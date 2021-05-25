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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3273327432753276>
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 23:51

В прогнозах ООН в население Украины в 2050г - 26-28млн.

Можно лишь констатировать, что "реформы" идут с опережением графика.

Заданные цифры будут достигнуты хоть с ковидом, хоть без
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 00:32

Вкладчик1234
Это давно понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 01:02

  Hotab написав:Так вроде и не новость, что городская бабушка раз в неделю может вызывать скорую, и она приезжает. А сельская если "из района" пару раз вызовет при простом взлете давления, то на третий раз к ней не приедет никто даже с инсультом.

Так все-таки определитесь в своей концепции - доступно здравоохранение в далеком селе, или нет. Списывать смерти на якобы ложные вызовы выглядит как-то сомнительно.
Кроме того, этот подход не дает ответ на вопрос о причине смерти в селе. Я понимаю задача перед вами стоит следующая - это все ковид. Я доношу мысль, что ковид не причина. Причина - именно качество предоставления помощи. Вы сами сказали - в городе могут вытянуть 9 из 10. Значит село вне зоны помощи. Хотя и с городом надо разбираться. Сколько умерло в результате лечения советами по телефону. Кстати по избыточным в РФ. Там как раз провели либеральную реформу "оптимизации" здравоохранения. Похоже еще раньше, чем у нас.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 01:34

  tumos написав:
  Hotab написав:Так вроде и не новость, что городская бабушка раз в неделю может вызывать скорую, и она приезжает. А сельская если "из района" пару раз вызовет при простом взлете давления, то на третий раз к ней не приедет никто даже с инсультом.

Так все-таки определитесь в своей концепции - доступно здравоохранение в далеком селе, или нет. Списывать смерти на якобы ложные вызовы выглядит как-то сомнительно.
Кроме того, этот подход не дает ответ на вопрос о причине смерти в селе. Я понимаю задача перед вами стоит следующая - это все ковид. Я доношу мысль, что ковид не причина. Причина - именно качество предоставления помощи. Вы сами сказали - в городе могут вытянуть 9 из 10. Значит село вне зоны помощи. Хотя и с городом надо разбираться. Сколько умерло в результате лечения советами по телефону. Кстати по избыточным в РФ. Там как раз провели либеральную реформу "оптимизации" здравоохранения. Похоже еще раньше, чем у нас.

Вы искажаете высказывания Hotab'а.
Понятно, что доступность и качество медпомощи в селе наверняка хуже, чем в городе.
Точно так же понятно, что утверждение "все смерти - ковид" ложное. Но Hotab такого и не писал.
Он сказал только, что какая-то часть сельских (и не только) смертей, вызванных ковидом, списана на другие причины из-за отсутствия в селе тестов и более низкой доступности и качества медпомощи. Вследствие этого число ковидных смертей в Украине вполне вероятно занижено. Так же, как и число случаев заболевания.
Оценить занижение и того, и другого представляется практически невозможным. Особенно число смертей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 05:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:рост других причин смерти, отображенных на графике, тоже не сам по себе берется, как можно догадаться - это неучтенные в МОЗ-овской статистике смерти, спровоцированные коронавирусной болезнью

Ну так это ж адекватные могут догадаться, что если график сердечно-сосудистых смертей идёт за графиком ковидных, повторяя его, то там тоже будут избыточные, провокатором которых стал Ковид. Причем без тестов, коль они в графике ССЗ, а не Ковид.
Но среди диссидентов смотреть могут не только лишь все, мало кто может это ...
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 тра, 2021 05:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 05:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Так все-таки определитесь в своей концепции - доступно здравоохранение в далеком селе, или нет. Списывать смерти на якобы ложные вызовы выглядит как-то сомнительно.

Я давно во всем определился. Как и учёные.
Если вы не способны воспринимать информацию, так я ж не помогу.
"Смерти от ложных вызовов" - это у вас что-то уже вообще в ночных снах. Там не об этом было.
Я вам рассказал, как выглядит в сёлах и городах вызов скорой, если проблема не смертельная. В городе приедут, максимум побурчат , уколют укол и уедут. В селе же, 30 км до села из райцентра скорая ради укола ехать не будет. А если пару раз приедет, то потом эта бабулька будет в черном списке, и к ней не приедут и по более серьезной проблеме. Потому сельская бабушка приучена,что лечиться надо самой. Скорую вызывать,когда совсем песец. А лучше вообще найти машину "завтра утром", кто отвезёт в район. . В этих условиях сельские бабушки и дедушки очень часто недополучают своевременную помощь и лечатся сами. Но с ковидом в их возрасте нередко такое самолечение фатальное. Ну и естественно эти самолечащиеся в сёлах и нередко райцентрах - ни в какую статистику Ковид не попадают.

