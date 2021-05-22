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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3266326732683269>
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 14:55

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:yanyura , в общем-то всё то, что мы тут пытаемся внушить здешним Ковид-дисидентам. Но они в бронепоезде.

Удивительным образом ничего не прозвучало про суициды. Неужели их не стало больше? :D

Вчера через всю страну пилил на машине,куча народа по блаблакар провез, ну и одна тетя лет 45-50 села в добротном такой респираторе и всю дорогу,часа 4 , не снимала. Я ж конечно же поинтересовался, почему она так.
"Я болела полгода назад очень тяжело. Брат болел, -25кг потерял , пока выздоровел, я знаю, что такое Ковид."

Мне кажется очень некрасиво некоторые персонажи называют таких людей "пэрэстрашэни".

Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам?


висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартний :) у всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило?
наприклад, згідно статистики дтп, у світі щороку гине чимало людей. але ж ніхто не перестає користуватися автотранспортом. адекватні при цьому намагаються буде обережнішими і дотримуватися правил дорожнього руху, і закликають до цього всіх інших, не зовсім адекватних навіть до цього намагаються примушувати. чи ви не користуєтеся авто у зв'язку з цим?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:00

  wild.tomcat написав:
  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:yanyura , в общем-то всё то, что мы тут пытаемся внушить здешним Ковид-дисидентам. Но они в бронепоезде.

Удивительным образом ничего не прозвучало про суициды. Неужели их не стало больше? :D

Вчера через всю страну пилил на машине,куча народа по блаблакар провез, ну и одна тетя лет 45-50 села в добротном такой респираторе и всю дорогу,часа 4 , не снимала. Я ж конечно же поинтересовался, почему она так.
"Я болела полгода назад очень тяжело. Брат болел, -25кг потерял , пока выздоровел, я знаю, что такое Ковид."

Мне кажется очень некрасиво некоторые персонажи называют таких людей "пэрэстрашэни".

Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам?


висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартний :) у всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило?

Скорее - везучим. Многие десятилетиями занимаются воркаутом, выполняют экстремально-опасные трюки на турниках, и не ломают себе ничего. А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:13

  safonovstanislav написав:
  wild.tomcat написав:
  safonovstanislav написав:Перефразирую с личного примера: близкая родственница сломала руку, играя на детской площадке. Вывод: ни в коем случае не приближаться к детским площадкам?


висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартний :) у всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило?

Скорее - везучим. Многие десятилетиями занимаются воркаутом, выполняют экстремально-опасные трюки на турниках, и не ломают себе ничего. А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт


та ну ладно. щонайменше, страхові компані, по всьому світу, будуть з вами не згідні. спробуйте застрахуватися при заняттях екстремальними видами спорту чи небезпечними професіями. якщо вас і застрахують, тарифом ви будете не дуже приємно здивовані. і таки так, люди, що займаються подібним, у 99,9 випадків переламані вздовж і впоперек неодноразово, а чимала частина з них вже знаходяться метра на 1.5 нижче рівня землі. може комусь, в одиничних випадках і повезе, але ж це не означає, що всім слід цим займатися, і повезе теж всім, чи не так?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:39

  wild.tomcat написав:
  safonovstanislav написав:
  wild.tomcat написав:висновок якийсь аж занадто дивний і нестандартний :) у всіх адекватних, очевидно, він мав би бути щось типу такого - "просто бути обережнішим і обачнішим". вам таке в голову не приходило?
Скорее - везучим. Многие десятилетиями занимаются воркаутом, выполняют экстремально-опасные трюки на турниках, и не ломают себе ничего. А кто-то, как в случае с моей родственницей, достаточно неудачно спрыгнуть с туника и попасть в больничку. Чистое везение. То же самое и с коронавирусом. Большинству не нужны никакие средства защиты и осторожность, но, кому-то в любом случае не повезёт
та ну ладно. щонайменше, страхові компані, по всьому світу, будуть з вами не згідні. спробуйте застрахуватися при заняттях екстремальними видами спорту чи небезпечними професіями. якщо вас і застрахують, тарифом ви будете не дуже приємно здивовані. і таки так, люди, що займаються подібним, у 99,9 випадків переламані вздовж і впоперек неодноразово, а чимала частина з них вже знаходяться метра на 1.5 нижче рівня землі. може комусь, в одиничних випадках і повезе, але ж це не означає, що всім слід цим займатися, і повезе теж всім, чи не так?
Що таке - небезпечно?
Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...
Можна вдаягнути рятувальний жилет....
Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...
Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)
Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабану
Якщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпеку
Якщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...
Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:57

  budivelnik написав:Що таке - небезпечно?
Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...
Можна вдаягнути рятувальний жилет....
Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...
Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)
Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабану
Якщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпеку
Якщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...
Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі.


