж. а про масу і ліс щось не пригадую такого. 1 Бачив на свої очі,гуляючи Погулянкою

2 Під час першого локдауну.була заборона (пряма)

а - відвідувати парки

б - зявлятись в громадських місцях( і парках в тому числі) без масок...



Так що те що ви не знаєте - говорить швидше про Вашу примітивність ніж про мою помилку. Йосиф Вісаріонович Сталін - був найкращим фахівцем в СРСР в період 1932-1953....от тільки ті хто виконував його вказівки - першими були розстріляні(Єжов,Берія,Ягода)...А ті хто з його вказівками боровся - змогли вижити(хоча й не усі)Янукович також був проФФесором...Тепер вже Ківа кандидат наук...Їх вказівки також виконувати?А що тоді робити з генсеком ООН Гутієрищом.який мене начитався і закликає розвинуті країни не вакцинувати молодших від 40 років зараз,а передати тим країнам в яких не провакциновані 60+...1 Бачив на свої очі,гуляючи Погулянкою2 Під час першого локдауну.була заборона (пряма)а - відвідувати паркиб - зявлятись в громадських місцях( і парках в тому числі) без масок...Так що те що ви не знаєте - говорить швидше про Вашу примітивність ніж про мою помилку. budivelnik

Повідомлень: 24455 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2616 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 16:47 budivelnik написав:

Так що те що ви не знаєте - говорить швидше про Вашу примітивність ніж про мою помилку. Так що те що ви не знаєте - говорить швидше про Вашу примітивність ніж про мою помилку.



ну от, почалося ну що ж... про примітивність швидше свідчить якраз виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю, ніж можливо що я чогось і не знаю . ще раз - вирішують фахівці з відповідною підготовкою (освітою та досвідом), всяко більшими ніж ваші особисті. якщо у вас ця підготовка з даного напрямку взагалі хоч якось присутня. навіть і якщо їх рішення вам видаються дивними і не подобаються. і відповідно, їм і віри значно більше ніж вам. і взагалі, хто вам сказав що у вас достатня кваліфікація ці рішення оцінювати (ну,звісно за винятком вас самих)? а все інше "примітивність". чи може ви з тих, у яких кухарка може керувати державою? ну от, почалосяну що ж...про примітивність швидше свідчить якраз виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю, ніж можливо що я чогось і не знаю. ще раз - вирішують фахівці з відповідною підготовкою (освітою та досвідом), всяко більшими ніж ваші особисті. якщо у вас ця підготовка з даного напрямку взагалі хоч якось присутня. навіть і якщо їх рішення вам видаються дивними і не подобаються. і відповідно, їм і віри значно більше ніж вам. і взагалі, хто вам сказав що у вас достатня кваліфікація ці рішення оцінювати (ну,звісно за винятком вас самих)?а все інше "примітивність". чи може ви з тих, у яких кухарка може керувати державою? wild.tomcat Повідомлень: 1015 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 235 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 18:12 wild.tomcat написав: виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю Розумна людина,після власної помилки і після того як їй її (помилку) пояснять - дякує( ви ж помилились заявивши що маски в парках це моя видумка?).

Дурна починає город- городити. Розумна людина,після власної помилки і після того як їй її (помилку) пояснять - дякує( ви ж помилились заявивши що маски в парках це моя видумка?).Дурна починає город- городити. budivelnik

Повідомлень: 24455 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2616 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 18:35 budivelnik написав: wild.tomcat написав: виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю Розумна людина,після власної помилки і після того як їй її (помилку) пояснять - дякує( ви ж помилились заявивши що маски в парках це моя видумка?).

Дурна починає город- городити. Розумна людина,після власної помилки і після того як їй її (помилку) пояснять - дякує( ви ж помилились заявивши що маски в парках це моя видумка?).Дурна починає город- городити.



на себе пробували приміряти власні твердження? щодо оцінки діянь людей значно більш фахово підготовлених ніж ви? так отож... на себе пробували приміряти власні твердження? щодо оцінки діянь людей значно більш фахово підготовлених ніж ви? так отож... wild.tomcat Повідомлень: 1015 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 тра, 2021 18:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире wild.tomcat написав: на себе пробували приміряти власні твердження? на себе пробували приміряти власні твердження? Так признаєте що помилились з своїм твердженням про маски в лісі?

Якщо так - то з того повідомлення - можете витерти весь свій флуд

Якщо ні - то навіщо мені

метати бісер перед свинями? ТМ(с) Народна Мудрість Так признаєте що помилились з своїм твердженням про маски в лісі?Якщо так - то з того повідомлення - можете витерти весь свій флудЯкщо ні - то навіщо мені? ТМ(с) Народна Мудрість budivelnik

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7494 1801141

ЛОБ Суб 22 тра, 2021 12:26