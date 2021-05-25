Додано: Сер 26 тра, 2021 05:30

tumos написав: Так все-таки определитесь в своей концепции - доступно здравоохранение в далеком селе, или нет. Списывать смерти на якобы ложные вызовы выглядит как-то сомнительно. Так все-таки определитесь в своей концепции - доступно здравоохранение в далеком селе, или нет. Списывать смерти на якобы ложные вызовы выглядит как-то сомнительно.

Я давно во всем определился. Как и учёные.Если вы не способны воспринимать информацию, так я ж не помогу."Смерти от ложных вызовов" - это у вас что-то уже вообще в ночных снах. Там не об этом было.Я вам рассказал, как выглядит в сёлах и городах вызов скорой, если проблема не смертельная. В городе приедут, максимум побурчат , уколют укол и уедут. В селе же, 30 км до села из райцентра скорая ради укола ехать не будет. А если пару раз приедет, то потом эта бабулька будет в черном списке, и к ней не приедут и по более серьезной проблеме. Потому. В этих условиях сельские бабушки и дедушки очень часто недополучают своевременную помощь и лечатся сами. Но с ковидом в их возрасте нередко такое самолечение фатальное. Ну и естественно эти самолечащиеся в сёлах и нередко райцентрах - ни в какую статистику Ковид не попадают.Та и вообще, вот эта колосальная разница в статистике той же Германии, где все избыточные смерти объяснены ковидными цифрами с абсолютной точностью, и в статистике Украины, где лишь наполовину , или РФ, где на 20% - это особенности нашего менталитета, где все привыкли лечиться сами дома, по интернету, по рекомендации фармацевта в аптеке, подруги. Но с ковидом самолечение у старичков играет злые шутки. У молодежи прокатывает.Немцы же всегда обращаются к специалистам и потому все учтено.Итог (если не осилите, я заканчиваю): приученный к самолечению народ (в сёлах в большей степени, в городах в меньшей) успешно справлялся с простуда и и гриппами, по своим наработанным жизнью алгоритмам,по советам фармацевтом. Приход более серьезной болезни привел к тому, что самолечение стало для многих фатальным. Естественно самолечащиеся не попадают в статистику Ковид.