Та и вообще, вот эта колосальная разница в статистике той же Германии, где все избыточные смерти объяснены ковидными цифрами с абсолютной точностью, и в статистике Украины, где лишь наполовину , или РФ, где на 20% - это особенности нашего менталитета, где все привыкли лечиться сами дома, по интернету, по рекомендации фармацевта в аптеке, подруги. Но с ковидом самолечение у старичков играет злые шутки. У молодежи прокатывает.
Немцы же всегда обращаются к специалистам и потому все учтено.
Итог (если не осилите, я заканчиваю): приученный к самолечению народ (в сёлах в большей степени, в городах в меньшей) успешно справлялся с простуда и и гриппами, по своим наработанным жизнью алгоритмам,по советам фармацевтом. Приход более серьезной болезни привел к тому, что самолечение стало для многих фатальным. Естественно самолечащиеся не попадают в статистику Ковид.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 тра, 2021 05:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 05:52

  Вкладчик1234 написав:В прогнозах ООН в население Украины в 2050г - 26-28млн.

Проблемы в этом нет никакой. Хоть и 15. Кроме одной: мы не сможем защитить свою огромную территорию таким населением. Ни человеческих ресурсов не хватит, ни материальных. Без коллективной безопасности, да ещё с таким соседом, нам не обойтись.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:04

  zРадио написав:Смертность от основных причин в динамике. Обращайте внимание на шкалу (указана в подписи данных) - ковид не обогнал сердечно-сосудистые катастрофы, но его тренд в негативном смысле впечатляет

Зображення

PS: рост других причин смерти, отображенных на графике, тоже не сам по себе берется, как можно догадаться - это неучтенные в МОЗ-овской статистике смерти, спровоцированные коронавирусной болезнью
Цікаво, хоч зрадіо і попередив що шкали для графіка з різних сторін для різних причин..-чи багато тутешніх читачів це побачили?
Там прикольно виходить
_______________________ серпня 2020 по листопад 2020
Серцево-суддинні__________30 000__________45 000_________+15 000
ковід______________________1 000___________6 000__________+5 000
Але ковід страшний і безпощадний.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:08

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Питання два - епідеміологічне
Якщо з березня 2020 року до жовтня 2020 року кількість захворівших росла повільно - то це пояснюється малою кількістю носіїв ковіду(не забуваємо що він заразний 14 днів)
Але що сталось в травні 2021?
Кількість носіїв ковіду мінімум 180 000 осіб(офіційна кількість хворих), тобто на порядок більша ніж було в жовтні 2020..а кількість захворювань/смертей - вже нижча ніж в жовтні...
З чим це може бути повязано - епідеміологія дає тільки одну відповідь - з зменшенням кількості тих хто має потенційну можливість захворіти..
А що таке зменшення - це коли кількість перехворівших(+вакцинованих) перевищує кількість тих в кого імунітету не має...
P.s. Народ, вам не надоело спорить с великим эпидемиологом и одновременно с таким же великим математиком?
У вас є якесь своє пояснення
Чому 10 000 хворих в жовтні 2020 при повному локдауні заражали більше
ніж 180 000 хворих в травні 2021 при відміні локдауна?

Якщо є - я його почитаю
Якщо не має - чого зубоскалите?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Чому 10 000 хворих в жовтні 2020 при повному локдауні заражали більше
ніж 180 000 хворих в травні 2021 при відміні локдауна?

Может потому, что в жовтни в Украине в принципе заражение больше, чем в теплые месяцы?? Летом 2020 и близко никакого коллективного иммунитета не было, но Ковид тихо спал. Чтобы лавинообразно накрыть осенью. Сейчас он может войти в спячку по тем же причинам. Чтобы осенью (в случае провала прививочной кампании) вернуться.
Так что версия "50% уже с иммунитетом" выглядит слабенькой,как всё у Будивельныка.
А почему в Украине в летние месяцы Ковид затихает - так стройной выглядит такая версия:
1. Сильнее иммунитет населения в тепле и на зелени/овощах.
2. Меньше пребывание в закрытых наполненных людьми помещениях (летом открыты окна и балконы квартир, окна маршруток, парикмахерских и прочих детсадов, сами детсады работают на 30-50%, только дежурные группы и дежурные садики)
3. Летом не учатся школьники и студенты
4. Сезон отпусков.
5. "Сливовые" алкопати смещаются с душных квартир и слабовентидируемых кафешек на природу: летние столики на улице, речка, пикники.
6. Дискотеки перемещаются на летние площадки.
Hotab
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