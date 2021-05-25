budivelnik написав:Питання два - епідеміологічне Якщо з березня 2020 року до жовтня 2020 року кількість захворівших росла повільно - то це пояснюється малою кількістю носіїв ковіду(не забуваємо що він заразний 14 днів) Але що сталось в травні 2021? Кількість носіїв ковіду мінімум 180 000 осіб(офіційна кількість хворих), тобто на порядок більша ніж було в жовтні 2020..а кількість захворювань/смертей - вже нижча ніж в жовтні... З чим це може бути повязано - епідеміологія дає тільки одну відповідь - з зменшенням кількості тих хто має потенційну можливість захворіти.. А що таке зменшення - це коли кількість перехворівших(+вакцинованих) перевищує кількість тих в кого імунітету не має...
P.s. Народ, вам не надоело спорить с великим эпидемиологом и одновременно с таким же великим математиком?
У вас є якесь своє пояснення Чому 10 000 хворих в жовтні 2020 при повному локдауні заражали більше ніж 180 000 хворих в травні 2021 при відміні локдауна? Якщо є - я його почитаю Якщо не має - чого зубоскалите?
Поки що нормальних відповідей,як я розумію не має... Різні там - страшний ковід спить влітку і просипається на жовтень.... Мають право на життя..от тільки навіщо тоді країну в локдауні тримати,якщо на розповсюдження страшного ковіду впливає пора року а не маски чи заборона пересуватись громадським транспортом+відвідувати курорти. Якось дивно Найбільше ковід бушував в Італії - сонячна курортна країна...
budivelnik написав:Найбільше ковід бушував в Італії - сонячна курортна країна..
К концу марта больницы Италии, особенно в северных регионах, находились в критическом состоянии и остро нуждались в дополнительном медперсонале и аппаратах искусственной вентиляции легких[2]. В связи с пандемией итальянские врачи обратились к своим коллегам из других стран с просьбой о помощи[3].
Краткое описание погодных условий в Ломбардия в марте 2021 Когда Вы отправитесь в Ломбардия в марте, Вам следует ожидать: часто дождь, Иногда туман, время от времени снег, время от времени гроза . Средние дневные температуры в диапазоне 10℃ и 20℃ Ночные 5-10...
Я думаю понятно, что для итальянца 10 градусов - это как для Будивельныка 0...-5 .
.от тільки навіщо тоді країну в локдауні тримати,
Не потрібно було влітку. А тримали? Не пам'ятаю. Якщо тримали, то по незнанню. Зараз знають і влітку не тримають. Следующий аргумент ,я так понимаю, будет Индия. Там плотность населения в 5 раз выше,чем в Украине. У них хоть лето, хоть зима, они всегда как шпроты там живут.
Hotab написав:"Смерти от ложных вызовов" - это у вас что-то уже вообще в ночных снах. Там не об этом было. Я вам рассказал, как выглядит в сёлах и городах вызов скорой, если проблема не смертельная. В городе приедут, максимум побурчат , уколют укол и уедут. В селе же, 30 км до села из райцентра скорая ради укола ехать не будет. А если пару раз приедет, то потом эта бабулька будет в черном списке, и к ней не приедут и по более серьезной проблеме.
Если скорая не обязана выехать и оказать помощь в виду повышения давления, то как надо называть вызов, в связи с этой проблемой ? В данный момент я даже не рассматриваю момент может ли привести повышение давления к смерти. Про черные списки - это интересно. )
Hotab написав:Потому сельская бабушка приучена,что лечиться надо самой. Скорую вызывать,когда совсем песец. А лучше вообще найти машину "завтра утром", кто отвезёт в район. . В этих условиях сельские бабушки и дедушки очень часто недополучают своевременную помощь и лечатся сами. Но с ковидом в их возрасте нередко такое самолечение фатальное. Ну и естественно эти самолечащиеся в сёлах и нередко райцентрах - ни в какую статистику Ковид не попадают.
Ответственность за недополучение медицинской помощи возложена на больных, а их смерти на самолечение. Консультации по телефону семейного врача без сдачи анализов, КТ - это тоже самолечение ?