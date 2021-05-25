В прогнозах ООН в население Украины в 2050г - 26-28млн.
Можно лишь констатировать, что "реформы" идут с опережением графика.
Заданные цифры будут достигнуты хоть с ковидом, хоть без
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Додано: Вів 25 тра, 2021 23:51
В прогнозах ООН в население Украины в 2050г - 26-28млн.
Можно лишь констатировать, что "реформы" идут с опережением графика.
Заданные цифры будут достигнуты хоть с ковидом, хоть без
Додано: Сер 26 тра, 2021 01:02
Так все-таки определитесь в своей концепции - доступно здравоохранение в далеком селе, или нет. Списывать смерти на якобы ложные вызовы выглядит как-то сомнительно.
Кроме того, этот подход не дает ответ на вопрос о причине смерти в селе. Я понимаю задача перед вами стоит следующая - это все ковид. Я доношу мысль, что ковид не причина. Причина - именно качество предоставления помощи. Вы сами сказали - в городе могут вытянуть 9 из 10. Значит село вне зоны помощи. Хотя и с городом надо разбираться. Сколько умерло в результате лечения советами по телефону. Кстати по избыточным в РФ. Там как раз провели либеральную реформу "оптимизации" здравоохранения. Похоже еще раньше, чем у нас.
Додано: Сер 26 тра, 2021 01:34
Вы искажаете высказывания Hotab'а.
Понятно, что доступность и качество медпомощи в селе наверняка хуже, чем в городе.
Точно так же понятно, что утверждение "все смерти - ковид" ложное. Но Hotab такого и не писал.
Он сказал только, что какая-то часть сельских (и не только) смертей, вызванных ковидом, списана на другие причины из-за отсутствия в селе тестов и более низкой доступности и качества медпомощи. Вследствие этого число ковидных смертей в Украине вполне вероятно занижено. Так же, как и число случаев заболевания.
Оценить занижение и того, и другого представляется практически невозможным. Особенно число смертей.
Додано: Сер 26 тра, 2021 05:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну так это ж адекватные могут догадаться, что если график сердечно-сосудистых смертей идёт за графиком ковидных, повторяя его, то там тоже будут избыточные, провокатором которых стал Ковид. Причем без тестов, коль они в графике ССЗ, а не Ковид.
Но среди диссидентов смотреть могут не только лишь все, мало кто может это ...
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 тра, 2021 05:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 тра, 2021 05:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я давно во всем определился. Как и учёные.
Если вы не способны воспринимать информацию, так я ж не помогу.
"Смерти от ложных вызовов" - это у вас что-то уже вообще в ночных снах. Там не об этом было.
Я вам рассказал, как выглядит в сёлах и городах вызов скорой, если проблема не смертельная. В городе приедут, максимум побурчат , уколют укол и уедут. В селе же, 30 км до села из райцентра скорая ради укола ехать не будет. А если пару раз приедет, то потом эта бабулька будет в черном списке, и к ней не приедут и по более серьезной проблеме. Потому сельская бабушка приучена,что лечиться надо самой. Скорую вызывать,когда совсем песец. А лучше вообще найти машину "завтра утром", кто отвезёт в район. . В этих условиях сельские бабушки и дедушки очень часто недополучают своевременную помощь и лечатся сами. Но с ковидом в их возрасте нередко такое самолечение фатальное. Ну и естественно эти самолечащиеся в сёлах и нередко райцентрах - ни в какую статистику Ковид не попадают.
Та и вообще, вот эта колосальная разница в статистике той же Германии, где все избыточные смерти объяснены ковидными цифрами с абсолютной точностью, и в статистике Украины, где лишь наполовину , или РФ, где на 20% - это особенности нашего менталитета, где все привыкли лечиться сами дома, по интернету, по рекомендации фармацевта в аптеке, подруги. Но с ковидом самолечение у старичков играет злые шутки. У молодежи прокатывает.
Немцы же всегда обращаются к специалистам и потому все учтено.
Итог (если не осилите, я заканчиваю): приученный к самолечению народ (в сёлах в большей степени, в городах в меньшей) успешно справлялся с простуда и и гриппами, по своим наработанным жизнью алгоритмам,по советам фармацевтом. Приход более серьезной болезни привел к тому, что самолечение стало для многих фатальным. Естественно самолечащиеся не попадают в статистику Ковид.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 тра, 2021 05:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 тра, 2021 05:52
Проблемы в этом нет никакой. Хоть и 15. Кроме одной: мы не сможем защитить свою огромную территорию таким населением. Ни человеческих ресурсов не хватит, ни материальных. Без коллективной безопасности, да ещё с таким соседом, нам не обойтись.
Додано: Сер 26 тра, 2021 08:04
Цікаво, хоч зрадіо і попередив що шкали для графіка з різних сторін для різних причин..-чи багато тутешніх читачів це побачили?
Там прикольно виходить
_______________________ серпня 2020 по листопад 2020
Серцево-суддинні__________30 000__________45 000_________+15 000
ковід______________________1 000___________6 000__________+5 000
Але ковід страшний і безпощадний.....
Додано: Сер 26 тра, 2021 08:08
У вас є якесь своє пояснення
Чому 10 000 хворих в жовтні 2020 при повному локдауні заражали більше
ніж 180 000 хворих в травні 2021 при відміні локдауна?
Якщо є - я його почитаю
Якщо не має - чого зубоскалите?
Додано: Сер 26 тра, 2021 08:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Может потому, что в жовтни в Украине в принципе заражение больше, чем в теплые месяцы?? Летом 2020 и близко никакого коллективного иммунитета не было, но Ковид тихо спал. Чтобы лавинообразно накрыть осенью. Сейчас он может войти в спячку по тем же причинам. Чтобы осенью (в случае провала прививочной кампании) вернуться.
Так что версия "50% уже с иммунитетом" выглядит слабенькой,как всё у Будивельныка.
А почему в Украине в летние месяцы Ковид затихает - так стройной выглядит такая версия:
1. Сильнее иммунитет населения в тепле и на зелени/овощах.
2. Меньше пребывание в закрытых наполненных людьми помещениях (летом открыты окна и балконы квартир, окна маршруток, парикмахерских и прочих детсадов, сами детсады работают на 30-50%, только дежурные группы и дежурные садики)
3. Летом не учатся школьники и студенты
4. Сезон отпусков.
5. "Сливовые" алкопати смещаются с душных квартир и слабовентидируемых кафешек на природу: летние столики на улице, речка, пикники.
6. Дискотеки перемещаются на летние площадки.
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