що небезпечно а що ні - в кожному випадку залиште визначати фахівцям, які мають, на відміну від вас, профільні підготовку та досвід, чи взагалі мають хоч якісь підготовку і досвід. в даному випадку - медикам та біологам. а вам вам вже слід притримуватися їх рекомендацій, а не виробляти власні, профанські. чи може ви і в цьому питанні фахівець і знову "будівельник завжди правий"? :)
і, між іншим, про маску в лісі самі придумали? для більшого хайпу і придання власним словам більшої ваги? я таких рекомендацій щось ніде не зустрічав. про уникання скупчення людей зустрічав. при скупченні людей більше ніж певна кількість користуватися маскою теж. а про масу і ліс щось не пригадую такого.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:10

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:Що таке - небезпечно?
Якщо не вмієте плавати - то водойма з глибиною вище Вашого росту - небезпечно...
Можна вдаягнути рятувальний жилет....
Але ходити вдягнутим в желет по Сахарі і думати що це правильно - якось як мінімум дивно...
Тому в привязці до ковіду (приклади для нормальноздорової людини)
Якщо Вам 0-40 - то наявність ковіду для Вас по барабану
Якщо 40-60 - то ковід і грип мають однакову небезпеку
Якщо 60+.. - це вже потребує реальних захисних міроприємств( та сама маска, чи уникання натовпу) по аналогії з рятувальним желетом...
Але маска в лісі на пікніку - допоможе так само,як і рятувальний надувний желет в Сахарі.
що небезпечно а що ні - в кожному випадку залиште визначати фахівцям, які мають, на відміну від вас, профільні підготовку та досвід, чи взагалі мають хоч якісь підготовку і досвід. в даному випадку - медикам та біологам. а вам вам вже слід притримуватися їх рекомендацій, а не виробляти власні, профанські. чи може ви і в цьому питанні фахівець і знову "будівельник завжди правий"? :)
Йосиф Вісаріонович Сталін - був найкращим фахівцем в СРСР в період 1932-1953....от тільки ті хто виконував його вказівки - першими були розстріляні(Єжов,Берія,Ягода)...
А ті хто з його вказівками боровся - змогли вижити(хоча й не усі)
Янукович також був проФФесором...
Тепер вже Ківа кандидат наук...
Їх вказівки також виконувати?
А що тоді робити з генсеком ООН Гутієрищом.який мене начитався і закликає розвинуті країни не вакцинувати молодших від 40 років зараз,а передати тим країнам в яких не провакциновані 60+...
  wild.tomcat написав:і, між іншим, про маску в лісі самі придумали? для більшого хайпу і придання власним словам більшої ваги? я таких рекомендацій щось ніде не зустрічав. про уникання скупчення людей зустрічав. при скупченні людей більше ніж певна кількість користуватися маскою теж. а про масу і ліс щось не пригадую такого.
1 Бачив на свої очі,гуляючи Погулянкою
2 Під час першого локдауну.була заборона (пряма)
а - відвідувати парки
б - зявлятись в громадських місцях( і парках в тому числі) без масок...

Так що те що ви не знаєте - говорить швидше про Вашу примітивність ніж про мою помилку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:47

  budivelnik написав:
Так що те що ви не знаєте - говорить швидше про Вашу примітивність ніж про мою помилку.


ну от, почалося :) ну що ж... :) про примітивність швидше свідчить якраз виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю, ніж можливо що я чогось і не знаю :wink: . ще раз - вирішують фахівці з відповідною підготовкою (освітою та досвідом), всяко більшими ніж ваші особисті. якщо у вас ця підготовка з даного напрямку взагалі хоч якось присутня. навіть і якщо їх рішення вам видаються дивними і не подобаються. і відповідно, їм і віри значно більше ніж вам. і взагалі, хто вам сказав що у вас достатня кваліфікація ці рішення оцінювати (ну,звісно за винятком вас самих)? :wink: а все інше "примітивність". чи може ви з тих, у яких кухарка може керувати державою? :)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:12

  wild.tomcat написав:виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю
Розумна людина,після власної помилки і після того як їй її (помилку) пояснять - дякує( ви ж помилились заявивши що маски в парках це моя видумка?).
Дурна починає город- городити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:35

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:виставляння вами власного профанства і дилетанства в поєднанні з чванкуватістю
Розумна людина,після власної помилки і після того як їй її (помилку) пояснять - дякує( ви ж помилились заявивши що маски в парках це моя видумка?).
Дурна починає город- городити.


на себе пробували приміряти власні твердження? щодо оцінки діянь людей значно більш фахово підготовлених ніж ви? так отож...
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  wild.tomcat написав:на себе пробували приміряти власні твердження?
Так признаєте що помилились з своїм твердженням про маски в лісі?
Якщо так - то з того повідомлення - можете витерти весь свій флуд
Якщо ні - то навіщо мені
метати бісер перед свинями? ТМ(с) Народна Мудрість
budivelnik
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