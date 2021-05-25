Додано: Сер 26 тра, 2021 08:51

budivelnik написав: Найбільше ковід бушував в Італії - сонячна курортна країна.. Найбільше ковід бушував в Італії -

.от тільки навіщо тоді країну в локдауні тримати,



больницы Италии, особенно, находились в критическом состоянии и остро нуждались в дополнительном медперсонале и аппаратах искусственной вентиляции легких[2]. В связи с пандемией итальянские врачи обратились к своим коллегам из других стран с просьбой о помощи[3].Краткое описание погодных условий в Ломбардия в2021Когда Вы отправитесь в Ломбардия в марте, Вам следует ожидать: часто дождь, Иногда туман, время от времени снег, время от времени гроза . Средние дневные температуры в диапазоне 10℃ и 20℃Ночные 5-10...Я думаю понятно, что для итальянца 10 градусов - это как для Будивельныка 0...-5 .Не потрібно було влітку. А тримали? Не пам'ятаю. Якщо тримали, то по незнанню. Зараз знають і влітку не тримають.Следующий аргумент ,я так понимаю, будет Индия.Там плотность населения в 5 раз выше,чем в Украине. У них хоть лето, хоть зима, они всегда как шпроты там живут.